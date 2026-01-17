Naši Portali
Veliki dan za "Fiume o morte!"

Hoće li europski Oscar u Hrvatsku? Dodjelu iz Berlina pratite s Riječanima u Art-kinu

HAVC
VL
Autor
Vecernji.hr
17.01.2026.
u 09:00

Već naveliko nagrađivan film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića nominiran je u kategorijama najboljeg europskog filma i najboljeg europskog dokumentarca. Domaćin 38. svečane dodjele Europskih filmskih nagrada je ponovno Berlin, kao sjedište Europske filmske akademije, a uz Hrvate nominirani su i "Glas Hind Rajab" Kaouther Ben Hanie, "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, "Sirât" Olivera Laxea, "Jedan običan incident" Jafara Panahija, "Kasna smjena" Petre Volpe i "Gledati u Sunce" Masche Schilinski

Art-kino Rijeka organizira danas besplatno praćenje prijenosa dodjele Europskih filmskih nagrada, s riječkim hitom "Fiume o morte!" u konkurenciji za dvije nagrade, te poziva sve zainteresirane građane na zajedničku podršku ekipi tog filma.

"Fiume o morte!" Igora Bezinovića nominiran je u kategorijama najboljeg europskog filma i najboljeg europskog dokumentarca.

Art-kino prvi put ovom prigodom organizira zajedničko gledanje dodjele nagrada, u suradnji s Europskom filmskom akademijom i Hrvatskom radiotelevizijom.

Domaćin 38. svečane dodjele Europskih filmskih nagrada je ponovno glavni grad Njemačke Berlin, kao sjedište Europske filmske akademije jer ovaj grad svake druge godine, naizmjence s nekim drugim europskim gradom, priređuje ovaj događaj.

Dodjela se održava u centru Haus der Kulturen der Welt (HKW), spektakularnom zdanju američkog arhitekta Hugha Stubbinsa na obali rijeke Spree koji je 1957. podignut kao Kongresshalle, a od završetka 1980-ih predstavlja međunarodni izložbeni prostor suvremene umjetnosti. 

Aktualna je dodjela Europskih filmskih nagrada vrhunac novopokrenute Sezone europskih filmskih nagrada koja je zamijenila dosadašnji Mjesec europskog filma, a počela je objavom nominacija 18. studenoga u Sevilli. To manifestacija želi promicati europsko filmsko stvaralaštvo, a u svom inicijalnom izdanju okupila je publiku i filmaše u 125 europskih gradova u Europi te prvi put u četiri grada izvan Europe (Hong Kong, Santiago de Chile, Hanoi i Ho-Ši-Min). Prvi put od prve dodjele Europskih filmskih nagrada, tada zvanih Felix, u Zapadnom Berlinu 1988., svečanost dodjele održava se početkom kalendarske godine, a ne više u studenom ili prosincu.

Uz "Fiume o morte!", riječka je publika tijekom protekla dva mjeseca imala prilike pogledati još šest nominiranih naslova – "Glas Hind Rajab" Kaouther Ben Hanie, "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, "Sirât" Olivera Laxea, "Jedan običan incident" Jafara Panahija, "Kasna smjena" Petre Volpe i "Gledati u Sunce" Masche Schilinski – a dva će se nagrađena naslova u Art-kinu reprizno prikazati večer kasnije, izvijestili su iz Art-kina Rijeka.

nagrada Berlin eurospki oscar film Igor Bezinović Fiume o morte!

