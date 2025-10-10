Hrvati u pretprodaji gotovo razgrabili Nicka Cavea u Puli

Očito imamo koncert idućeg ljeta, a očito je i da hrvatska publika obožava - Nicka Cavea. Naime, najava koncerta Nicka Cavea & The Bad Seeds u pulskoj Areni izazvala je ogroman interes među domaćom i regionalnom publikom. U pretprodaji, koja je krenula u srijedu, 8. listopada, prodano je već više od 60 posto kapaciteta pulske Arene, što potvrđuje da je riječ o jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja sljedećeg ljeta.

Danas, u petak, 10. listopada, krenulaje i generalna prodaja ulaznica i to putem Eventim sustava te na Eventim fizičkim prodajnim mjestima.

Bend koji je u Hrvatskoj stekao kultni status u srijedu, 5. kolovoza 2026., prvi će put kročiti na pozornicu pulske Arene. Ovaj koncert dio je monumentalne europske ljetne turneje kojom se Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju na velike pozornice i festivale diljem kontinenta. Nakon spektakularno rasprodanih nastupa na Wild God turneji, bend se vraća u ljeto 2026. s repertoarom koji obuhvaća pjesme iz svih razdoblja njihove karijere, uključujući i one s hvaljenog albuma Wild God, posljednji put izvedene uživo u Hrvatskoj 2024. godine.

Nick Cave uživa poseban status među publikom Hrvatske i regije, gdje je svaka njegova prethodna koncertna najava izazvala ogroman interes i rasprodane dvorane. Nastup u jedinstvenom antičkom amfiteatru u Puli bit će posebno emotivan trenutak, prvo Caveovo obraćanje publici unutar zidina starijih od dva tisućljeća, u prostoru koji nosi energiju povijesti i vječnosti. Poznati po svojim uzbudljivim i nezaboravnim nastupima, The Bad Seeds se širom svijeta smatraju jednim od najuzbudljivijih live bendova, koji ni u petom desetljeću svog djelovanja ne pokazuju znakove posustajanja.

Na pozornicu monumentalne pulske Arene 5. kolovoza s Nickom Caveom se penje njegova vjerna The Bad Seeds ekipa: Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis.