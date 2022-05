Autor maske Anonymousa: Stripovi su priče koje trebamo voljeti i cijeniti, ne roba kojom se trguje

Na ovogodišnje izdanje festivala Crtani romani šou – Zagreb Comic Con stiže i prava svjetska zvijezda stripovske scene. Riječ je o Davidu Lloydu, britanskom strip-crtaču koji je, uz Alana Moorea, zaslužan za nastanak "V kao Vendetta", kultnog grafičkog romana prema kojem je nastao i hit-film. A maska Guya Fawkesa koju je nacrtao upravo Lloyd postala je zaštitni znak haktivističkog kolektiva Anonymous i globalni simbol otpora. Lloyd je i pokretač revolucionarnog, potpuno digitalnog strip-časopisa, a svi ljubitelji stripa imat će ga priliku upoznati na festivalu u Tvornici kulture od 3. do 5. lipnja.

Priča grafičkog romana "V kao Vendetta" nadišla je granice stripa i inspirirala globalni pokret. Što vi mislite o tome kakav je ona utjecaj imala na društvo?

Ne mogu reći da smatram da je uzrokovala neke velike promjene, osim toga što je maska lika iz knjige postala raširen simbol pobune protiv opresije i tiranije. Bilo bi lijepo misliti da su mase ljudi inspirirane temama i porukama knjige i da su zbog njih promijenili svoj pogled na život. Doduše, upoznao sam više ljudi na konvencijama i sličnim događajima koji su mi rekli da im je promijenila živote i bilo mi je jako drago to čuti. Alan i ja htjeli smo ispričati priču koja ima neko dublje značenje i drago mi je da smo dotaknuli ljude.

Kao što ste spomenuli, V-jeva maska postala je i simbol hakerskog kolektiva Anonymous, ali i drugih grupa i individualaca koji je koriste kao simbol otpora i pobune. Kako se vi osjećate kada vidite da se koristi na taj način?

Osjećam se dobro. Kratak odgovor, ali i jedini koji vam trebam dati.

Čime ste se inspirirali u stvaranju maske?

Ona je nastala jednostavno kao dio kostima koji je naš lik odlučio preuzeti zajedno s personom povijesne ličnosti kojoj je želio odati počast – Guyu Fawkesu. Imamo ideju kako je Guy Fawkes otprilike izgledao, a maska je stilizirana i pojednostavljena verzija njegova lica. Ideju o tome da će naš lik postati nešto poput uskrsnulog Fawkesa dobili smo kada smo na samim počecima razmišljali o tome kako će se on predstavljati i zašto će se tako predstavljati, u kostimu. A prava priča Guya Fawkesa dala nam je dovoljno materijala da iz toga izgradimo središnji narativ o revoluciji i osveti.

Prema stripu poslije je napravljena i filmska adaptacija. Pretpostavljam da ste je pogledali pa me zanima što mislite koliko je ona, bar što se srži tiče, bila vjerna originalu? Što mislite da je dobro odrađeno, a što biste promijenili?

Budući da sam jedan od izvornih kreatora priče, očekivali biste od mene da želim da je film savršena kopija knjige. Naravno, htio bih to, ali svjestan sam da je film drukčiji medij, za širu i drukčiju publiku te da u svijetu filma vladaju drukčija ekonomska pravila, posebice u Hollywoodu. Tako da nikada zapravo nisam očekivao da će film biti savršena preslika knjige i uvijek sam govorio da ću biti zadovoljan ako od toga jednostavno nastane dobar film. Kada su mi poslali scenarij, vidio sam da će to biti dobar film i da najvažnija poruka knjige, njezina srž, nije promijenjena. Zato sam ga vrlo rado i promovirao i moram reći da mi se jako sviđa. To je moćan film koji dopire do ljudi. A i naša knjiga imala je koristi od toga jer je velik broj gledatelja koji su film gledali u kinu ili na drugim platformama kupio knjigu nakon što su ga pogledali.

