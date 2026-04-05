Stižu Svjedočanstva: Sve što znamo o datumu izlaska i radnji nastavka Sluškinjine priče

Nakon završetka šeste sezone serije "Sluškinjina priča", koja nam je ostavila tračak optimizma, stiže nastavak pod nazivom "The Testaments" (Svjedočanstva), također temeljen na predlošku prevedenom na hrvatski jezik. Produkciju vodi Bruce Miller, koji je bio autor originalne serije, a ulogu izvršne producentice ima i glumica Elisabeth Moss.

Premijera prve tri od ukupno deset epizoda zakazana je za 8. travnja 2026. godine, a bit će dostupne na platformi Hulu za američku publiku te na Disney+ za gledatelje diljem svijeta, uključujući Hrvatsku. Iako točna satnica još nije službeno potvrđena za sve regije, očekuje se da će epizode biti dostupne u SAD-u od ponoći po pacifičkom, odnosno tri ujutro po istočnom vremenu, odnosno oko osam sati ujutro po našem vremenu.

Radnja nikad aktualnije serije temelji se na istoimenom romanu Margaret Atwood iz 2019. godine,. Za razliku od knjige koja je smještena petnaest godina nakon originala, TV adaptacija se odvija otprilike četiri do pet godina nakon završetka šeste sezone "Sluškinjine priče".

U središtu je sada Teta Lydia (Ann Dowd), koja nadgleda školu za kćeri gileadske elite. Kroz njezinu perspektivu, ali i kroz oči dviju mladih žena, pratimo nove napetosti unutar režima. Pobožna Agnes (Chase Infiniti), koja je zapravo oteta kći June Osborne, odrasla je vjerujući u ideale Gileada, no njezin se svijet počinje urušavati dolaskom nove djevojke, Daisy (Lucy Halliday), misteriozne tinejdžerice iz Kanade.

Nakon premijernog prikazivanja prve tri epizode, preostalih sedam epizoda emitirat će se svake srijede. To znači da će četvrta epizoda biti dostupna 15. travnja, peta 22. travnja, a tako će se nastaviti sve do finala sezone koje je predviđeno za 27. svibnja 2026. godine. Inače, premijera "Svjedočanstava" događa se točno godinu dana nakon emitiranja prve epizode finalne sezone "Sluškinjine priče".