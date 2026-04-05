Novi Dumbledore brani J.K. Rowling: Njezini stavovi o transrodnosti pogrešno su shvaćeni!

Glumac John Lithgow, koji će u nadolazećem televizijskom serijalu o Harryju Potteru preuzeti ulogu ravnatelja Hogwartsa, javno je ustvrdio da reakcije na komentare J.K. Rowling nisu uvijek bile ispravne. Dok se kontroverze oko nove serije gomilaju, 80-godišnji glumac smatra da su njezini stavovi često bili "izvrnuti i pogrešno predstavljeni". U razgovoru za The New Yorker Radio Hour, Lithgow je otkrio da su ga mnogi nagovarali da se povuče iz projekta, ali on to nije htio učiniti.

"Jednostavno sam osjećao da su razlozi da prihvatim ulogu mnogo, mnogo jači od razloga za prosvjedovanje protiv onoga što je Rowling učinila i rekla", izjavio je Lithgow. "Ne slažem se s većinom toga. Mislim da je mnogo toga izvrnuto i pogrešno predstavljeno, a ona je na neki način udvostručila uloge na vlastitu štetu." Objašnjavajući zašto je prihvatio ulogu, glumac je istaknuo praktične razloge, poput privlačnosti samog posla i financijske sigurnosti u njegovim poznim godinama, dodajući kako se takva pitanja ne mogu ignorirati. Naglasio je i da je cijela tema o njezinim predrasudama isplivala tek nakon što je projekt već bio u poodmakloj fazi i nakon što je on već pristao na ulogu, što zvuči kao da nije pratio dramu koja se na Twitteru i drugim platformama odvija već čitavo desetljeće.

Zvijezda filma "Div" također je naglasila da ga je projektu privukao kreativni tim, a ne sama autorica. "Nisam je upoznao", rekao je, dodajući da ga je na sudjelovanje nagovorila autorica projekta Francesca Gardiner, koja je bila "glavni razlog zašto je prihvatio posao". Ranije ove godine, na filmskom festivalu u Rotterdamu, nazvao je stavove J.K.Rowling "ironičnima i neobjašnjivima", ističući kako same knjige pričaju potpuno drugačiju priču o prihvaćanju i dobroti.

U raspravi koja se zbog nove adaptacije proširila Hollywoodom, glumac Andrew Garfield nedavno je J.K. Rowling nazvao "onom čije se ime ne smije izgovoriti", aludirajući na glavnog negativca Voldemorta. Garfield je optužio autoricu da podržava "nehumane" ciljeve, ali je dodao kako ne treba odbaciti sve dobro što su filmovi o Harryju Potteru donijeli.

Često šokantni stavovi J.K. Rowling o transrodnosti, podsjetimo, stvorili su dubok jaz između autorice i nekoliko zvijezda originalnih filmova. Prošlog svibnja, Rowling je napisala oštar esej u kojem je glumce koji su potpisali pro-trans otvoreno pismo, uključujući Eddieja Redmaynea i Katie Leung, nazvala "kolegama koji su joj zabili nož u leđa" i koji su, prema njezinim riječima, "motivirani strahom". Kasnije je izjavila kako je malo vjerojatno da će "oprostiti" zvijezdama koje su se "priklonile pokretu koji namjerava uništiti teško stečena prava žena". Podjele su se proširile i na novu glumačku postavu, a glumac Paapa Essiedu, koji je dobio ulogu Severusa Snapea, suočio se s prijetnjama smrću, zbog čega je produkcija morala pojačati mjere sigurnosti.

Rowling, koja je izvršna producentica serije, ali nije uključena u svakodnevni kreativni proces, usprkos svemu nastavlja promovirati novi projekt. Premijera nove serije "Harry Potter" očekuje se na Božić 2026. godine na streaming servisu HBO Max.