Uspjeh s "V kao Vendetta" postigli ste vrlo rano, na samom početku karijere. Kako je to utjecalo na vas? Dosadi li vam ikada pričati o tome?

Ne. To je moj zaštitni znak. Moj brend. I vrlo sam sretan zbog toga. Osjećam se kao Sean Connery. On će uvijek biti James Bond, ali ostvario je i toliko drugih uloga po kojima ćemo ga se sjećati. Hoće li se mene itko sjećati po nečemu drugome, nemam pojma, ali me to pretjerano ne brine.

Vi ste i osnivač Aces Weekly, jednog od prvih potpuno digitalnih strip-časopisa. Kao i u svijetu knjiga, postoje stripovski puristi koji smatraju da digitalna izdanja ne mogu zamijeniti pravi papir. Iako nam internet pruža bezgranične mogućnosti, moram se upitati utječe li činjenica da je nešto potpuno virtualno na naše čitateljsko iskustvo?

Sve što ste rekli o diskriminaciji cyber stripova od čitatelja je točno, ali to ne znači da preseljenje stripova s papira na ekran nije u suštini dobra ideja i praksa. Živimo u 21. stoljeću i trebamo iskoristiti sve što nam se nudi kako bismo približili stripove široj publici na jednostavniji način od ovog arhaičnog, skupog i ograničenog pristupa koji smo do sada imali. Stripovi pričaju priče. Oni su samo jedan način da se ispriča priča, oni nisu roba. Ali baš zato što smo ih previše počeli smatrati "stvarima", prevelik dio tržišta stripova otpada na stripove kao kolekcionarske primjerke i ne vidimo ih kao ono što jesu, izvor zabave s golemim potencijalom za širenje u svim mogućim smjerovima. Stripove se pakira u plastične omote i velike kutije, stavlja ih se na hrpe i zatim procjenjuje i tretira kao objekte, kao listove papira s kojima se špekulira, a ne kao priče koje trebamo voljeti i cijeniti. Aces Weekly započeo sam jednostavno jer sam to vidio kao bolji, učinkovitiji i jeftiniji način produciranja stripova koji izgledaju ljepše na glatkom, sjajnom ekranu tableta, laptopa ili televizora. Ali predrasude protiv svega digitalnog koje dolaze od čitatelja koji su naučeni voljeti strip kao stvar i ne mogu se otarasiti te ovisnosti, i dalje su velik izazov za nas.

Koji su bili neki od prvih stripova koje ste čitali? Kada ste shvatili da vam je crtanje stripova životni poziv?

Prvi stripovi koje sam čitao bili su petparački britanski stripovi u kojima nije bilo previše priča koje su me zanimale. Ali sve se promijenilo kada mi je bilo 13 godina i vidio sam prekrasan strip na duplerici u časopisu Boys World. Bio je smješten u svijet grčke mitologije, zvao se "Gnjev bogova" i nacrtao ga je jedan od najboljih svjetskih strip-crtača, Ronald Embleton. Nikada do tada nisam vidio strip koji je bio toliko moćan, toliko uvjerljiv, djelovao mi je poput filma. Upravo taj jedan strip inspirirao me da i ja poželim crtati stripove, a taj osjećaj samo se produbio kada sam prvi put vidio rad Stevea Ditka u "Amazing Adult Fantasy".

Kako vam se čini hrvatska strip-scena i jeste li upoznati s našim autorima? Što posjetitelji Zagreb Comic Cona mogu očekivati tijekom vašeg gostovanja?

Imate jako puno fantastičnih umjetnika, ali ne bih htio nabrojiti samo nekoliko i propustiti spomenuti druge. Na Comic Conu bit ću za svojim stolom gotovo cijeli dan svaki dan i potpisivati stripove, a za cijenu od otprilike deset dolara prodavat ću i posebne kodove za izdanja Aces Weekly, uza što ćete moći dobiti i besplatni crtež od mene. Bagatela!