'Dioklecijanova gala večer': Kad se klasična glazba susretne s elektronskim ritmom na Peristilu

Povijesni Peristil u petak, 29. kolovoza u 20.30 sati, postaje pozornica za glazbeni eksperiment bez presedana – „Dioklecijanovu gala večer“. Riječ je o prvom koncertu u Hrvatskoj na kojem će se udružiti simfonijski orkestar i DJ, spajajući klasična remek-djela s elektronskim ritmovima. Publika će čuti Vivaldija, Mozarta, Beethovena, Bizeta, Prokofjeva, Šostakoviča i Straussa ml. u potpuno novom zvuku – pod ravnanjem maestra Vetona Marevcija i uz elektronski potpis jednog od najpoznatijih hrvatskih DJ-eva i producenata Darka Stojakovića – Joe2Shinea.

- Posebna je čast i odgovornost voditi ovakav projekt u kojem se klasična glazba susreće s modernim zvukom. Vjerujem da će spoj simfonijskog orkestra i DJ-a pokazati da velika djela glazbene povijesti ne gube svoju snagu ni u novom, drugačijem kontekstu, naprotiv, otvaraju se novoj publici i novom doživljaju - istaknuo je maestro Marevci.

Sličan dojam ima i Joe2Shine, koji iza sebe ima nastupe diljem Europe i više puta na Ultra Europe festivalu: „Naviknut sam na klubove i velike festivale, ali nastupiti zajedno sa simfonijskim orkestrom na Peristilu za mene je nešto sasvim posebno. To je prilika da spojimo dvije glazbene dimenzije – tradiciju i suvremenost i publici pružimo doživljaj koji nadilazi uobičajene granice. Veselim se što ćemo zajedno stvarati povijest na mjestu gdje povijest doslovno diše.“

Uz glazbu, večer će obogatiti i posebna scenografija – statisti i rimski vojnici dočarat će duh antičkog Splita. Koncert ujedno otvara manifestaciju „Štorije Dioklecijana 2025.“ koja traje do 1. rujna. Ulaznice se ne naplaćuju, a na ulazu će se prikupljati dobrovoljne donacije za Zavod za dječju hematoonkologiju KBC-a Split u suradnji s Udrugom Zajedno protiv raka.