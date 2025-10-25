Naši Portali
AFA

U Crnoj Gori održavaju se prvi "Balkanski Oscari"

Autor
Milena Zajović
25.10.2025.
u 13:20

Na otvorenju su bili predstavnici Sarajevo Film Festivala, Zagreb Film Festivala, Festivala autorskog filma iz Beograda, autori, producenti, glumice i glumci nominirani za AFA nagrade

Otvorenjem prvog premium multipleksa u Crnoj Gori i regiji, Cine Grand Epic kina, u Porto Montenegru u Tivtu počeo je dvodnevni događaj dodjele AFA nagrada (Adriatic Film & TV Awards).

"Kada smo prije nekoliko godina pokrenuli Mrežu Festivala Jadranske regije, željeli smo stvoriti prostor suradnje među festivalima i profesionalcima regije koji dijele iste vrijednosti i istu strast prema filmu. Iz te suradnje rodila se ideja o Adriatic Film & TV Akademiji - prvoj zajedničkoj akademiji naših zemalja. Akademiji koja ne dijeli, nego spaja. Ovo nije samo projekt dodjele nagrada. To je prostor stalnog dijaloga, prijenosa znanja i međugeneracijske solidarnosti. Mjesto gdje iskusni autori i producenti otvaraju put novima, gdje se uči i dijeli iskustvo, gdje se cijela regija prepoznaje kao ono što jeste - jedan od najvitalnijih i najkreativnijih filmskih prostora u Europi“, rekao je na svečanosti otvorenja direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Na otvorenju su bili predstavnici Sarajevo Film Festivala, Zagreb Film Festivala, Festivala autorskog filma iz Beograda, autori, producenti, glumice i glumci nominirani za AFA nagrade. Prva dodjela AFA nagrada bit će održana danas 25.10. u Muzeju nautičkog naslijeđa u Porto Montenegru u Tivtu, koji je glavni partner ovog događaja. Dobitnike nagrada izabrat će strukovni žiri kojeg čini više od 560 članova Filmske i TV Akademije u osnivanju, različitih profesija filmske industrije i iz različitih zemalja. Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.

Dodjela AFA nagrada održava se na samom početku međunarodne sezone filmskih nagrada, a cilj joj je da ponudi svojevrsnu balkansku verziju europske nagrade EFA ili američkih Oscara.

„Vjerujemo da će AFA nagrade stvoriti platformu s koje filmovi i serije iz naše regije mogu snažno krenuti u tu sezonu, i da će prepoznatljivost i vidljivost koje nagrade donose pomoći njihovom plasmanu na međunarodnu scenu i tržište“, rekao je Marjanović.

AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije bit će dodijeljene u 10 kategorija.

Nominirani za AFA nagrade 2025.:

I. NAJBOLJI FILM 

78 DANA  (Srbija, Bosna i Hercegovina)

BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI (Bosna i Hercegovina)

FIUME O MORTE! (Hrvatska, Italija, Slovenija)

KAJ TI JE DEKLICA (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)

RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)

II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA

Lana Barić - ŠLAGER

Diana Kolenc - OPAZOVANJE

Tamara Krcunović - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Dina Mušanović - GYM

Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA

III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC

Pavle Čemerikić - 78 DANA

Filip Đurić - ZA DANAS TOLIKO 

Leon Lučev - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Krešimir Mikić - ČAO BELA

Bernard Tomić - PROSLAVA

IV. ZVIJEZDA U USPONU 

Lidija Kordić - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Domagoj Nižić - DRAŽEN 

Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA

Lazar Tasić - SABLJA

Viktorija Vasiljević – 78 DANA

V. NAJBOLJA REŽIJA 

Igor Bezinović - FIUME O MORTE!

Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA

Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Emilija Gašić - 78 DANA

Jasmila Žbanić - BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI

VI. NAJBOLJI SCENARIJ 

Igor Bezinović - FIUME O MORTE!

Urška Djukić, Maria Bohr - KAJ TI JE DEKLICA

Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Emilija Gašić - 78 DANA

Silvestar Kolbas - NAŠA DJECA

VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM

Bruno Anković - PROSLAVA

Čejen Černić Čanak - ZEČJI NASIP

Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA

Emilija Gašić - 78 DANA

TV SERIJE

VIII. NAJBOLJA TV SERIJA

BIJELI PUT (Hrvatska)

DNEVNIK VELIKOG PERICE (Hrvatska)

NOBELOVAC (Srbija)

SABLJA (Srbija, Bugarska)

SRAM (Hrvatska)

IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI

Selma Alispahić - NOBELOVAC

Iva Babić - DNEVNIK VELIKOG PERICE

Milica Gojković - SABLJA

Gita Haydar - SRAM

Nina Violić - BIJELI PUT

X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI

Živko Anočić - DNEVNIK VELIKOG PERICE

Franjo Dijak - BIJELI PUT

Gordan Kičić - MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 3

Dragan Mićanović - SABLJA

Tihomir Stanić - NOBELOVAC

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
14:01 25.10.2025.

A kaj ima Hrvatska sa tim izmšljenim bljakkanom?

Kupnja