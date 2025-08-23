Korejski rokeri prvi put u Hrvatskoj, u 18 zona više od 500 programa

Večeras u 21 i 22 sata na PAN pozornici kod varaždinskog Starog grada prvi put u Hrvatskoj nastupaju YB (Yoon Do Hyun Band) i Rolling Quartz, dva popularna sastava korejske rock scene. YB ima status legendi korejskog rocka s karijerom dugom tri desetljeća i milijunima obožavatelja. Popularnost mu je naglo porasla 2002. godine, kad su njegovi članovi napisali službenu navijačku pjesmu nogometne reprezentacije svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu.

Kreativnica u Uskoj ulici

Frontmen Yoon Do-hyun postao je jedno od najprepoznatljivijih imena korejske glazbene i javne scene. Na svom premijernom nastupu u Hrvatskoj, na Špancirfestu, koji je jučer počeo u Varaždinu, ugostit će Dinu Jelusića. Rolling Quartz su rokerice iz Seoula koje kombiniraju žestoki rock i pop, a na društvenim mrežama imaju više od milijun pratitelja. Njihov nastup na glavnoj festivalskoj pozornici, kako kažu u Turističkoj zajednici grada Varaždina, dio je jedinstvenoga glazbenog projekta "Odyssey", suradnje glazbenika iz Hrvatske i Južne Koreje. Prati ga i snimanje reality emisije koja promovira Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju, pa će Varaždin i Špancirfest dobiti priliku za predstavljanje i u Aziji. Špancirfest se ove godine održava 27. put, a u deset festivalskih dana, od 22. do 31. kolovoza, održat će se više od 500 raznolikih programa u 18 zona diljem središta grada. Bit će tu koncerata, nastupa uličnih performera, kazališnih predstava, kreativnih radionica poput izrade drvenih igračaka i predmeta od slame te bogate gastronomske ponude. Jedna od najživopisnijih i najomiljenijih festivalskih zona je Kreativnica u Uskoj ulici, gdje se mogu kupiti odjeća, nakit i dekoracije za dom domaćih kreativaca. Ove su godine nove festivalske zone Retro zona na Europskom trgu, koja posjetitelje glazbom vraća u 70-e, 80-e i 90-e godine, s ponudom gramofonskih ploča, kazeta, stripova i plakata, uz izložbu oldtimera, gramofona i starih bicikala, a u Šenoinoj ulici otvoren je Preloved Market, održivi buvljak s modnim rješenjima poznatih influencerica, koji se prvi put seli izvan Zagreba. – Vizija Preloved Marketa je jednostavna – dati starim stvarima nov život, potaknuti ljude na razmjenu, reciklažu i svjesnu kupnju, ali na moderan, privlačan, inspirativan i zabavan način – kažu u TZ-u, koji vodi Jelena Toth. Posjetitelji će imati priliku kupiti second-hand komade odjeće i dekoracije za dom od dvadesetak hrvatskih influencerica među kojima su Ines Šitum, Lidija Šeatović, Paula Sikirić, Lana Biželj, Marjeta Kessler, Iva Erić, Morena Pavić, Iva Horvat, Leda Boss i Danijela Stojanović, a i sami građani će na tri izlagačka mjesta imati priliku izlagati i prodavati vlastite komade odjeće. U "Modnoj ambulanti" dijelit će se savjeti o održavanju odjeće. Nova je ove godine i gastro zona na Kapucinskom trgu "Okusi svijeta", gdje će se moći kušati hrana iz Latinske Amerike, Bliskog istoka, Italije i Hrvatske. U ponudi su katsu sando, gyoze, empanade, chili con carne, cubano sendvič, napolitanska pizza i brojne druge delicije koje se jedu s nogu. Program uključuje i kulinarske radionice s vodstvom poznatih chefova, uz nastupe DJ-eva kao što su DJ Sladoled, DJ Spetz, DJ Ozren Kanceljak, DJ William Collins, DJ Chino... Prvi špancireri okupili su se u Vinskom gradu s više od 350 etiketa vina, s naglaskom na lokalne vinarije. Među glazbenim poslasticama su koncerti Bajage i Instruktora, grupe S.A.R.S., Gipsy Kings by Diego Baliardo, Urban & 4 s gudačkim orkestrom, Letu štuke... Ulaz na sve koncerte na PAN pozornici Stari grad je besplatan. U Parku kreative novost je Baltazar grad, inspiriran omiljenim profesorom, koji je posvećen znanosti i inovacijama.

Rekorder Baby Lasagna

Na pozornici u perivoju Vile Bedeković nastupit će, uz ostale, i Darko Rundek te Amira Medunjanin, a kazališni program danas otvara Splicka scene s komedijom "Dobri monci". Programi u Vili Bedeković jedini su festivalski sadržaj za koji je potrebna ulaznica. Održat će se i Dani kreativnih gradova. Lani je Špancirfest posjetilo oko 330.000 ljudi, a oboreni su i neki rekordi. Koncert Baby Lasagne pratilo je 25.000 ljudi, čime je postao najposjećeniji koncert u festivalskoj povijesti. Gradonačelnik Neven Bosilj procjenjuje da bi ove godine moglo stići više od 330.000 posjetitelja.