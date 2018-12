Izokrenute ideje o vlasti, religiji i povijesti koje izluđuju moćnike

Uvjeravali su me da još nitko u regiji nije za kazalište dobio novac preko ovakve kampanje. Rekao sam da netko mora biti prvi, a i da je došlo vrijeme kad se trebamo okrenuti jedni drugima – napisao je Dražen Šivak u pismu koje je prije mjesec dana razaslao prijateljima i znancima s molbom da pomognu i omoguće realizaciju njegova najnovijeg projekta, postavljanja na scenu komada “Mistero Buffo” Darija Foa.

Nagrađivani hrvatski glumac, poznato lice s pozornica kao i televizijskih i filmskih ekrana, pokrenuo je “crowdfunding” kampanju na za to namijenjenoj internetskoj platformi Indiegogo u kojoj vam se nudi da za jednu kazališnu predstavu date prilog u rasponu od 15 do 1000 dolara. Iznosi su u američkoj valuti jer je platforma međunarodna, a uplatu je vrlo jednostavno napraviti izravno s vašeg bankovnog računa ili kreditne kartice. Postavljeni cilj bio je prikupiti 3500 dolara. Mjesec dana kasnije, kako se vrlo transparentno može pratiti na internetskoj stranici kampanje, prikupljeno je 89 posto tog iznosa, preračunato u hrvatsku valutu oko 19 tisuća kuna, koje je uplatilo ukupno 69 donatora, što potpisanih, što anonimnih.

Odbili ga Grad i Ministarstvo

– Svi ti pojedinačni iznosi za mene su veliko i ugodno iznenađenje, kao i činjenica da među njima ima dosta onih koji potječu od mojih kolega glumaca – rekao nam je ovih dana Šivak o rezultatima kampanje, dodavši da je bilo i onih koji su priloge dali izravno njegovoj Grupi, kako se zove njegova mala kazališna “firma”, a u ovom projektu koproducent je Triko cirkus teatar. Zato već sada možemo sa sigurnošću najaviti da će Dražen Šivak 22. siječnja u Zagrebačkom plesnom centru održati premijeru monodrame “Mistero Buffo”.

Tako je nagrađivani hrvatski glumac i poznato lice s kazališnih pozornica kao i televizijskih i kinoekrana izgleda postao prvi u regiji koji je novac za kazalište dobio preko ovakve kampanje na koju se odlučio nakon što ni na jednom natječaju za njega nije dobio ni kune.

Međutim, od same priče o načinu prikupljanja novca još je mnogo važnija priča o tome zašto se Šivak odlučio upravo za komad “Mistero Buffo” talijanskog nobelovca. Šivak je to vrlo rječito objasnio u pismu koje se širilo gotovo isključivo društvenim mrežama, u kojem piše:

“Odabrao sam ‘Mistero Buffo’ Darija Foa, pisca, glumca i nobelovca. Možda se netko pita zašto ovaj komad, pun priča iz Biblije i o Isusu? No, kad saznate da je svojedobno Vatikan prijenos izvedbe nazvao ‘najbogohulnijim događajem u povijesti talijanske televizije’, shvatite da mora da je zanimljivo, zar ne? Taj kontroverzni, duhoviti komad 20 st. predstavlja veliki izazov za glumca, kao serija monologa s mnogim likovima, kroz biblijske teme i popularne priče iz Kristova života. Dario Fo pronašao je i oživio te zagubljene tekstove iz vremena commedie dell’arte. Što mislite, zašto su bili ‘zagubljeni?’ Zato što o tim temama govore na tako neuobičajen način, izokrećući naše ideje o vlasti, religiji i povijesti, da je to izluđivalo moćnike. Na primjer, jedna priča govori o tome kako je nastao Glumac... on je bio seljak, kojem su crkva i odvjetnici oduzeli zemlju, gospodar ponizio obitelj, na što on odlučuje oduzeti si život. Tik prije toga posjeti ga Isus i kaže mu da treba ići u misiju: pričati svima o užasima koji su mu se dogodili, ali ne žaleći se, već smijući se (‘Neka smijeh rasprši svaki strah’). Ljubi ga u usta, tako mu dajući dar Glumca...

Kao što možete i zamisliti, postavljanje ove predstave ne nailazi na uobičajenu potporu. Ne samo da Grad Zagreb i Ministarstvo kulture ne žele dati sredstva nego čak i Talijanski institut izbjegava imati išta s njom. Ništa čudno za današnje vrijeme, gdje nacionalizam i religije hodaju ruku pod ruku, a sve začinjeno zabavom s televizije i svakodnevnim preživljavanjem – kultura je prva na udaru. Zato trebam vašu podršku!”

