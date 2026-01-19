Naši Portali
Neravnopravni tretman?

Projekt Besplatnih elektroničkih knjiga ostao bez potpora pa poručili: Zakinuti smo zbog nestručnosti povjerenstva!

VL
Autor
Hina
19.01.2026.
u 15:34

Zaklada Kultura nova odbila je u okviru Programa podrške 2025. dodijeliti potporu projektu Besplatnih elektroničkih knjiga. BEK ocjenjuje kako je Zaklada Kultura nova stvorila idealne uvjete za neravnopravan tretman književno-nakladničkih projekata jer u rad Povjerenstva nije uključila i književnice i književnike

Zaklada Kultura nova odbila je u okviru Programa podrške 2025. dodijeliti potporu projektu Besplatnih elektroničkih knjiga (BEK) pa u tom projektu smatraju da su zakinuti zbog nestručnosti Zakladina povjerenstva.  

BEK ocjenjuje kako je Zaklada Kultura nova stvorila idealne uvjete za neravnopravan tretman književno-nakladničkih projekata jer u rad Povjerenstva nije uključila i književnice i književnike.

To ilustrira, napominju u ponedjeljak u priopćenju, i činjenica da je u kategoriji u kojoj je sudjelovao projekt BEK dodijeljeno 46 potpora u ukupnom iznosu od 721.020 eura, od čega je samo jedan književni program - Goranovo proljeće dobio potporu u iznosu od 14.360 eura.

Dakle, Zaklada Kultura nova je književnim programima u toj kategoriji dodijelila tek dva posto od ukupnih sredstava, navode. 

Ističu kako ne osporavaju stručnost povjerenstva u vlastitom području djelovanja. Zahvaljujući Zakladinoj nesposobnosti ljudi iz povjerenstva moraju nestručno ocjenjivati prijavu projekta, kaže BEK.

U okviru projekta BEK u 2025. godini objavljeno je 30 novih naslova, podsjećaju i dodaju kako je trenutno na mrežnim stranicama projekta (elektronickeknjige.com) od objavljenih 414 dostupno 368 naslova. 

Prema podatcima servisa Awstats, Matomo i Google Analytics, mrežne stranice projekta tijekom 2025. zabilježile su 215.806 korisnika koji su online čitali 202.472 e-knjige te na svoje uređaje preuzeli još njih 83.226.

To znači, naglašavaju, da su korisnici projekta u 2025. ukupno čitali i/ili preuzeli 285.698 e-knjiga, u prosjeku je svakodnevno 590 korisnika online čitalo 554 te preuzimalo na svoje uređaje 228 besplatnih e-knjiga.

Ključne riječi
besplatne elektroničke knjige Zaklada Kultura nova

