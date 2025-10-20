Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
saša novak u tvornici kulture

Jedan od najpoznatijih i najsposobnijih domaćih rock gitarista slavi 40 godina rada

Zagreb: Humanitarni koncert "Rock za Hrvatsku" u Domu sportova, 24.02.1992.
Sinisa Hancic/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
20.10.2025.
u 11:02

Saša Novak jedan je od glavnih pokretača Psihomodo popa, koji je s Gopcem i društvom svirao do 1995. i albuma "Srebrne svinje". Nakon odlaska u Njemačku ponovno se glazbeno reaktivirao i snimio solo album, danas je i član "drugog" Prljavog kazališta, a slavljenički koncert za 40 godina karijere održat će 29. listopada u Tvornici Kulture

Saša Novak jedan je od najpoznatijih i najsposobnijih domaćih rock gitarista, kao član mnogih postava, od Psihomodo popa sredinom osamdesetih do danas ostavio je važan trag na domaćoj rock sceni. Tijekom 40 godina rada svirao je s mnogima, a mnogi od njih pridružit će mu se na slavljeničkom koncertu i fešti u Tvornici kulture u srijedu 29. listopada.

Pokrivajući rad s postavama Psihomoda, Prljavaca, Le Cinema, Bora Bora, Greaseballsi, Fantomi, Virusi, Lorelei/Goblini, Pozdrav novom valu i PunkRadio, sa Sašom Novakom na pozornicu će se tijekom večeri popeti Krešo Mišak, Neven Kepeski, Marino Pelajić – Udo, Borivoj Radaković, Jurij Novoselić – Kuzma, Dušan Bućan, Davorin Bogović, Martina Validžić, Alen Jovanović, Vjeran Plavčić, Goran Markić, Robert Mareković i Danko Stefanović.

Saša Novak 2018. godine u Hard Placeu održao je promociju povratničkog albuma "Ja sam tu" snimljenog za Croatia Records. Osnivač i jedan od glavnih pokretača Psihomodo popa, koji je s Gopcem i društvom svirao do 1995. i albuma "Srebrne svinje". Nakon odlaska u Njemačku tada se ponovno glazbeno reaktivirao i snimio solo album, a danas je i član "drugog" Prljavog kazališta. No, stara ljubav prema punku dovela ga je i do postave Punk radio koja, poput Le Cinema nekada – u kojoj je svirao s basistom Filma Marinom Pelajićem koji će mu se pridružiti i u Tvornici – sa strašću svira pjesme iz razdoblja koje je bitno odredilo tadašnju i kasniju svjetsku rock scenu. Odredio ju je i Saša Novak svojom gitarom i pjesmama koje je napisao, od Psihomodo popa do danas, a nedavno je održao i in memoriam koncert posvećen Piki Stančiću, s kojim je također redovito surađivao.

Ključne riječi
kultura Prljavo kazalište Psihomodo Pop koncert glazba gitarist Saša Novak

Komentara 1

Pogledaj Sve
DE
Decibel
11:11 20.10.2025.

"Jedan od najsposobnijih domaćih rock gitarista""... Ne kužim.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mimika Orchestra
piše Hrvoje Horvat

Mak Murtić i Mimika Orchestra nude novu zvučnu kartu Primorja, Mediterana i Balkana

Mimika Orchestra u svojoj glazbeno-scenskoj viziji briše granice između teatra, koncerta i performansa pa će njihov nastup 20. studenog u dvorani Kina SC u Zagrebu biti prilika na sceni skupiti sve sastavne dijelove ove netipične postave koja baš pred publikom dobiva dodatnu dimenziju životnosti i izvedbene euforije. A čuje se to i na albumu "Medzotermina" koji će uskoro dobiti i vinilno izdanje

Serious Ensemble Zagreb
duhoviti koncertno-scenski formati

Serious Ensemble Zagreb u novoj sezoni suvremenu glazbu oslobađa akademske ekskluzive

SEZovu sezonu 22. listopada otvara Viktor Čižić, u nastavku sezone nastupit će sopranistica Irma Dragičević, flautistica Alenka Bogataj, fagotisti Sebastian Tarbuk i Eva Fritz, harfistica Veronika Ćiković te harmonikašica Martina Jembrišak, a na posljednjem koncertu nastupit će svi članovi ansambla te će izvesti najupečatljivije skladbe koje je ansambl praizveo u svoje dvije godine postojanja

Tannu tuwa
"Illusions LP"

Tannu Tuwa imaju najzanimljiviji ovogodišnji domaći debitantski album

"Illusions LP" objavljen je digitalno i na vinilu, a iako je snimljen u studijima Clouds Hill u Hamburgu uživo, kad ga slušate, imate dojam precizno zacrtanih putanja i razvoja svake pojedine višeminutne teme. To samo svjedoči o izuzetnoj artikuliranosti postave koja svoje palete zvuka i glasova toliko majstorski slaže u nizove da vam se čini kako je sve precizno nadosnimljeno i montirano. Podatak da to rade uživo još je jedna posebnost ionako impresivnog albuma

Učitaj još