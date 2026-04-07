Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ARTEMIS II
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Poslušaj
Betonski spavači

Betonski spavači i priča o propasti jednog društvenog sna

Foto: promo
1/2
VL
Autor
promo
07.04.2026.
u 14:10

Trebali su biti ambiciozni projekti i grandiozni objekti, ali su postali uspavani i napušteni simboli moderne arhitekture 20. stoljeća. Ova arhitektonska remek-djela danas su tek zaboravljeni podsjetnik na neka druga vremena.

Oni su “betonski spavači”, nekada ambiciozne arhitektonske ideje, a danas tek napušteni simboli propasti društvenih vrijednosti, nerazumijevanja javnog dobra i privatizacije. Od turističke arhitekture na Jadranu preko one u gradovima koja je trebala oblikovati moderno društvo do velikih infrastrukturnih projekata, ovi su betonski divovi postali tek sjena svoje prvotne namjene.

Kako su ovi ambiciozni projekti postali tek uspomena na prošlost otkriva serija “Betonski spavači”. Kroz tri sezone njezini autori dokazat će da modernistička arhitektura može biti itekako seksi, ali i da društvo igra golemu ulogu u ostvarivanju i očuvanju arhitektonskih ideja. Pričajući priču o ovim napuštenim divovima, serija otkriva da su sve ove zgrade bile namijenjene običnom čovjeku, u želji da život cjelokupnog društva učini boljim.

Osim toga, kroz tri sezone provlači se i pitanje gubitka vizije, odnosno kako smo od kreativnih ideja spali na izgradnju bezličnih šoping centara i prenatrpanih apartmana. Koristeći arhivske snimke otvorenja ovih nevjerojatnih građevina, autori su prikazali potresan kontrast između njihove živosti i današnjeg propadanja. U otkrivanju genijalnosti ideja arhitekata pomogle su i snimke dronovima.

Svaka od tri sezone fokusira se na specifičnu tematiku pa tako prva istražuje turističku arhitekturu i kako je modernizam transformirao domaću obalu. Kroz priče o napuštenom lječilištu u Krvavici, hotelskom kompleksu Hudolovo na Krku i vojnom kompleksu Kupara otkrivamo prostor za masovni turizam koji je bio namijenjen svima.

Druga sezona vodi nas u gradove i otkriva kako je moderna arhitektura trebala oblikovati društvo. Ove nedovršene modernizacije vode nas na zagrebački Velesajam, zgradu paromlina, kao i Vitićev neboder koji su umjesto poslovnih žarišta postali tek neiskorišteni potencijal.

Posljednja sezona predstavlja točku preokreta. Kroz velike infrastrukturne i javne projekte koji su trebali oblikovati identitet gardova i zajednica upoznajemo Split 3, jedan od najprogresivnijih urbanističkih projekata na svijetu, grad Rašu, najmlađi grad u Istri i fenomen spomenika posvećen Narodnooslobodilačkom pokretu.

Iako je sudbina nekih od ovih uspavanih divova i dalje ostala neizvjesna, otkrijte njihovu čar i posebnost premijerno na DOX TV-u. Od 13. 4. u 21:50 vodimo vas na arhitektonsko putovanje na kojem glavnu ulogu imaju “Betonski spavači”!

Ključne riječi
promo

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Expo 2027
Premium sadržaj
2
Jedini smo novinari iz Hrvatske koji su posjetili megalomansko gradilište

EXPO 2027 Beograd: Infrastrukturno-kulturni projekt stoljeća ili Potemkinova sela Vučićeva režima?

Šećući surčinskom pustopoljinom, okruženi impresivnim armiranobetonskim kosturima budućeg EXPO-a, dok nam je vjetar bacao prašinu u oči, pokušavali smo si dočarati kako će sve to izgledati za manje od godinu dana, a Siniša Mali svojski se trudio naglasiti i apolitičnost cijelog ovog projekta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!