U Crnoj Gori održavaju se prvi "Balkanski Oscari"

Otvorenjem prvog premium multipleksa u Crnoj Gori i regiji, Cine Grand Epic kina, u Porto Montenegru u Tivtu počeo je dvodnevni događaj dodjele AFA nagrada (Adriatic Film & TV Awards).
"Kada smo prije nekoliko godina pokrenuli Mrežu Festivala Jadranske regije, željeli smo stvoriti prostor suradnje među festivalima i profesionalcima regije koji dijele iste vrijednosti i istu strast prema filmu. Iz te suradnje rodila se ideja o Adriatic Film & TV Akademiji - prvoj zajedničkoj akademiji naših zemalja. Akademiji koja ne dijeli, nego spaja. Ovo nije samo projekt dodjele nagrada. To je prostor stalnog dijaloga, prijenosa znanja i međugeneracijske solidarnosti. Mjesto gdje iskusni autori i producenti otvaraju put novima, gdje se uči i dijeli iskustvo, gdje se cijela regija prepoznaje kao ono što jeste - jedan od najvitalnijih i najkreativnijih filmskih prostora u Europi“, rekao je na svečanosti otvorenja direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
Na otvorenju su bili predstavnici Sarajevo Film Festivala, Zagreb Film Festivala, Festivala autorskog filma iz Beograda, autori, producenti, glumice i glumci nominirani za AFA nagrade. Prva dodjela AFA nagrada bit će održana danas 25.10. u Muzeju nautičkog naslijeđa u Porto Montenegru u Tivtu, koji je glavni partner ovog događaja. Dobitnike nagrada izabrat će strukovni žiri kojeg čini više od 560 članova Filmske i TV Akademije u osnivanju, različitih profesija filmske industrije i iz različitih zemalja. Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.
Dodjela AFA nagrada održava se na samom početku međunarodne sezone filmskih nagrada, a cilj joj je da ponudi svojevrsnu balkansku verziju europske nagrade EFA ili američkih Oscara.
„Vjerujemo da će AFA nagrade stvoriti platformu s koje filmovi i serije iz naše regije mogu snažno krenuti u tu sezonu, i da će prepoznatljivost i vidljivost koje nagrade donose pomoći njihovom plasmanu na međunarodnu scenu i tržište“, rekao je Marjanović.
AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije bit će dodijeljene u 10 kategorija.
Nominirani za AFA nagrade 2025.:
I. NAJBOLJI FILM
78 DANA (Srbija, Bosna i Hercegovina)
BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI (Bosna i Hercegovina)
FIUME O MORTE! (Hrvatska, Italija, Slovenija)
KAJ TI JE DEKLICA (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)
RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)
II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA
Lana Barić - ŠLAGER
Diana Kolenc - OPAZOVANJE
Tamara Krcunović - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Dina Mušanović - GYM
Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA
III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC
Pavle Čemerikić - 78 DANA
Filip Đurić - ZA DANAS TOLIKO
Leon Lučev - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Krešimir Mikić - ČAO BELA
Bernard Tomić - PROSLAVA
IV. ZVIJEZDA U USPONU
Lidija Kordić - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Domagoj Nižić - DRAŽEN
Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA
Lazar Tasić - SABLJA
Viktorija Vasiljević – 78 DANA
V. NAJBOLJA REŽIJA
Igor Bezinović - FIUME O MORTE!
Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA
Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Emilija Gašić - 78 DANA
Jasmila Žbanić - BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI
VI. NAJBOLJI SCENARIJ
Igor Bezinović - FIUME O MORTE!
Urška Djukić, Maria Bohr - KAJ TI JE DEKLICA
Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Emilija Gašić - 78 DANA
Silvestar Kolbas - NAŠA DJECA
VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM
Bruno Anković - PROSLAVA
Čejen Černić Čanak - ZEČJI NASIP
Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA
Emilija Gašić - 78 DANA
TV SERIJE
VIII. NAJBOLJA TV SERIJA
BIJELI PUT (Hrvatska)
DNEVNIK VELIKOG PERICE (Hrvatska)
NOBELOVAC (Srbija)
SABLJA (Srbija, Bugarska)
SRAM (Hrvatska)
IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI
Selma Alispahić - NOBELOVAC
Iva Babić - DNEVNIK VELIKOG PERICE
Milica Gojković - SABLJA
Gita Haydar - SRAM
Nina Violić - BIJELI PUT
X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI
Živko Anočić - DNEVNIK VELIKOG PERICE
Franjo Dijak - BIJELI PUT
Gordan Kičić - MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 3
Dragan Mićanović - SABLJA
Tihomir Stanić - NOBELOVAC
