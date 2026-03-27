Po Orlandovoj podlaktici mjerio se dubrovački lakat: Radovi na najstarijoj sačuvanoj javnoj skulpturi u Dubrovniku trebali bi završiti do srpnja

Višegodišnji program zaštitnih radova Hrvatskog restauratorskog zavoda na Orlandovom stupu u Dubrovniku u završnoj je fazi, a iz Ministarstva kulture i medija u četvrtak su poručili da bi svi radovi trebali završiti do srpnja.

Ključni korak u radovima zaštite uspješno je, nakon nekoliko pokušaja, odrađen u ožujku prošle godine, kada je uklanjanjem matice i sidrene ploče s vrha stupa izvedeno kontrolirano popuštanje sile u centralnom metalnom trnu koji je u stup ugrađen u intervenciji iz 2006. i 2007. godine.

Potom je krajem prošle godine očišćena površina kamena, ugrađen kameni poklopac na mjesto uklonjene matice centralnog trna te izveden dio konzervatorsko-restauratorskih radova na tijelu stupa.

Konzervatorsko-restauratorski radovi nastavljeni su u veljači, a uključili su obradu gornje plohe kapitela kako bi se spriječilo zadržavanje oborinske vode. Na vrh stupa vraćena je privremeno demontirana i obnovljena ograda te ojačan Orlandov mač.

„Do kraja ožujka planira se toniranje rekonstruiranih dijelova te izvedenih zapuna i njihovo ujednačavanje s izvornikom. U svrhu postizanja optimalnih uvjeta osvjetljenja, sa zaštitne ograde uklanja se postojeća obloga s informativnim platnom, čime će javnosti biti omogućen djelomičan uvid u stanje stupa i izvedene radove. Kako bi se omogućio nastavak radova, na dio prostora oko skele privremeno će biti postavljen zaštitni paravan“, navode iz ministarstva.



U tijeku je i osmišljavanje sustava monitoringa senzorima prilagođenima trajnom praćenju rada konstrukcije stupa.

U skladu s ranijim dogovorima te preporukama stručnjaka koji su sudjelovali u projektu, u organizaciji Grada Dubrovnika i u suradnji s nadležnom konzervatorskom službom, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izradu zaštitne ograde.

Očekuje se da će svi konzervatorsko-restauratorski i ostali tehnički uvjeti za trajno i potpuno uklanjanje zaštitne skele biti ispunjeni kroz razdoblje do početka srpnja ove godine, ističu iz ministarstva.

Program obnove Orlandovog stupa pokrenut je 2018. godine na inicijativu Ministarstva kulture i medija. Grad Dubrovnik je angažirao Hrvatski restauratorski zavod i međunarodne stručnjake kako bi utvrdili razmjere oštećenja te treba li spomenik zbog zaštite ukloniti ili restaurirati.

Statičkim nadzorom, koji se od 2019. do 2022. godine provodio u suradnji HRZ-a i Laboratorija za ispitivanje konstrukcija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrđeno je kako se spomenik na dubrovačkoj Luži neće uklanjati, već restaurirati.

Analizom podataka utvrđeno je da se pukotine na spomeniku šire od ožujka do rujna. Na rad pukotina djeluju ambijentalne temperaturne promjene, a ne vraćaju se na početno nulto stanje izmjereno na početku monitoringa.

Zaključeno je da je progresija oštećenja potaknuta radom različitih materijala i središnjeg trna koji je u posljednjoj intervenciji ugrađen u jezgru stupa.

Orlandov stup, simbol slobode i opstojnosti Dubrovačke Republike, najstarija je sačuvana javna skulptura u Dubrovniku. Prema ugovoru ga je 1418. godine isklesao talijanski kipar Bonino di Milano uz pomoć Antuna Dubrovčanina.

Na stupu se vijorila zastava Dubrovačke Republike, glasnici su na stubama spomenika objavljivali odredbe i obavijesti, a kod stupa su se izvršavale i kazne. Mjera za dužinu "dubrovački lakat" mjerio se po dužini Orlandove podlaktice – 51,2 centimetra.

Orlando je prvotno bio okrenut prema istoku. Oluja je 1825. godine srušila spomenik, a popravljen je i vraćen na trg Luža tek 1878. godine, ali prema sjeveru.