Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Piše Milena Zajović

Ako su se devedesetih borili za demokraciju, zašto sada zazivaju jednoumlje?

Duško Jaramaz/Pixsell
Autor
Milena Zajović
19.08.2025.
u 11:54

S poštovanjem koje su obranivši našu zemlju zaslužili, bilo bi lijepo vidjeti braniteljske udruge koje nemaju umjetnike i ljevičare na nišanu, koje umjesto novih frontova u ovom društvu danas grade mostove – baš kao što ih gradi festival Fališ

Početak tjedna obilježio je novi pritisak dijela braniteljskih udruga na ljevičare i kulturnjake. Konkretno, dvanaest veteranskih udruga iz Šibenika i Šibensko-kninske županije podnijelo je zahtjev Gradu Šibeniku da prestane novcem poreznih obveznika podupirati Fališ – festival alternative i ljevice, koji u tom gradu već godinama okuplja vodeće mislioce iz regije.

"Kroz protekle godine vidjeli smo pokušaje nametanja krivnje kroz teze građanskog rata, izjednačavanja žrtava i agresora, kao i omalovažavanja kršćanskih vrijednosti. Nismo za nikakve zabrane, već isključivo za to da se spornom festivalu ukinu proračunska sredstva, kao i sponzorska koja se dodjeljuju iz javnih gradskih institucija", piše, između ostalog, u zahtjevu udruga.

Ključne riječi
Fališ – festival alternative i ljevice Šibenik branitelji Branko Sekulić kultura Šibenik FALIŠ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još