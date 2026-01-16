'Život nakon Kafke' donosi priču o Felice Bauer, nekadašnjoj zaručnici Franka Kafke koja se na kraju udala za drugog

Hrvatsko-češko društvo poziva sve građane da im se pridruže na predstavljanju romana "Život nakon Kafke", snažnog i intrigantnog djela Magdaléne Platzove o Felice Bauer, zaručnici Franza Kafke, i neispričanoj priči koja stoji iza "Pisama Felice". Nadahnut susretom autorice sa sinom Felice Bauer, roman donosi nova tumačenja Kafkina svijeta te isprepliće potresnu obiteljsku sagu o nasljeđu, preživljavanju i dubokom utjecaju slavnih umjetnika na živote onih koji su im bili najbliži.

Na književnoj tribini koja će se, u organizaciji Hrvatsko-češkog društva i izdavačke kuće Disput uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, održati u petak 23. siječnja u 18 sati u Češkom domu (Šubićeva 20, Zagreb), cijenjena češka književnica Magdaléna Platzová, zajedno s profesoricom češke književnosti i prevoditeljicom Suzanom Kos, kao i prevoditeljicom knjige i bohemisticom Matejom Pavlic, istražit će ovu fascinantnu mješavinu činjenica i fikcije koja čitatelje vodi kroz vrijeme i prostor — od Europe uoči Drugog svjetskog rata do suvremene Amerike.

Magdaléna Platzová (Prag, 1972) jedna je od najistaknutijih čeških spisateljica srednje generacije. Nakon završenog studija filozofije radila je kao novinarka i samostalna prevoditeljica te kao urednica književne rubrike u uglednom časopisu Literární noviny. Prvu knjigu priča, "Sůl, ovce a kamení" ("Sol, ovce i kamenje") objavila je 2003., a prvi roman, "Návrat přítelkyně" ("Prijateljičin povratak") 2004. Roman "Aaronův skok" ("Aronov skok", 2006.) bio je u finalu nagrade Lidové noviny za knjigu godine, a roman "Život po Kafkovi" ("Život nakon Kafke", 2022.) u užem izboru nagrade Magnesia Litera te u užem izboru EBRD-ove nagrade za književnost, međunarodne književne nagrade koju dodjeljuje Europska banka za obnovu i razvoj. Osim romana i kratkih priča autorica je i nekoliko drama i knjiga za djecu. Drame "Na útěku" ("U bijegu") i "Sayang" bile su u finalu natječaja Alfréda Radoka za najbolji češki dramski tekst. Živjela je u Washingtonu i New Yorku, gdje je predavala književnost na Sveučilištu New York, a trenutno živi u Lyonu.

Roman "Život nakon Kafke" preveden je na više od deset jezika i posebno je važan jer kroz stvarnu biografsku priču o Felice Bauer, zaručnici Franza Kafke, i njezinu obiteljskom nasljeđu u 20. stoljeću Platzová promišlja o složenom odnosu između privatnog i povijesnog, osobnog identiteta i kolektivnog sjećanja.

Znanstvenici koji se bave Franzom Kafkom poznaju Felice Bauer, njegovu nekadašnju zaručnicu, iz "Pisma Felice" tek kao ženu s gromkim smijehom i sklonošću građanskim udobnostima. Tko je bila Felice Bauer, mlada žena iz dobrostojeće poljske židovske obitelji, u koju se dvadesetdevetogodišnji Franz Kafka zaljubio na jednoj večeri u kolovozu 1912. u Pragu i tijekom petogodišnje veze – u kojoj su se dvaput zaručivali i dvaput rastajali – napisao joj petstotinjak pisama, iz kojih možemo razabrati tek to da je bila žena srdačna osmijeha, ljubiteljica mesnih jela i preciznih satova. Budući da se njihova veza pokazala osuđenom na propast, Felice se na kraju udala za drugog muškarca i 1935. s djecom pobjegla iz Hitlerova Berlina, najprije u Švicarsku, a potom za stalno u SAD, ponijevši sa sobom i bolna sjećanja na Kafku. "Život nakon Kafke" njezina je priča, u kojoj se Magdaléna Platzová usredotočuje na možda najzagonetniji lik u Kafkinoj biografiji, vjerojatno ključan za njegov stvaralački razvoj, tražeći odgovore na pitanja kakav je bio njezin odnos s Kafkom i kakav je život vodila nakon njegove smrti.

Inspiriran autoričinim susretom sa sinom Felice Bauer, roman pruža i uvid u život njezinih potomaka, u sudbinu prijateljice joj Grete Bloch, internirane u Italiji tijekom Drugog svjetskog rata i poslije ubijene u Auschwitzu, Kafkinih prijatelja Ernsta Weissa i Maxa Broda te čuvenog izdavača Salmana Schockena, sve do priče čovjeka uvjerenog da je Kafkin sin.



Roman je u hrvatskom prijevodu objavljen u izdavačkoj kući Disput početkom 2025. godine te je potaknuo veliki interes medija i čitatelja.