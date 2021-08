Majstorska lekcija iz bluesa britanskog glazbenog veterana

Cijenjeni britanski bluesman, veteran Norman Beaker poznat je i domaćoj publici, prvenstveno radi beogradske agencije “Rock svirke” Nebojše Petrovića koji je Beakera, kao i mnoge druge glazbenike, dovodio na turneje u Hrvatsku i EU.

Novi Beakerov album “Running Down the Clock” čak je i snimljen u Zagrebu, u studiju Sound Station gdje je koproducent i bubnjar bio još jedan domaći as iz rukava, talentirani multiinstrumentalist Leo Anđelković, inače član grupa Baltazar i Screaming Wheels. Bio sam u tonskom studiju u siječnju 2020. kad su, prije dolaska koronavirusa, završavali snimanje, dok se još nije znalo hoće li objaviti svih 18 novih pjesama.

Na koncu je “Running Down the Clock” izašao kao punokrvno izdanje u trajanju od preko sat vremena. Album predstavlja pravu lekciju suvremenog bluesa, raznovrsne svirke i melodija, s pjesmama koje će vas podsjetiti na genezu čvrstog bluesa iz ruku ponajboljih predavača, ali se i majstorski dotaknuti funka, rocka, soula i jazza. Kao prava lekcija sigurnih ruku, ali i punog srca trojice muzičara kojima su gosti klavijaturist Nick Steed i u dvije pjesme domaći glazbenici Antonija Vrgoč Rola kao prateći vokal i Boris Hrepić – Hrepa na usnoj harmonici. “Running Down the Clock” podsjetit će vas na robusnu svirku kakvu su demonstrirali Buddy Guy ili Stevie Ray Vaughn. Ima kod Norman Beaker Banda i rasnih pop-melodija u refrenima i baladama, a sve zejedno odaje ga kao autentičnog britanskog bluesmana.

Veterana o čijem ugledu najbolje govori podatak da je 2017. postao tek osmi britanski glazbenik uvršten u američku “Blues kuću slavnih”, u koju su prije njega ušli samo Alexis Korner, Jack Bruce, Peter Green, John Mayall, Jeff Beck, Keith Richards, Mick Jagger i Eric Clapton. Norman Beaker u karijeri je svirao s imenima kao što su Chuck Berry, Jack Bruce, Van Morrison, Peter Green, Buddy Guy, Ruby Turner i B.B. King. Ovog kolovoza moći će ga se s pratećim sastavom vidjeti na klupskim nastupima u Hrvatskoj.