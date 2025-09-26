"Kratki izlet" Antuna Šoljana prva je ovosezonska premijera Teatra &TD, a održat će se 10. listopada u prostorima Studentskog centra i Teatra &TD s početkom u 20 sati.

Kratki izlet prikazuje raspad jedne generacije na pojedince. Tu generaciju utjelovljuju studenti koji, tijekom dokolice i odmora u Istri, tragaju za još nepronađenom i nezabilježenom povijesno-kulturnom baštinom. No s vremenom, njihovo vanjsko putovanje postupno poprima obilježja unutarnjeg te se pretvara u potragu za mjestom u svijetu odraslih, za vlastitom egzistencijom.

“Iz tog razloga predstavu postavljamo peripatetički kroz tipične prostore koje može proći svaki student u SC-u. Od prostora realne namjene kao što je kantina pa sve do prostora kazališta i kina koji mogu dovesti u pitanje što je realno, a što nerealno, što je java, a što san, što je ozbiljno, a što igra”, istaknula je redateljica Marina Pejnović, opisujući put predstave koja se kreće od menze SC do predvorja menze i predvorja Kina SC preko Kina SC do Polukružne dvorane Teatra &TD.

Idealna pozornica Studentskog centra, čiji prostori u doslovnom i simboličkom smislu predstavljaju etape odrastanja, u ovoj predstavi postaje prostor Istre, njezinih gradića i skrivenih puteva. Ti prostori, poput onih iz romana, funkcioniraju kao prostorna metafora rituala prijelaza u procesu sazrijevanja jednog studenta. Sukob u svakom liku pojavljuje se upravo u trenutku prijelaza kao stanje liminalnosti između slike budućeg života kojem teži i slike koja ga na kraju u stvarnosti obuzme ili odvede s prvotnog puta. Svaki od likova posjeduje vlastiti vrijednosni sustav koji nalazi i otkriva.

Foto: Luka Dubroja

"Nadrealne prepreke naš su izvedbeni odgovor na mističnu atmosferičnost romana. Naše studente očekuje nemoguće ubrzanje vremena, materijalizacija mračnih želja, čudnovati dobitci kao u igrama na sreću i cijeli niz suludih slučajnosti koje ih dočekuju na proputovanju u prostorima SC-a. Prepreke ih navode i u konačnici tjeraju na imenovanje vlastitih želja, banalnosti i strahova. Prostori na koje nailaze postoje samo unutar njih te jedan po jedan vode grupu kroz svoju materijaliziranu nutrinu te potom kao formirane individue napuštaju grupu. Često u udobnost po vlastitoj mjeri", zaključila je Pejnović.

Je li izlet putovanje ili avantura?

Roman "Kratki izlet", lektirni naslov domaće književnosti i često nazivan prvom domaćom "prozom u trapericama", Šoljan je napisao početkom 60-ih godina, ali je u cijelosti objavljen tek 1987. Od svojih početaka roman prate kontroverze – prvenstveno zbog motiva putovanja, koji je socijalistički čitatelj bio sklon stavljati u relaciju sa sintagmama poput “put u budućnost”, “traženje novih putova”, “revolucionarni put”. Samim time, roman postaje i kritički odraz tih pojmova. Takav dojam dodatno pojačava činjenica da glavni lik nije pojedinac, već grupa mladih ljudi. O pojedinačnim likovima u romanu ne saznajemo mnogo, osim načina na koji se rasipaju od grupe. Mladost koja putuje bez jasnog cilja i motiva; dodamo li tome lajtmotiv zvijezde na koju se lik Novinara povremeno referira (“Zvijezdo, zašto si me izdala?”), maglu, i putokaz “OVDJE SKRENI LIJEVO” koji vodi ravno u provaliju – dobili smo recept za politički provokativan roman.

Foto: Luka Dubroja

U svojoj adaptaciji vodili smo se Šoljanovim težnjama da roman bude više intimna i pjesnička refleksija nego politički pamflet. U tom duhu, zanimljiva mi je poveznica s filmom Avantura Michelangela Antonionija iz 1960. godine. Muškarac i dvije žene otiskuju se na izlet brodom po Mediteranu. Na jednom otoku, Anna (Lea Massari) nestaje pod neobičnim okolnostima, nakon čega kreće jednako neobična potraga. Uvjeren sam da je Šoljan gledao Antonionijeve filmove i da ga je više inspirirala atmosfera talijanskog novog vala nego jugoslavenska politička klima.

"Kratki izlet", baš kao i Avantura, u svojoj strukturi djeluje gotovo kriptično. Što znači da su i čitatelj i gledatelj pozvani interpolirati vlastiti smisao ondje gdje ga naizgled nema. Kao autor adaptacije "Kratkog izleta", uživao sam u slobodi koju forma romana pruža njegovu interpretatoru. Naša &TD-ovska grupa mladih studenata svjesna je da su svi izbori samo prividi. Svi su toga svjesni – osim lika Novinara, koji ide do kraja. A tko ide do kraja, pronaći će (samo) sebe. (Vid Hribar)

Reprizne izvedbe na rasporedu su 12., 13. i 14. listopada u 20 sati.

AUTORSKI TIM



Režija: Marina Pejnović

Adaptacija i glazba: Vid Hribar

Kostimografija i scenografija: Petra Pavičić

Video: Sara Salomon

Oblikovatelj svjetla: Martin Šatović

Vizualni identitet: Joško Gamberožić

IGRAJU:



Roko - Domagoj Ikić

Ofeliua - Nika Ivančić

Vladimir - Ivan Magud

Petar - Lav Novosel

Ivan - Kristijan Petelin

Novinar - Jakov Zovko