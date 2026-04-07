Betonski spavači i priča o propasti jednog društvenog sna

Oni su “betonski spavači”, nekada ambiciozne arhitektonske ideje, a danas tek napušteni simboli propasti društvenih vrijednosti, nerazumijevanja javnog dobra i privatizacije. Od turističke arhitekture na Jadranu preko one u gradovima koja je trebala oblikovati moderno društvo do velikih infrastrukturnih projekata, ovi su betonski divovi postali tek sjena svoje prvotne namjene.

Kako su ovi ambiciozni projekti postali tek uspomena na prošlost otkriva serija “Betonski spavači”. Kroz tri sezone njezini autori dokazat će da modernistička arhitektura može biti itekako seksi, ali i da društvo igra golemu ulogu u ostvarivanju i očuvanju arhitektonskih ideja. Pričajući priču o ovim napuštenim divovima, serija otkriva da su sve ove zgrade bile namijenjene običnom čovjeku, u želji da život cjelokupnog društva učini boljim.

Osim toga, kroz tri sezone provlači se i pitanje gubitka vizije, odnosno kako smo od kreativnih ideja spali na izgradnju bezličnih šoping centara i prenatrpanih apartmana. Koristeći arhivske snimke otvorenja ovih nevjerojatnih građevina, autori su prikazali potresan kontrast između njihove živosti i današnjeg propadanja. U otkrivanju genijalnosti ideja arhitekata pomogle su i snimke dronovima.

Svaka od tri sezone fokusira se na specifičnu tematiku pa tako prva istražuje turističku arhitekturu i kako je modernizam transformirao domaću obalu. Kroz priče o napuštenom lječilištu u Krvavici, hotelskom kompleksu Hudolovo na Krku i vojnom kompleksu Kupara otkrivamo prostor za masovni turizam koji je bio namijenjen svima.

Druga sezona vodi nas u gradove i otkriva kako je moderna arhitektura trebala oblikovati društvo. Ove nedovršene modernizacije vode nas na zagrebački Velesajam, zgradu paromlina, kao i Vitićev neboder koji su umjesto poslovnih žarišta postali tek neiskorišteni potencijal.

Posljednja sezona predstavlja točku preokreta. Kroz velike infrastrukturne i javne projekte koji su trebali oblikovati identitet gardova i zajednica upoznajemo Split 3, jedan od najprogresivnijih urbanističkih projekata na svijetu, grad Rašu, najmlađi grad u Istri i fenomen spomenika posvećen Narodnooslobodilačkom pokretu.

