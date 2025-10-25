Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Nova era

Hrvatski glazbeni festival evoluira u HGF Refresh

Filip Kovačević
Autor
Milena Zajović
25.10.2025.
u 13:26

Čak 60 bendova iz svih dijelova Hrvatske prijavilo se na ovogodišnji HGF, čime započinje novo poglavlje najdugovječnijeg domaćeg festivala posvećenog autorskoj glazbi.

Nakon gotovo tri desetljeća postojanja, legendarni Hrvatski glazbeni festival (HGF) ove godine evoluira u HGF Refresh – godišnju reviju i nacionalnu platformu za novo rock i srodno glazbeno stvaralaštvo Hrvatske.

Od 25. listopada do 6. prosinca u Regeneratoru će nastupiti 20 autorskih bendova, što je savršena prilika da publika posjeti jedan od rijetkih hrvatskih klubova projektiranih specifično za ovakvu glazbenu umjetnost. Organizatori – Udruge Regenerator i Mraz te CUK Regenerator – ističu kako su iznimno zadovoljni odazivom. Na ovogodišnji poziv pristiglo je oko 60 prijava iz svih dijelova Hrvatske, što potvrđuje da je domaća scena i dalje izuzetno aktivna, raznolika i žanrovski bogata. Na festival su se prijavili izvođači koji djeluju u različitim glazbenim žanrovima – od rocka, metala i punka do rapa, hip-hopa, hard corea i jazza – što HGF Refresh čini pravim presjekom suvremene domaće alternativne scene.

Svaki vikend od 25. listopada, pa sve do 6. prosinca na festivalskim večerima predstavit će se bendovi: Astro Glitch Shifters (Rijeka), Bilievo Maslo (Zagreb), Buža (Split), Charsi (Zagreb), Cyber Hate (Zadar), Inkognito (Slatina/Zagreb), Kvar (Zagreb), Lei (Rijeka), Martin’s Surfers (Zagreb), Nekrofilane Paprike (Zagreb), Nikola’s Cage (Zadar), P!zdoper (Pregrada), Poliester (Zagreb), Rum Smugglers (Zagreb), Soba 9 (Zagreb), Sworn to Death (Zagreb), Tacoor (Poreč/Pula), Trip to Caldera (Zagorje), Violetta Peppermint (Rijeka) i Žoržet (Zagreb).

Za razliku od prijašnjih natjecateljskih izdanja, HGF Refresh donosi revijalne večeri na kojima će se svaki vikend predstaviti po tri benda, dok će vrhunac događanja biti završni Showcase festival 5. i 6. prosinca. Dodatnu vrijednost festivalskom programu donose i tematske DISKO večeri, koje će se održavati nakon koncertnog dijela programa. Showcase festival, donosi i bogat popratni sadržaj, započinje promocijom knjige Borisa Jokića “60 otkucaja – glazbena lektira” te nastupom istarskog funk-hip hop kolektiva Tacoor.

Uz osam glazbenih sastava koji će se izmjenjivati na dvije  pozornice, u pripremi su i različite panel-diskusije, radionice i tribine. Među njima se izdvaja tema „Primjer dobre prakse: Centar urbane kulture REGENERATOR“, na kojoj će gradonačelnica Grada Zaboka Valentina Đurek predstaviti projekt re-GENERATOR za što je Grad Zabok u kolovozu ove godine osvojio nagradu „Kreativni Grad Hrvatske 2025.“ gdje je taj projekt prepoznat kao primjer revitalizacije industrijskog nasljeđa i stvaranja suvremenog kulturnog centra. 

Uz sudjelovanje glazbenika, producenata, kritičara, izdavača i koncertnih organizatora, program će biti otvoren i za sve zainteresirane posjetitelje.

HGF Refresh stvara prostor za umrežavanje, razmjenu iskustava i promociju bendova u poticajnom profesionalnom okruženju, izvođačima pruža sve potrebne resurse i logistiku za kvalitetnu izvedbu njihovog stvaralaštva, a njihova glazba dolazi do ciljane publike, glazbene struke i zainteresirane publike. Na taj način HGF Refresh postaje važna stepenica u razvoju glazbene ideje, od nastanka do prezentacije u javnosti i putu prema zasluženoj zamijećenosti. Ulaz na sve programe je besplatan.

Ključne riječi
HGF Refresh Hrvatski glazbeni festival regenerator

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Max Cenčić
Premium sadržaj
Max Emanuel Cenčić

U Bayreuthu nema zaposlenih, nema tehnike, radionica... scena ima sve što je potrebno za izvedbe, ali to je zapravo muzej

Hrvatski kontratenor, redatelj i producent Max Emanuel Cenčić jedan je od vodećih svjetskih interpreta barokne glazbe danas u svijetu. Godine 2020. pokrenuo je Barokni operni festival Bayreuth, koji je u samo nekoliko godina postao jedno od najvažnijih okupljališta ljubitelja barokne glazbe i operne umjetnosti, a samim time njegov cilj – stvoriti internacionalni festival koji će privlačiti publiku iz cijelog svijeta – je postignut

Dražen Kokanović
Dražen Kokanović, utemeljitelj Zagreb Jazz Festivala

Govorili su mi da nisam normalan, a ja sam u 20 godina organizirao 260 jazz koncerata

Dražen Kokanović, utemeljitelj Zagreb Jazz Festivala i Jazzarelle od Zagreba je napravio meku jazza, a 23. siječnja u Lisinski dovodi jednog od najpopularnijih vokala današnjice, Gregoryja Portera. Što nas još očekuje na narednom Zagreb Jazzu, kako je nastala ideja za festival te s kojim se izazovima susreće u organizaciji ispričao nam je upravo Dažen Kokanović

Mimika Orchestra
piše Hrvoje Horvat

Mak Murtić i Mimika Orchestra nude novu zvučnu kartu Primorja, Mediterana i Balkana

Mimika Orchestra u svojoj glazbeno-scenskoj viziji briše granice između teatra, koncerta i performansa pa će njihov nastup 20. studenog u dvorani Kina SC u Zagrebu biti prilika na sceni skupiti sve sastavne dijelove ove netipične postave koja baš pred publikom dobiva dodatnu dimenziju životnosti i izvedbene euforije. A čuje se to i na albumu "Medzotermina" koji će uskoro dobiti i vinilno izdanje

Učitaj još

Kupnja