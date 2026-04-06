Gledatelji oduševljeni: David Attenborough uoči 100. rođendana predstavio novu hit-seriju o životinjama

Gledatelji BBC-ja preplavili su društvene mreže pohvalama za novi, kako kažu, "čarobni" dokumentarni serijal Davida Attenborougha koji se počeo prikazivati proteklog vikenda. Sir David, koji će uskoro proslaviti 100. rođendan, a s BBC-jem surađuje još od 1954. godine, poznat je po putovanjima u najudaljenije kutke svijeta kako bi prikazao najzanimljivije trenutke u životu divljih životinja. Međutim, u novoj seriji od pet nastavaka nazvanoj "Secret Garden", legendarni prirodoslovac otkriva dramu koja se odvija u britanskim vrtovima, prikazujući biljni i životinjski svijet koji se može pronaći diljem zemlje.

Prva epizoda, koja se premijerno prikazala 5. travnja, odvela je gledatelje u Oxfordshire, na imanje tisuću godina starog mlina. Priča prati vlasnike Henryja i Saru, koji su bili prisiljeni veći dio zemljišta oko svoje kuće prepustiti divljini kako bi zaštitili životinjski svijet na pritoku rijeke Temze. Zbog toga se u njihovu vrtu, koji se redovito suočava s prijetnjom poplava, nalazi širok spektar divljih životinja, uključujući vodomare, divlje patke i vidre. Epizoda prati borbu vodomara da spasi svoju obitelj od nadolazeće vode, patku koja pokušava održati svojih devet pačića na životu te voluharicu koja uči izbjegavati opasnosti kosilice. Posebnu je popularnost stekla patka Doris, koja je postala zvijezda epizode nakon dramatične scene u kojoj je pačiće spasila od vidre, što je prvi put da je takvo ponašanje snimljeno u vrtnom okruženju.

"Prvo pitanje koje vam bilo tko postavi kad radite program o divljini jest je li on uključen - i to s dobrim razlogom. Tijekom posljednjih sedamdeset godina definirao je žanr. Kako se Sir David Attenborough približava svom 100. rođendanu, to što on pripovijeda ovu seriju čini se i važnim i prikladnim", rekao je producent Bill Markham nakon premijere. Dodao je kako je Attenboroughova uključenost imala velik utjecaj na produkciju, podižući standarde cijelog tima koji je bio svjestan da će svaki kadar i svaka rečenica biti podvrgnuti njegovoj procjeni. Producent je također otkrio da je sam Attenborough bio iznenađen nekim snimkama, poput one na kojoj kuna zlatica lovi bregunice, priznajući da je i nakon 70 godina karijere u seriji vidio nekoliko stvari koje "nije znao".

Serija "Secret Garden" središnji je dio velikog tjedna programa kojim će BBC proslaviti njegov stoti rođendan. Kraljevska korporacija će emitirati mješavinu novih i starih serija slavnog prirodoslovca, a jedan od novih programa, nazvan "Making Life on Earth: Attenborough's Greatest Adventure", vodit će gledatelje iza kulisa snimanja istoimene kultne serije iz 1979. godine. Taj retrospektivni specijal uključivat će nove intervjue s Attenboroughom i originalnim članovima ekipe koji će se prisjetiti izazova sa snimanja, poput državnog udara na Komorima i situacija u kojima je na njih pucano.

Program proslave također će uključivati poseban događaj uživo iz Royal Albert Halla, "David Attenborough's 100 Years on Planet Earth", uz pratnju Koncertnog orkestra BBC-ja i posebnih gostiju. Gledatelji će moći uživati i u posebnim epizodama iz njegovih najomiljenijih serijala, uključujući "Planet Zemlja II", "Plavi planet II", "Planet Zemlja III", "Smrznuti planet II" i "Sedam svjetova, jedan planet". Na iPlayeru će biti dostupna i posebna kolekcija od 40 njegovih najdražih programa. Njegov najnoviji projekt prije ovoga bio je "Wild London", objavljen u siječnju, u kojem je istraživao divlji svijet grada u kojem živi već 75 godina, dok se kasnije tijekom godine očekuje i premijera serije "Kingdom", koja prati četiri životinjske obitelji u Zambiji.

Sir David Attenborough prošle je godine oborio rekord kao najstariji dobitnik nagrade Daytime Emmy za svoj Netflixov program "Secret Lives of Orangutans". U svojim je putovanjima posjetio i Hrvasku, konkretno Plitvička jezera čiju je ljepotu snimio. Kako je rekao Jack Bootle s BBC-ja: "Nemoguće je precijeniti ono što nam je Sir David Attenborough dao. Njegovi programi ne samo da su definirali znanstveno i prirodoslovno emitiranje, već su promijenili i način na koji vidimo naš planet i naše mjesto u njemu."