Šivakova molba i poziv “da se okrenemo jednim drugima” dobila je zato već na samom početku podršku njegovih kolega. Tako se u spotu kojim se promovira kampanja pojavljuje i Nina Violić koja kaže: “Ako želite ulagati u nešto u kulturi, mislim da je ovo neki možda najzanimljiviji projekt koji jednostavno nije dobio lovu ni od koga zato što propituje neke stvari koje su davno, davno napisane, a danas su možda nažalost još aktualnije nego što su bile.” Drugi glumac u istom videu je Leon Lučev koji govori: “Izvaninstitucionalan, izvan ovog sistema, izvan ideje koja nam je poznata, glumac, sam na sceni, ispred svih, s onim što ima, tijelom, bićem, ljubavlju, hrabrošću, slobodom. Podržite ovaj projekt jer ima vrijednost.”

Dugogodišnja Šivakova suradnica i mentorica je svestrana umjetnica Lee Delong koja će režirati ovu monodramu. I ona je sudjelovala u kampanji govoreći da “Mistero Buffo” zahtijeva fizički iznimno snažnog glumca, a istodobno vrlo blagoglagoljivog i srčanog te da je upravo Dražen Šivak takav glumac, savršen za izvedbu ovog komada.

– Mene je oduvijek zanimalo kazalište u kojem je glumac u sredini, a kada sam upoznao ovo djelo, bio sam oduševljen. To je takva moć, magija esencijalnog glumačkog pripovijedanja u duhu commedie dell’ arte, a ne služi zabavi, već buđenju ljudi – govori u prilog svog odabira sam Šivak, a poseban naglasak stavlja na snagu smijeha koji je bio glavno oružje Darija Foa.

– Možda netko misli da smijeh nije moćan, međutim, ako shvatite da su Dariju Fou dva puta zabranili da uđe u SAD gdje nije smio izvoditi svoje predstave, da nije u Italiji smio igrati u građanskim kazalištima, da je njegovu ženu, Francu Rame, grupa fašista organizirana od policijskih šefova otela, prebila i silovala kao upozorenje njima oboje, onda shvatite da je smijeh moćno oružje – govori Šivak.

Nakon velikog odaziva njegovu pozivu glavni je Šivakov zadatak ne iznevjeriti očekivanja svih tih ljudi.

– Napravit ću sve što mogu. Ova predstava nije spektakl, ona ima neku drugu vrijednost – kaže Šivak koji je upravo ovih dana počeo s intenzivnim probama uz Lee Delong koja je za njega mnogo više od klasične redateljice.

– Lee ima fantastično glumačko oko tako da me uvijek gura na neka za mene nova mjesta. Rijetko kad je režiser korak ispred glumca. U dobrom glumcu zbog toga ima i malo tuge jer on uvijek ponudi ono što mu prvo ili drugo padne na pamet pa to bude genijalno, a nikada ne istraži što bi još mogao dati, nešto što ni sam ne zna da može i što mu netko drugi mora reći, otkriti i pokazati. To meni radi Lee Delong – kaže Šivak.

Smijeh ruši red

Dario Fo i njegova djela njemu su izvor velikog nadahnuća, a ovaj komad donosi mu izazove na koje je spreman i zbog kojih ga se i prihvatio jer mu nisu strane glumačke tehnike potrebne za njegovu izvedbu. Primjerice, u priči o Lazaru, jednoj od tri koje iz “Mistera Buffa” izvodi Šivak, koja traje svega desetak minuta, on igra deset likova koji živo razgovaraju.

Nakon premijere u Zagrebačkom plesnom centru, Šivak ima plan za svoju predstavu koji nije uobičajen.

– Jedan kolega mi je rekao da predstava koja se ne veže za jedno mjesto nema budućnost, a ja imam upravo suprotnu taktiku, da od naše slabosti napravim prednost tako što ću igrati uvijek na drugim mjestima, da se stvori fama i da se ljudi koje predstava zanima potrude saznati gdje je mogu gledati. Želio sam da premijera bude lijepa, da na nju mogu doći moji kolege i svi oni koji su dali svoj prilog za nju, odigrat ću je nekoliko puta i na Maloj sceni, ali osim toga i na drugim mjestima gdje ne stane puno ljudi i koja nisu kazališna. Želim dobiti puno izvedbi jer to je ono što meni glumački treba, da predstava raste s igranjem. To je također na liniji Darija Foa koji nije mogao koliko je trebao i želio biti dio građanskog kazališnog sistema u Italiji pa je išao u skvotove, u tvornice, mjesne zajednice, u seoske vatrogasne domove – govori Šivak s misionarskim žarom.

Za kraj još jednom naglašava koliko je iščašena perspektiva Darija Foa danas aktualna i koliko je potreban njegov smijeh koji opominje i budi, umjesto da uspavljuje u oblicima jeftine zabave.

– Smijeh je za mene neka vrsta iznenađenja, nešto što ruši sav red oko nas i nakon kojeg sve odjednom treba vidjeti na novi način – govori Šivak i zaključuje:

– Danas više ne znamo što je zamislivo, a što nije. Kada je Franca Rame, Foova supruga i glumačka partnerica, 1973. godine bila oteta, mučena i silovana, nitko nikada nije odgovarao za taj zločin i to izgleda nezamislivo. Ali mi danas u Europi, pa i u Hrvatskoj više nismo sigurno što je zamislivo, a što nije dok orbanizam i kod nas pušta korijenje.