Sun U ponajbolji je domaći 'one woman show' na polju elektroničke glazbe

Sun U – ili Sanja Šiljković – ponajbolji je domaći "one woman show" na polju elektroničke glazbe, a trećim albumom "Mirror" vraća se pjevanju na engleskom jeziku kao i na prvijencu "Discover". Nije to glavna odlika albuma, ali definitivno paše kantautorici nakon što je drugim albumom "Beton" zaokružila velike mogućnosti plesnom electro-pop glazbom svjetske klase.

Sun U sama je autorica tekstova, glazbe, aranžmana, sama je bila i snimateljica, producentica te miksala i masterirala svoj treći album. Na kraju je dizajnirala i omotnicu, a album, nakon odlaska iz Aquarius Recordsa, objavila na vlastitoj etiketi Status Records. Možda se tako zove jer je dobitnica nagrade Status HGU-a i nekoliko puta nominirana za nagrade Rock&Off, Elector i Ambasador.

Za razliku od pretežite domaće elektroničke glazbe zabavnoga karaktera ili elektroničkih partyja po plažama i bazenčićima sa šarenim koktelima, kod Sun U na albumu "Mirror" nema bezrazložnog "pumpanja" atmosfere za zabavu masa. Iako njenih 14 skladbi instantno zovu na ples, autorski i produkcijski puno je to slojevitije zamišljeno i realizirano od (p)lažne zabave. Brojne diverzije unutar ritmova i harmonija svjedoče o ambicioznoj autorici s izvrsnim vokalima koji "nose" pjesme tematski određene već i samim naslovima.

Da osvoji Porina za pjevačicu godine, bilo bi ispravno, toliko je superiorna onome što se kod nas obično podrazumijeva pod "pjevanjem". Da uz nju možete i plesati, nije samo poželjno nego i izgledno, ali ćete putem čuti i puno toga čega nema u jednodimenzionalnoj plesnoj produkciji ili setovima komercijalnih DJ-a. Sintagma "mozak s jajima" dobro opisuje inteligentnu plesnu glazbu koja na zaraznim podlogama donosi suptilnije, osobnije poruke. Kao što je i naslovnica "obrnuta" pa je možete pročitati u ogledalu, tako je i album poput ogledala same autorice, za koju press objava kaže: "Album je istovremeno intiman i univerzalan, suptilan i moćan, te predstavlja povratak glazbenim korijenima Sun U iz vremena kada je sanjala i stvarala slobodno, iskreno i bez zadrške."

Iskrenije, slobodnije, ali i uspješnije od ovoga teško da se može jer riječ je o pravom vulkanu od albuma koji vas vodi naizgled poznatim zvučnim putevima, ali na posve osoban i poseban način Sanje Šiljković.