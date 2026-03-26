Dubrovački umjetnik u novom likovnom izričaju odmiče se od logike 'vidljivosti'

Nacionalni muzej moderne umjetnosti od 31. ožujka do 10. svibnja u Oktogonu NMMU predstavlja Izložbu "…za slikom / …in pursuit of painting" Izvora Pende umjetnika s izraženom međunarodnom prisutnošću, školovanom na Kunstakademie Düsseldorf koji svoj novi ciklus slika prvi put predstavlja upravo u Zagrebu, gdje posljednjih godina živi i radi.

U kustoskoj koncepciji ravnatelja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branka Franceschija i Marte Radman, kustosice Zbirke umjetnina NMMU 1990. – danas, izložba donosi tridesetak odabranih ulja na platnu velikih formata nastalih u razdoblju od 2020. do danas.

U tekstu kataloga Branko Franceschi između ostalog piše: "Izvor Pende je pokazao da u njegovoj stvaralačkoj imaginaciji postoje područja koja nismo upoznali, niti očekivali. Može se stoga pretpostaviti sasvim izvjesno postojanje neistraženih područja koja ni on sâm u potpunosti ili uopće ne sluti. Ova je izložba jedna od postaja njegovog trajnog, neiscrpnog i nedostižnog traganja za Slikom.

Prema riječima Marte Radman slikarstvo Izvora Pende danas ipak ne ulazi samo u prostor kontinuirane institucionalne afirmacije nego i u prostor ponovnog čitanja. Za generaciju formiranu u uvjetima stalne vizualne produkcije, ekspresivnost i koloristička dominacija same po sebi više nisu dovoljan razlog gledanja. Upravo se u recentnom ciklusu vidi odmicanje od logike „vidljivosti“.

Zagrebačka izložba predstavlja prvu javnu i institucionalnu artikulaciju najnovijeg segmenta slikarstva Izvora Pende u trenutku neposredno prije njegova novog međunarodnog predstavljanja na samostalnoj izložbi u kustoskoj koncepciji Lele Mellinger, koja se 2. lipnja 2026. otvara u Künstlerverein Malkasten u Düsseldorfu. Riječ je o uglednoj umjetničkoj instituciji utemeljenoj sredinom 19. stoljeća na čijem čelu je Christoph Westermeier.

Projekt je istodobno važan i za Nacionalni muzej moderne umjetnosti, jer će ostati zabilježen kao prva samostalna izložba održana na prvom katu Oktogona NMMU, u prostoru koji se postupno transformira iz bivšeg bankovnog interijera u novi izložbeni i muzejski punkt u samom središtu Zagreba.

Izvor Pende započeo je svoj umjetnički put na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, nakon čega odlazi u Njemačku gdje nastavlja studij na Kunstakademie Düsseldorf. Diplomirao je 2002. godine u klasi profesorice Karin Risse, a magisterij završio 2005. godine.

Pendeov umjetnički put obilježen je kontinuiranim istraživanjem i razvojem. Njegovi rani radovi bili su vezani uz figuraciju i pejzaž, no s vremenom se postupno okreće apstrakciji. Čista apstrakcija koja danas obilježava njegov rad proizlazi iz promišljanja granica slikarstva te iz istraživanja izražajnosti kroz boju, formu i strukturu. Iako je napustio figuraciju, zadržao je osjećaj za organske strukture koje su i dalje prisutne u njegovim apstraktnim radovima. Njegova platna karakteriziraju dinamični potezi kista, slojevite kompozicije i naglašena uporaba boje. Ključan aspekt Pendeove umjetničke prakse jest kompozicija. Njegove slike često balansiraju između kontrole i spontanosti, pri čemu apstrakciju koristi kao sredstvo za eksperimentiranje s prostorom i ravnotežom. Otkrivajući nove odnose između boje, forme i linije, njegovi radovi izbjegavaju eksplicitne narative te su oblikovani kao otvorene strukture koje gledatelja pozivaju na osobnu interpretaciju i iskustvo.

Razvoj njegova opusa odražava umjetnika koji stalno preispituje vlastiti izraz i traži nove načine kako slikarstvo približiti suvremenoj publici. Ne ograničava se tehničkim pravilima ni očekivanjima, nego stvara prostor slobode u kojem se boje, linije i oblici stapaju u jedinstveno vizualno iskustvo. Svojom umjetničkom praksom Izvor Pende kontinuirano istražuje nove granice apstrakcije. Njegova posvećenost umjetnosti i vizualnom izrazu čini ga važnom figurom na hrvatskoj i međunarodnoj suvremenoj umjetničkoj sceni.

Njegova karijera počela je dobivati zamah još tijekom studija. Od 2003. godine izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama diljem Njemačke, uključujući Bonn, München, Hannover, Düsseldorf i Hamburg, kao i u Belgiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj. Njegov rad prepoznat je i nagrađivan, a jedno od značajnijih priznanja bila je nominacija za nagradu BAT (British American Tobacco) 2008. godine. Godine 2010. održao je svoju prvu samostalnu izložbu u Galeriji Bačva u Zagrebu, čime započinje kontinuirano izlaganje u domovini.

Posebno važno razdoblje u njegovoj karijeri predstavlja suradnja s njemačkim slikarom Danielom Richterom na projektu Swimming Together. U sklopu tog projekta njihovi su radovi predstavljeni u nekoliko velikih hrvatskih muzeja, uključujući Galeriju umjetnina u Splitu, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu te Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.

Godine 2019. Pende je predstavio samostalnu izložbu Golden Hours u galeriji David Richard Gallery u New Yorku. Taj ulazak na američku umjetničku scenu dodatno je ojačao njegov međunarodni profil i potvrdio njegovu poziciju važnog predstavnika suvremenog apstraktnog slikarstva. Iste godine sudjelovao je i na Venecijanskom bijenalu u okviru izložbe Point of Interrupted Departures, zajedno s umjetnicima Marianom Pende i Slavenom Toljem, čime je dodatno potvrdio svoju prisutnost na međunarodnoj umjetničkoj sceni.

Recentne izložbe uključuju nastupe u galeriji Zahorian Van Espen u Bratislavi (2023., 2024.), Rodler Gschwenter Galerie u Beču (2022., 2024.), Intent Gallery u Dubaiju (2024.) te u Galeriji Forum u Zagrebu (2024.). Pendeovi radovi nalaze se u muzejskim i privatnim zbirkama.

Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a prati je bogato opremljen katalog na hrvatskom i engleskom jeziku s tekstovima Branka Franceschija i Marte Radman te fotografijama Hrvoja Franića i Borisa Berca, koji je grafički oblikovala Ana Zubić.