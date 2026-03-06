Naši Portali
nastavak kadrovskih potresa u puli

Izbor vodstva Pula FF: Jedinu preostalu kandidatkinju kritiziraju zbog bliskosti s gradskim vlastima

Vlatka Kolarović
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
06.03.2026.
u 16:31

Na natječaj za ravnatelja Javne ustanove Pula Film Festival pristigle su dvije prijave, od kojih je jedna nepotpuna. Kako piše Istra24, odbačena prijava jest ona aktualne ravnateljice Tanje Miličić te u igri tako ostaje samo novinarka HRT-a Vlatka Kolarović

Nakon što je Upravno vijeće Javne ustanove Pula Film Festivala zbog nepotpune dokumentacije odbilo prijavu aktualne ravnateljice Tanje Miličić, u utrci za čelnu poziciju ostala je samo jedna kandidatkinja. Riječ je o HRT-ovoj novinarki Vlatki Kolarović, čija je kandidatura podigla prašinu, kako piše Istra24, zbog njezine bliske povezanosti s gradskom pročelnicom za kulturu Paolom Orlić.

Upravno vijeće, kojim predsjeda bivši SDP-ov gradski vijećnik Drago Marić, objavilo je kako su na natječaj pristigle dvije prijave, no da se postupak nastavlja sa samo jednom, onom koja ispunjava formalne uvjete. Iako Vijeće u svom priopćenju nije otkrilo imena, neslužbeno se doznaje kako je iz utrke za novi mandat izbačena aktualna ravnateljica Tanja Miličić čiji mandat ističe 21. travnja. Razlog su, kažu, određeni nedostaci u dokumentaciji, a kao sporni se spominju dijelovi njezine diplome stečene 2002. godine na Sveučilištu Napier u Edinburgu. 

Ovakvim raspletom jedina preostala kandidatkinja za novu ravnateljicu postala je Vlatka Kolarović, dugogodišnja urednica i novinarka na Hrvatskoj radioteleviziji, javnosti poznata po emisijama iz kulture. Njezino ime u kontekstu ovog natječaja izazvalo je brojne kontroverze, primarno zbog njezine  bliskosti s vladajućom gradskom strukturom.

Naime, prema pisanju Istra24, Kolarović je dugogodišnja bliska prijateljica gradske pročelnice za kulturu Paole Orlić, koja se i sama tijekom 2022. godine natjecala za istu ovu funkciju, no tada nije izabrana. Također, dodaju kako im je potvrđeno iz neslužbenih izvora da prijavnu dokumentaciju Vlatke Kolarović na natječaj nije donijela ona osobno, već Igor Zirojević, životni partner pročelnice Paole Orlić.

Izbor čelne osobe Pula Film Festivala promatra se i u svjetlu nedavnih turbulentnih kadrovskih promjena u drugim pulskim kulturnim ustanovama. Među njima je i slučaj Gradske knjižnice i čitaonice Pula, kada je gradonačelnik Peđa Grbin odbacio prijedlog većine članova Upravnog vijeća da se novi mandat dodijeli dotadašnjoj ravnateljici Nadiji Bužleta i na mjesto v.d. ravnateljice imenovao protukandidatkinju Andreu Pavlović.

Zbog toga je ostavku podnio predsjednik Upravnog vijeća Milan Radošević, a treba spomenuti da je članica Upravnog vijeća koja je svoj glasa dala Pavlović bila upravo Vlatka Kolarović. Slični potresi događali su se nedavno i u Istarskom narodnom kazalištu, zbog čega se u pulskoj kulturnoj javnosti stvorio dojam sustavnog instaliranja kadrova odanih gradskoj vlasti.

Peđa Grbin kulturna politika Pula kultura film vlatka kolarović tanja miličić Pula Film Festival

Komentara 2

Pogledaj Sve
BA
Bacab65
16:57 06.03.2026.

Smiješno. Uče od Možemo u Zg kako kadrovirati u kulturi. Sukob interesa ne priznaju. Zajednički nazivnik - "levo" i "progresivno"

Avatar rubinet
rubinet
16:42 06.03.2026.

Tako i treba. Samo provjereni kadar može pristupiti.

