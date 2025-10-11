Lana Janjanin u Lisinskom predstavlja novi album "Za nas"

Glazbenica i skladateljica Lana Janjanin vraća se na pozornicu Male dvorane Lisinski, gdje će 15. listopada predstaviti svoj novi album "Za nas". U njemu spaja klasiku, jazz, soul i pop, a u pjesmama progovara o potrebi za svijetom s manje agresije i podjela.

Lana Janjanin je glazbu počela učiti s četiri godine u rodnom Zagrebu. Sa 18 je upisala klasičnu kompoziciju na bečkom sveučilištu kao najmlađa studentica svoje klase, a diplomirala je s 23 godine. Često ističe da ju inspiriraju žene koje pomiču granice, a i sama to čini. Piše tekstove, sklada i aranžira za vlastiti jazz ansambl, kao i za klasične i jazz orkestre. Od ove godine vodi i dirigira Prohaska Big Bandom, jazz orkestrom koji je osnovala povodom stote obljetnice rođenja maestra Prohaske. Kao uzor navodi Quincyja Jonesa, ističući kako je on dokaz da se ne mora ograničiti na jedno područje.

Treći album "Za nas" nastajao je čak osam godina i izlazi svega pet dana prije koncerta u Lisinskom. S Lanom će nastupiti njezin stalni bend: Jošt Lampret (bas), Žiga Smrdel (bubnjevi), Tomaž Gajšt (truba), Mario Bočić (saksofon) te pjevačice Ajda Stina Turek i Joliette Anžlovar. Pridružit će im se i posebni gosti.

- Pjesma "Za nas" po kojoj smo nazvali album nastala je iz osjećaja frustracije zbog stanja u svijetu, ponavljanja povijesti, agresije, podjela. Kao majci trogodišnjeg sina, važno mi je da odrasta u boljem svijetu - rekla je Janjanin najavljujući koncert.

Na albumu sudjeluju i glazbenice iz gudačkog kvarteta Vortex Strings: Ana Dražinić Peko, Ivana Duvnjak Akamatsu, Iva Štefančić i Ana Gjud, koje će s Lanom nastupiti i u Lisinskom.

- Njihov zvuk povezuje me s mojim klasičnim korijenima, a ujedno se sjajno uklapa u naš jazzerski svijet - dodaje glazbenica.