Grbin potvrdio: Nova ravnateljica Pula Film Festivala je urednica na HRT-u Vlatka Kolarović

Nova ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festivala je urednica na HRT-u Vlatka Kolarović koja je na tom mjestu zamijenila dosadašnju ravnateljicu Tanje Miličić, objavio je u utorak na konferenciji za novinare pulski gradonačelnik Peđa Grbin.

Izbor ravnateljice Pula Film Festivala posljednjih je nekoliko tjedana bio jedna od glavnih tema u kulturnoj i političkoj javnosti tog grada, a polemike su se vodile oko promjena zakonskog okvira i tumačenja uvjeta natječaja te činjenice da dugogodišnja ravnateljica više ne zadovoljava formalne kriterije.

Grbin je pojašnjavajući odluku rekao da je prijava Miličić proglašena nevaljanom od strane Upravnog vijeća zbog činjenice da je u potvrdi izdanoj od nadležne Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kroz postupak nostrifikacije navedeno da se njezina u inozemstvu stečena diploma u Hrvatskoj tretira kao preddiplomski studij.

"Prema važećem zakonu, takva kvalifikacija više ne zadovoljava uvjete za ravnateljsku funkciju", rekao je, dodavši da su izmijenjene odredbe dotada važećeg Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi iz 2001. godine, koji je predviđao da ravnatelj ustanove u kulturi mora imati visoku stručnu spremu, ali je dopuštao izuzeće prema kojem je i osoba bez visoke stručne spreme mogla biti imenovana ravnateljem, pod uvjetom da u trenutku imenovanja ima deset godina iskustva.

Naglasio je da su izmjenama zakona 2022. godine postroženi kriteriji za upravljanje javnim ustanovama u kulturi.

"Dakle, 2022. godine, nakon što je proveden prethodni postupak, što su javno dostupni podaci koji se mogu provjeriti kroz nekoliko klikova na stranicama Narodnih novina, sudskom registru ili stranicama Pula Film Festivala, moglo se utvrditi zašto netko tko je primjerice u travnju 2022. ispunjavao uvjete to više ne ispunjava u srpnju 2022., a posljedično ni danas", kazao je.

Grbin je naglasio da kada nadležna institucija, a to je Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u svom postupku utvrdi da se određena kvalifikacija stečena izvan Hrvatske tretira na određeni način, tada niti jedno drugo tijelo nema mogućnost to preispitivati ili tumačiti drugačije, osobito ako stranka u postupku sama dostavi takvu dokumentaciju.

"Upravno vijeće je postupilo upravo u skladu s tim. Nakon toga proveden je i postupak provjere kod nadležnog Ministarstva uprave, pravosuđa i digitalne transformacije, kako bi se utvrdilo vodi li se protiv kandidatkinje neki postupak, a potom i razgovor s kandidatkinjom. Na temelju mišljenja vijeća donio sam odluku da se Vlatka Kolarović imenuje ravnateljicom", kazao je Grbin.

Potvrdio je pak kako odluka nije bila jednoglasna u završnoj fazi, već je donesena tijesnom većinom. "Točna je informacija da je odluka bila 3-2 i da predstavnica radnika i predstavnica struke nisu glasale za pozitivno mišljenje. Razloge njihovog glasanja ne mogu niti provjeravati niti komentirati, svatko ima pravo na svoje obrazloženje", izjavio je Grbin, dodavši da su u sastavu Vijeća bili Sanela Pliško, Suzana Požgaj, Jadranka Đokić i Drago Marić.

Grbin je pojasnio kako je nadzor nad zakonitošću postupka proveden u skladu sa statutom ustanove, a uključivanje službenika iz Upravnog odjela za kulturu bilo je, kako je rekao, nužno kako bi se pravodobno razjasnile sve nedoumice. "Prije nego što bude prekasno, htio sam biti siguran da je sve u skladu s propisima. Detalje postupka nisam mogao iznositi dok on nije bio završen. Sada je postupak formalno gotov i donesena je odluka. Nezadovoljne strane imaju pravo pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom", poručio je Grbin.

Vlatka Kolarović će na dužnost stupiti 26. travnja, istekom mandata sadašnje ravnateljice, a pulski gradonačelnik istaknuo je kako program nove ravnateljice smatra kvalitetnim i usmjerenim prema većem uključivanju zajednice u rad ustanove.