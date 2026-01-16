Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
knjiga Magdaléne Platzove

'Život nakon Kafke' donosi priču o Felice Bauer, nekadašnjoj zaručnici Franka Kafke koja se na kraju udala za drugog

"Život nakon Kafke"
Disput
VL
Autor
vecernji.hr
16.01.2026.
u 16:39

Roman "Život nakon Kafke" je u hrvatskom prijevodu objavljen u izdavačkoj kući Disput početkom 2025. godine te je potaknuo veliki interes medija i čitatelja

Hrvatsko-češko društvo poziva sve građane da im se pridruže na predstavljanju romana "Život nakon Kafke", snažnog i intrigantnog djela Magdaléne Platzove o Felice Bauer, zaručnici Franza Kafke, i neispričanoj priči koja stoji iza "Pisama Felice". Nadahnut susretom autorice sa sinom Felice Bauer, roman donosi nova tumačenja Kafkina svijeta te isprepliće potresnu obiteljsku sagu o nasljeđu, preživljavanju i dubokom utjecaju slavnih umjetnika na živote onih koji su im bili najbliži.

Na književnoj tribini koja će se, u organizaciji Hrvatsko-češkog društva i izdavačke kuće Disput uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, održati u petak 23. siječnja u 18 sati u Češkom domu (Šubićeva 20, Zagreb), cijenjena češka književnica Magdaléna Platzová, zajedno s profesoricom češke književnosti i prevoditeljicom Suzanom Kos, kao i prevoditeljicom knjige i bohemisticom Matejom Pavlic, istražit će ovu fascinantnu mješavinu činjenica i fikcije koja čitatelje vodi kroz vrijeme i prostor — od Europe uoči Drugog svjetskog rata do suvremene Amerike.

Magdaléna Platzová (Prag, 1972) jedna je od najistaknutijih čeških spisateljica srednje generacije. Nakon završenog studija filozofije radila je kao novinarka i samostalna prevoditeljica te kao urednica književne rubrike u uglednom časopisu Literární noviny. Prvu knjigu priča, "Sůl, ovce a kamení" ("Sol, ovce i kamenje") objavila je 2003., a prvi roman, "Návrat přítelkyně" ("Prijateljičin povratak") 2004. Roman "Aaronův skok" ("Aronov skok", 2006.) bio je u finalu nagrade Lidové noviny za knjigu godine, a roman "Život po Kafkovi" ("Život nakon Kafke", 2022.) u užem izboru nagrade Magnesia Litera te u užem izboru EBRD-ove nagrade za književnost, međunarodne književne nagrade koju dodjeljuje Europska banka za obnovu i razvoj. Osim romana i kratkih priča autorica je i nekoliko drama i knjiga za djecu. Drame "Na útěku" ("U bijegu") i "Sayang" bile su u finalu natječaja Alfréda Radoka za najbolji češki dramski tekst. Živjela je u Washingtonu i New Yorku, gdje je predavala književnost na Sveučilištu New York, a trenutno živi u Lyonu.

"Život nakon Kafke"
Foto: Disput

Roman "Život nakon Kafke" preveden je na više od deset jezika i posebno je važan jer kroz stvarnu biografsku priču o Felice Bauer, zaručnici Franza Kafke, i njezinu obiteljskom nasljeđu u 20. stoljeću Platzová promišlja o složenom odnosu između privatnog i povijesnog, osobnog identiteta i kolektivnog sjećanja.

Znanstvenici koji se bave Franzom Kafkom poznaju Felice Bauer, njegovu nekadašnju zaručnicu, iz "Pisma Felice" tek kao ženu s gromkim smijehom i sklonošću građanskim udobnostima. Tko je bila Felice Bauer, mlada žena iz dobrostojeće poljske židovske obitelji, u koju se dvadesetdevetogodišnji Franz Kafka zaljubio na jednoj večeri u kolovozu 1912. u Pragu i tijekom petogodišnje veze – u kojoj su se dvaput zaručivali i dvaput rastajali – napisao joj petstotinjak pisama, iz kojih možemo razabrati tek to da je bila žena srdačna osmijeha, ljubiteljica mesnih jela i preciznih satova. Budući da se njihova veza pokazala osuđenom na propast, Felice se na kraju udala za drugog muškarca i 1935. s djecom pobjegla iz Hitlerova Berlina, najprije u Švicarsku, a potom za stalno u SAD, ponijevši sa sobom i bolna sjećanja na Kafku. "Život nakon Kafke" njezina je priča, u kojoj se Magdaléna Platzová usredotočuje na možda najzagonetniji lik u Kafkinoj biografiji, vjerojatno ključan za njegov stvaralački razvoj, tražeći odgovore na pitanja kakav je bio njezin odnos s Kafkom i kakav je život vodila nakon njegove smrti. 

Inspiriran autoričinim susretom sa sinom Felice Bauer, roman pruža i uvid u život njezinih potomaka, u sudbinu prijateljice joj Grete Bloch, internirane u Italiji tijekom Drugog svjetskog rata i poslije ubijene u Auschwitzu, Kafkinih prijatelja Ernsta Weissa i Maxa Broda te čuvenog izdavača Salmana Schockena, sve do priče čovjeka uvjerenog da je Kafkin sin.

Roman je u hrvatskom prijevodu objavljen u izdavačkoj kući Disput početkom 2025. godine te je potaknuo veliki interes medija i čitatelja.

Ključne riječi
kultura Magdaléna Platzová Disput promocija knjiga Hrvatsko-češko društvo Felice Bauer književnost knjiga Franz Kafka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Znate li tko je Heda Stern?

Slavna zagrebačka glumica kretala se u visokom društvu i lovila Antu Pavelića

U Zagrebu je predstavljena knjiga odvjetnika Nevena Zelića "Heda Stern: Potraga za srećom", u kojoj obrađuje sudbinu zagrebačke židovske obitelji prije, tijekom i poslije Drugoga svjetskog rata. Životna priča Hede Stern dostojna je filmske uspješnice. U knjizi je iz povijesnoga zaborava izronila cijela plejada aktera i likova koji su oblikovali i utjecali na tijek hrvatske povijesti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!