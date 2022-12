Japanska manga vraća se na hrvatsku strip-scenu

U posljednjih nekoliko godina svjetsko tržište stripa pokorile su mange. Japanska strip-senzacija, koja je u matičnoj zemlji već desetljećima jedan od najmasovnijih oblika zabave i golem dio japanskog identiteta, postala je i globalni fenomen. Prodaja mangi na Zapadu, a posebice na engleskom govornom području, skočila je u nebo. Primjera radi, u SAD-u prošle godine prodano je 24,4 milijuna mangi, nevjerojatnih 160% više nego godinu prije. Brojni ljubitelji mange, kao i njene animirane verzije zvane anime, postoje i u Hrvatskoj, no mange na hrvatskom jeziku do sada je bilo gotovo nemoguće pronaći. To se trudi promijeniti Udruga Crtani romani šou i njen direktor Slaven Gorički, u čijoj je nakladi upravo izašao "Solanin", strip slavnog japanskog crtača Inija Asana.

Neki će se sjetiti i kako su se davnih dana na policama Algoritma mogle pronaći japanske mange u hrvatskom prijevodu, stripovi malih formata, mekih korica i iznimno pristupačne cijene. No, već dugi niz godina taj je dio strip-tržišta bio nepravedno zanemaren. Manga kakvu danas poznajemo u Japanu se pojavila tijekom američke okupacije te zemlje od 1945. do 1952. godine, no njeni korijeni sežu daleko u povijest. Prvom mangom u povijesti smatra se serija crteža životinja iz 12. i 13. stoljeća, a sličan stil crtanja pokreta koji nalazimo na tim starim svicima koristi se i danas u modernoj mangi. Prve su se publikacije, uglavnom knjige crteža, pod nazivom mange pojavile nešto kasnije, potkraj 18. stoljeća. Mange se tradicionalno čitaju zdesna nalijevo, što znači da čitati mangu počinjete s "kraja" knjige, a prepoznatljive su po distinktivnom stilu crtanja u kojem likovi imaju izražene, velike oči i vrlo ekspresivne izraze lica koji, katkad i pretjerano, izražavaju određene emocije. Neke je mange, stoga, moguće čitati i bez poznavanja japanskog jezika – jer crtež govori tisuću riječi. Ljubitelji stripova često ističu kako je manga uglavnom projekt jedne osobe ili skupine ljudi sa zajedničkom umjetničkom vizijom, za razliku od zapadnjačkih stripova o superherojima, s kojima se često uspoređuje, a čiju proizvodnju, stil i radnju diktiraju velike korporacije. Autori mangi nazivaju se mangaka, a neki su od njih u Japanu, pa odnedavna i u svijetu, prave zvijezde. Čak i na europskim festivalima za potpis jednog autora mangi u redu čekaju stotine ljudi. No, jedna je od glavnih karakteristika mange, i velik razlog njene popularnosti, niska cijena. U Japanu mange tradicionalno izlaze u nastavcima svakog tjedna, tiskane su na recikliranom papiru i rijetko u boji, što njihovu proizvodnju čini jeftinijom, a i konačnu cijenu dostupnom širokim masama.

– Izdavaštvom stripova bavimo se već dugi niz godina, u svom portfoliju imamo brojne europske i američke autore, no u radu na festivalu Crtani romani šou i u našoj knjižari Torpedo Comics primijetili smo da djecu i tinejdžere jako zanimaju mange. Zato smo odlučili u svoj izdavački program uvrstiti jednu. Iako na hrvatskom tržištu ima nekih mangi u tvrdom uvezu, doista se ispostavilo da smo mi prvi nakon dugo vremena objavili mangu u malom formatu i s mekim koricama za širu publiku. Jako smo se potrudili oko ovog izdanja, strip je preveden baš s japanskog, a ne s engleskog jezika, i u njega je uložen velik trud i velika ljubav. Sa "Solaninom", ali i "Johnny Loganom" te još nekim svojim izdanjima želimo strip učiniti što dostupnijim kako bi ga čitalo što više ljudi, pogotovo djece i mladih – kazao nam je Slaven Gorički.

Zato "Solanin" košta samo 36 kuna, a za njih dobit ćete više od 200 stranica vrhunskog stripa, koji možete kupiti u trgovini Torpedo Comics u Zagrebu, a uskoro stiže i u niz hrvatskih knjižara, poput strip-knjižare Asteroid, ali i Školske knjige i Hoću knjigu. Pa iako možda mange i anime i dalje povezujemo s popularnim dječjim naslovima poput "Dragonballa" ili "Pokemona", koji su se vrtjeli i po domaćim TV kanalima, njihov svijet neizmjerno je šarolik i žanrovski raznovrstan. Postoje realistične, fantastične i znanstvenofantastične, romantične, horor, pa čak i pornografske mange. U Japanu nije neobičan prizor ući u vlak i vidjeti desetke ljudi zadubljene u mangu. Asanov "Solanin" prikladan je i za mlađe uzraste, ali u njemu će se pronaći ponajviše tinejdžeri, mladi ljudi, a i odrasli.

Foto: Crtani romani šou Samo u SAD-u lani je prodano 24,4 milijuna mangi, čak 160 posto više nego godinu prije

To je gorko-slatka priča o odrastanju, izazovima života i traženju svog mjesta u svijetu, koju prolazimo s junakinjom Meiko. Mlada Meiko nakon završetka fakulteta nađe se pred zidom – radi besperspektivan i slabo plaćen uredski posao u velikoj korporaciji, ne snalazi se u "svijetu odraslih" u koji je upravo zakoračila i osjeća se neispunjeno i tjeskobno. Nju i njezina dečka Tanedu muče tipične mladenačke boljke – žive zajedno kako bi si mogli priuštiti stan, a velike ideje koje su gajili na fakultetu rasplinuo je stvarni život. Prekrasno i ekspresivno nacrtan, "Solanin" nam s dobrom dozom humora pruža mali, topao i emotivan prozor u život dvoje ljudi, njihove uspone i padove, ljubav i tugu, dok skupljaju snagu kako bi pokušali slijediti svoje snove i nositi se s nepredvidljivim izazovima budućnosti.

Autor "Solanina", Inio Asano, iznimno je popularan i nagrađivan mangaka, poznat po jedinstvenom crtačkom i spisateljskom stilu koji krši ustaljene norme pripovijedanja. "Solanin" je adaptiran u uspješan igrani film, a strip je nominiran 2009. godine za prestižnu Eisnerovu nagradu, stripovsku verziju Oscara. A Crtani romani šou, doznajemo, već priprema i tiskanje drugog dijela "Solanina".

– U planu su nam i još neka, cjenovno pristupačna meka izdanja. Mogu vam otkriti da ćemo već u siječnju izdati jednoga Marvelova junaka u mekom izdanju i vjerujem da će, kao i "Solanin", biti pun pogodak – zaključio je Slaven Gorički.