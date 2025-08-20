Naši Portali
polemika u večernjem listu

Brutalno pismo Rajka Grlića povodom teksta Joška Marušića

Neva Žganec / PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
20.08.2025.
u 14:37

Povodom teksta Joška Marušića objavljenog u Večernjem listu, na adresu redakcije stigao je odgovor redatelja Rajka Grlića

Povodom teksta autora Joška Marušića objavljenog u Večernjem listu 10. kolovoza pod naslovom "Znam da će reći: 'Joško, koji ti je vrag', ali – za koga ti razmaženi siromasi prave filmove?", od redatelja Rajka Grlića na adresu redakcije stigao je kratak komentar koji prenosimo u cijelosti.

"Marušiću, ti ćeš u historiji crtanog filma biti zapamćen jedino kao direktor Zagreb filma koji je Dušanu Vukoviću, najslavnijoj osobi koju je Zagrebačka škola crtanog filma ikada imala, zabranio ulazak u zgradu jer mu krvna zrnca nisu bila u skladu sa tvojim naglo rođenim nacionalizmom. Netko tko učini tako nešto ne bi trebao imati pravo na bilo kakvu javnu riječ a kamoli mišljenje o hrvatskom filmu koji je, kakav god on bio, znatno iznad tvojeg umjetničkog i intelektualnog domašaja", napisao je Grlić. 

Podsjećamo, Marušić je u tekstu o Grliću napisao sljedeće: "Rajko Grlić se prije trideset i pet godina odselio iz Hrvatske. U brojnim intervjuima koje ovdje udjeljuje nitko da ga upita kad ćemo vidjeti retrospektivu filmova koje je snimio u Americi. Naravno, nikad je nećemo vidjeti jer tamo nije snimio nijedan film! Ali, stalno snima ovdje, u zemlji koja mu je odbojna i koju nikada nije priznao".•

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lujo123
15:00 20.08.2025.

Narod bi rekao: "jednom čedo vazda čedo"! U Hrvatskoj govorimo povijest a ne historija.

