Jedan od najpoznatijih i najsposobnijih domaćih rock gitarista slavi 40 godina rada

Saša Novak jedan je od najpoznatijih i najsposobnijih domaćih rock gitarista, kao član mnogih postava, od Psihomodo popa sredinom osamdesetih do danas ostavio je važan trag na domaćoj rock sceni. Tijekom 40 godina rada svirao je s mnogima, a mnogi od njih pridružit će mu se na slavljeničkom koncertu i fešti u Tvornici kulture u srijedu 29. listopada.

Pokrivajući rad s postavama Psihomoda, Prljavaca, Le Cinema, Bora Bora, Greaseballsi, Fantomi, Virusi, Lorelei/Goblini, Pozdrav novom valu i PunkRadio, sa Sašom Novakom na pozornicu će se tijekom večeri popeti Krešo Mišak, Neven Kepeski, Marino Pelajić – Udo, Borivoj Radaković, Jurij Novoselić – Kuzma, Dušan Bućan, Davorin Bogović, Martina Validžić, Alen Jovanović, Vjeran Plavčić, Goran Markić, Robert Mareković i Danko Stefanović.

Saša Novak 2018. godine u Hard Placeu održao je promociju povratničkog albuma "Ja sam tu" snimljenog za Croatia Records. Osnivač i jedan od glavnih pokretača Psihomodo popa, koji je s Gopcem i društvom svirao do 1995. i albuma "Srebrne svinje". Nakon odlaska u Njemačku tada se ponovno glazbeno reaktivirao i snimio solo album, a danas je i član "drugog" Prljavog kazališta. No, stara ljubav prema punku dovela ga je i do postave Punk radio koja, poput Le Cinema nekada – u kojoj je svirao s basistom Filma Marinom Pelajićem koji će mu se pridružiti i u Tvornici – sa strašću svira pjesme iz razdoblja koje je bitno odredilo tadašnju i kasniju svjetsku rock scenu. Odredio ju je i Saša Novak svojom gitarom i pjesmama koje je napisao, od Psihomodo popa do danas, a nedavno je održao i in memoriam koncert posvećen Piki Stančiću, s kojim je također redovito surađivao.