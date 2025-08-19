Ako su se devedesetih borili za demokraciju, zašto sada zazivaju jednoumlje?

Početak tjedna obilježio je novi pritisak dijela braniteljskih udruga na ljevičare i kulturnjake. Konkretno, dvanaest veteranskih udruga iz Šibenika i Šibensko-kninske županije podnijelo je zahtjev Gradu Šibeniku da prestane novcem poreznih obveznika podupirati Fališ – festival alternative i ljevice, koji u tom gradu već godinama okuplja vodeće mislioce iz regije.



"Kroz protekle godine vidjeli smo pokušaje nametanja krivnje kroz teze građanskog rata, izjednačavanja žrtava i agresora, kao i omalovažavanja kršćanskih vrijednosti. Nismo za nikakve zabrane, već isključivo za to da se spornom festivalu ukinu proračunska sredstva, kao i sponzorska koja se dodjeljuju iz javnih gradskih institucija", piše, između ostalog, u zahtjevu udruga.