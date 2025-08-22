Naši Portali
Orson Welles

Volio je piti žilavku, a hvarske ugostitelje naučio je pripremati pečenog jastoga

Orson Welles
The Hollywood Archive/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
22.08.2025.
u 11:33

Jedan od najvećih filmskih umjetnika u povijesti, koji je rođen prije 110, a umro prije 40 godina, često je radio u Hrvatskoj

Često smo prije spavanja rezimirali dan i raspravljali o mogućim rješenjima za film. Prihvaćao je moje sugestije, kao i ja njegove. U našem radu nikad nije bilo natjecanja ega. A kad je pukla produkcija, Orson je cijelu našu garažu u Hollywoodu pretvorio u montažu i ondje svaki dan, do smrti 1985., dovršavao film – ispričala je Oja Kodar u razgovoru za Večernji list, najavljujući premijeru filma "Druga strana vjetra" prikazanog te 2018. izvan konkurencije na Filmskom festivalu u Veneciji.

Svoj posljednji film Orson Welles počeo je snimati još 70-ih godina prošlog stoljeća, ali ga nikad nije zgotovio. Film je 33 godine nakon redateljeve smrti ipak dovršen zahvaljujući i njegovu prijatelju, redatelju Peteru Bogdanovichu.

– Tijekom jednog ručka 1971. Welles se okrenuo prema meni i iznenada mi rekao: 'Ako mi se išta dogodi, obećaj mi da ćeš dovršiti film' – otkrio je Bogdanovich.

