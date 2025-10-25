Hrvatski glazbeni festival evoluira u HGF Refresh

Nakon gotovo tri desetljeća postojanja, legendarni Hrvatski glazbeni festival (HGF) ove godine evoluira u HGF Refresh – godišnju reviju i nacionalnu platformu za novo rock i srodno glazbeno stvaralaštvo Hrvatske.

Od 25. listopada do 6. prosinca u Regeneratoru će nastupiti 20 autorskih bendova, što je savršena prilika da publika posjeti jedan od rijetkih hrvatskih klubova projektiranih specifično za ovakvu glazbenu umjetnost. Organizatori – Udruge Regenerator i Mraz te CUK Regenerator – ističu kako su iznimno zadovoljni odazivom. Na ovogodišnji poziv pristiglo je oko 60 prijava iz svih dijelova Hrvatske, što potvrđuje da je domaća scena i dalje izuzetno aktivna, raznolika i žanrovski bogata. Na festival su se prijavili izvođači koji djeluju u različitim glazbenim žanrovima – od rocka, metala i punka do rapa, hip-hopa, hard corea i jazza – što HGF Refresh čini pravim presjekom suvremene domaće alternativne scene.

Svaki vikend od 25. listopada, pa sve do 6. prosinca na festivalskim večerima predstavit će se bendovi: Astro Glitch Shifters (Rijeka), Bilievo Maslo (Zagreb), Buža (Split), Charsi (Zagreb), Cyber Hate (Zadar), Inkognito (Slatina/Zagreb), Kvar (Zagreb), Lei (Rijeka), Martin’s Surfers (Zagreb), Nekrofilane Paprike (Zagreb), Nikola’s Cage (Zadar), P!zdoper (Pregrada), Poliester (Zagreb), Rum Smugglers (Zagreb), Soba 9 (Zagreb), Sworn to Death (Zagreb), Tacoor (Poreč/Pula), Trip to Caldera (Zagorje), Violetta Peppermint (Rijeka) i Žoržet (Zagreb).

Za razliku od prijašnjih natjecateljskih izdanja, HGF Refresh donosi revijalne večeri na kojima će se svaki vikend predstaviti po tri benda, dok će vrhunac događanja biti završni Showcase festival 5. i 6. prosinca. Dodatnu vrijednost festivalskom programu donose i tematske DISKO večeri, koje će se održavati nakon koncertnog dijela programa. Showcase festival, donosi i bogat popratni sadržaj, započinje promocijom knjige Borisa Jokića “60 otkucaja – glazbena lektira” te nastupom istarskog funk-hip hop kolektiva Tacoor.

Uz osam glazbenih sastava koji će se izmjenjivati na dvije pozornice, u pripremi su i različite panel-diskusije, radionice i tribine. Među njima se izdvaja tema „Primjer dobre prakse: Centar urbane kulture REGENERATOR“, na kojoj će gradonačelnica Grada Zaboka Valentina Đurek predstaviti projekt re-GENERATOR za što je Grad Zabok u kolovozu ove godine osvojio nagradu „Kreativni Grad Hrvatske 2025.“ gdje je taj projekt prepoznat kao primjer revitalizacije industrijskog nasljeđa i stvaranja suvremenog kulturnog centra.

Uz sudjelovanje glazbenika, producenata, kritičara, izdavača i koncertnih organizatora, program će biti otvoren i za sve zainteresirane posjetitelje.

HGF Refresh stvara prostor za umrežavanje, razmjenu iskustava i promociju bendova u poticajnom profesionalnom okruženju, izvođačima pruža sve potrebne resurse i logistiku za kvalitetnu izvedbu njihovog stvaralaštva, a njihova glazba dolazi do ciljane publike, glazbene struke i zainteresirane publike. Na taj način HGF Refresh postaje važna stepenica u razvoju glazbene ideje, od nastanka do prezentacije u javnosti i putu prema zasluženoj zamijećenosti. Ulaz na sve programe je besplatan.