Matematička prognoza: Ovi filmovi i glumci dobit će nominacije za Oscara!

S približavanjem objave nominacija za Oscara, matematička analiza otkriva koji filmovi i umjetnici imaju najveće izglede za osvajanje prestižnog kipića. Prema podacima, nekoliko je jasnih favorita, dok će se u nekim kategorijama voditi neizvjesna borba do samog kraja.

U četvrtak ćemo znati koji su filmovi I ljudi koji su na njima radili nominirani za Oscare. No do tada, prenosimo matematičku analizu nominiranih The Hollywood Reportera. Bit će zgodno provjeriti ovaj tjedan je li matematika doista I u ovom zadatku bila sasvim egzaktna.

Dakle, brojke kažu sljedeće....Film "One Battle After Another" očito je naslov koji će treba truda da se nadmaši, a "Sinners", "Hamnet", "Marty Supreme" i "Frankenstein" su kandidati koji se čine najspremnijima za taj zadatak.

Gotovo je sigurno da će svih pet filmova biti prozvani prilikom objave nominacija, dok su "Sentimental Value" i "Train Dreams" također snažni kandidati koji bi se mogli pridružiti tom popisu. Nakon tog niza, predviđanja postaju teža. Film "It Was Just an Accident" ima šanse dva naprama tri, a "Bugonia" nešto više od jedan naprama dva. Nijedan drugi film ne doseže ni šanse jedan naprama tri, što znači da će barem jedan kandidat morati nadmašiti izglede kako bi se probio u najprestižniju kategoriju od svih.

U kategoriji najbolje režije, nagrade se samo nižu za Paula Thomasa Andersona ("One Battle After Another"), što njega i Ryana Cooglera ("Sinners") čini gotovo sigurnim kandidatima za nominaciju. Bivša pobjednica u ovoj kategoriji, Chloé Zhao ("Hamnet"), također je snažna konkurentica. Nakon njih, imamo četiri imena čije se šanse kreću između 34 i 63 posto, pa ako ne bude velikih iznenađenja, možemo očekivati da će dvoje od njih ući u uži izbor, a dvoje ostati bez nominacije. Ceh redatelja odlučio se za Josha Safdieja ("Marty Supreme") i Guillerma del Tora ("Frankenstein"), no matematički model blago naginje u korist Jafara Panahija ("It Was Just an Accident"), nad kojim visi prijetnja zatvorske kazne u Iranu.

Prilično je rijetko vidjeti ovoliko slaganja među različitim kritičarskim skupinama, no matematički podaci pokazuju snažan konsenzus oko vodeće petorke u kategoriji najboljeg glumca: Michael B. Jordan ("Sinners"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Wagner Moura ("The Secret Agent") i Ethan Hawke ("Blue Moon"). Možda je iznimka to što je Moura izostavljen s jedne dodjele nagrada koja je zanemarila niz stranih izvedbi, ali on je to nadoknadio osvajanjem Zlatnog globusa. Ako se na popisu nominiranih pojavi neko iznenađenje, najvjerojatniji kandidati koji bi od toga mogli profitirati su Joel Edgerton ("Train Dreams") ili Jesse Plemons ("Bugonia").

U utrci za najbolju glumicu, dvije dobitnice Zlatnog globusa, Jessie Buckley ("Hamnet") i Rose Byrne ("If I Had Legs I’d Kick You"), očito su na vrhu. Slijedi ih par glumica na suprotnim krajevima karijernog spektra, s jedne strane Chase Infiniti ("One Battle After Another") koja debitira na filmu, a s druge Emma Stone ("Bugonia") s dva Oscara koja već ima na polici. Činilo se da će Renate Reinsve ("Sentimental Value") biti peta glumica s više od 50 posto šansi, ali to što ju je Ceh filmskih glumaca potpuno ignorirao nije joj išlo u prilog. To bi moglo otvoriti vrata Amandi Seyfried ("The Testament of Ann Lee") ili Kate Hudson ("Song Sung Blue"), koje se obje nadaju svojoj drugoj nominaciji za Oscara.

Nije posve neuobičajeno vidjeti kolege iz istog filma kako se natječu u istoj kategoriji na Oscarima. Ono što jest rijetkost je situacija u kojoj ne postoji jasna hijerarhija među njima. Ipak, matematika pokazuje da su Benicio del Toro i Sean Penn ("One Battle After Another") izjednačeni s 89,1 posto šansi za nominaciju za najboljeg sporednog glumca. Kada se tome doda Paul Mescal ("Hamnet"), koji je izjednačen s njima, a svi zaostaju samo 6,1 posto za Stellanom Skarsgårdom ("Sentimental Value"), dobivamo fascinantnu utrku.

Kategorija najbolje sporedne glumice je treća od četiri glavne kategorije u kojima film "One Battle After Another" vodi, ovaj put zahvaljujući Teyani Taylor. U više od deset godina matematičkog predviđanja nominacija za Oscara, samo su filmovi "Boyhood", "Nomadland", "The Power of the Dog", "Everything Everywhere All at Once" i "Oppenheimer" u ovoj fazi vodili u polovici od osam glavnih kategorija, što je prilično dobro društvo u smislu rane dominacije u sezoni nagrada. Dobitnica nagrade Critics Choice, Amy Madigan ("Sinners"), ima više od 90 posto šansi za ovu nominaciju, a Ariana Grande ("Wicked: For Good"), Wunmi Mosaku ("Sinners") i Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value") također mogu s opreznim optimizmom očekivati da čuju svoja imena.

Pet filmova jasno je ispred ostalih u utrci za najbolji originalni scenarij: "Sinners", "Marty Supreme", "Sentimental Value", "It Was Just an Accident" i "Weapons". No, jednako je zanimljiv film koji se uopće nije našao na ovom popisu, a to je "The Secret Agent". Iako je popularan izbor za nominaciju, postavlja se pitanje zašto mu model ne daje zasluženo priznanje. Dok je "The Secret Agent" zaradio brojne pohvale u kategorijama najboljeg stranog filma, teško je dolazio do priznanja za svoj scenarij, na što se model više oslanja. Ipak, postoji mogućnost da algoritam još nije prepoznao noviji trend u kojem prethodne nagrade podcjenjuju snagu međunarodne kinematografije. Uostalom, model je u posljednje dvije godine točno predvidio 19 od 20 nominiranih za najbolji film, pri čemu je jedini promašaj bio brazilski film "I'm Still Here". Ako je to slučaj, možda vodeća petorka i nije toliko sigurna kao što podaci sugeriraju.

Modeli za predviđanje koriste brojne ulazne podatke, no dva tradicionalna pokazatelja ove su godine izostala, a to su nagrade BAFTA i Ceh scenarista. Obje organizacije odlučile su objaviti svoje nominacije nakon Akademije, čime su postale nevažne za ovogodišnju računicu. Zbog toga ova predviđanja imaju veću marginu pogreške nego inače, posebno u kategorijama scenarija. Rezultat je čak šest filmova s više od 60 posto šansi, kako navodi analiza The Hollywood Reportera. Naravno, barem jedan od ovih šest filmova na kraju će ostati razočaran, s obzirom na to da je dostupno samo pet mjesta. "One Battle After Another", "Hamnet", "Train Dreams", "Bugonia", "No Other Choice" i "Frankenstein" mogu se pojedinačno nadati, ali netko će morati izvući deblji kraj.

U će jedna faza utrke za Oscara biti gotova. No, ona još uzbudljivija faza tek ns čeka.