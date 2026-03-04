Čudesni 'Glavonja' svjetsku premijeru imat će na međunarodnom filmskom festivalu BUFF Malmö u Švedskoj

Čudesni dječji igrani film "Glavonja" u režiji Marine Andree Škop i Vande Raýmanove, nakon sjajnih će brojki gledanosti svjetsku premijeru imati 10. ožujka na međunarodnom filmskom festivalu BUFF Malmö u Švedskoj, gdje se prikazuje u sklopu glavnog natjecateljskog programa. Filmski festival BUFF Malmö međunarodni je filmski festival djece i mladih, pokrenut je 1984. godine i član je Europskog dječjeg filmskog udruženja (ECFA).

"Glavonju" je u prvih deset dana prikazivanja pogledalo 26.159 gledatelja u Hrvatskoj te 3.542 gledatelja u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, u prvom vikendu prikazivanja film je pogledalo 12.844 gledatelja diljem zemlje, čime je ostvario četvrto najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg dugometražnog igranog filma ikada. Također, sa brojkom od 1.583 gledatelja u Bosni i Hercegovini, "Glavonja" je postigao najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg filma u toj zemlji.

Nakon zagrebačke premijere 15. veljače, "Glavonja" je uz gostovanje ekipe filma premijerno prikazan u nizu gradova: Karlovcu, Osijeku, Koprivnici, Šibeniku, a prije svjetske premijere u Švedskoj slijede još premijerne projekcije u Velikoj Gorici, Samoboru i Krapini.

"Glavonja" je film koji spaja napetost dječje detektivske avanture s toplom pričom o prijateljstvu, zajedništvu i prihvaćanju različitosti. Povedite svoje bližnje, djecu, prijatelje ili cijelu obitelj i uđite u čudesni Glavonjin svijet u kojem se tragovi prate njuhom, a hrabrost često dolazi iz onih koji svijet vide drukčije.

Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Kassai i Gabriela Dzuríková. Film se ističe svojom likovnošću, koloritom i vizualnim stilom, za što su najzaslužniji direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Zorana Meić te supervizor animacije i VFX-a Michal Struss.

Uz hrvatsku produkciju PomPom Film, "Glavonja" je nastao u koprodukciji produkcijskih kuća iz četiri zemlje – Objectif (Slovačka), Senca Studio (Slovenija), Air Productions (Latvija) te This and That Productions, 247HUB i Spotlight Production (Srbija), kojima su se pridružili Slovačka televizija i radio te Radiotelevizija Slovenija.

Producenti filma su Marina Andree Škop, Tibor Keser i Vanda Raýmanová, a koproducenti Ida Weiss, Antra Gaile, Līga Gaisa, Snežana van Houwelingen, Goran Stanković, Nemanja Cipranić, Igor Vranjković i Đorđe Đukanović. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Audiovizualni fond Slovačke, Nacionalni filmski centar Latvije, Slovenski filmski centar, Hrvatska radiotelevizija, Kreativna Europa MEDIA, Filmski studio Viba film i drugi.