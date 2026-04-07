U Zagrebu ćemo gledati prvi sudski zabranjen film u Jugoslaviji, a zatim i 'Plastičnog Isusa', koji je ocijenjen kao blasfemičan

Od prvog sudski zabranjenog filma „Grad” te crnovalnih klasika „Rani radovi” i „Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji”, preko provokativnih ostvarenja kratkoga metra Karpa Godine i Rajka Grlića do kontroverznog „Plastičnog Isusa”, ova djela obol su slobodi umjetničkog stvaranja i kritičkog mišljenja, ističe se u najavi.

Program počinje 9. travnja psihološkom dramom „Grad” Marka Babca, Kokana Rakonjca i Živojina Pavlovića iz 1963., omnibusom o urbanom otuđenju koji koristi gradske pejzaže kao poprište suvremene alijenacije, ukazujući na utjecaje (sub)urbanog ambijenta na besperspektivna, destruktivna psihološka stanja i rubne modalitete ponašanja. „U povijesti jugoslavenske kinematografije ostao je zapamćen kao prvi sudski zabranjen film: zaključak sudskog procesa bio je da izvrnutim prikazom stvarnost može štetno djelovati na omladinu, a za javna prikazivanja ostao je zabranjen do 1990.”, stoji u najavi programa čija je kustosica i voditeljica Jelena Pašić, filmska kritičarka i povjesničarka umjetnosti.

Za 15. travnja najavljen je kratkometražni film „O ljubavnim vještinama ili film sa 14441 kvadratom” iz 1972., čiji je redatelj Karpo Godina tijekom služenja vojnog roka umjesto propagandnog filma o jugoslavenskoj armiji napravio satiričnu minijaturu koja na duhovit način propituje ideološka uporišta radničke klase. „Svestrani sineast i agilan predstavnik crnoga vala – koji je koju godinu ranije snimio antologijske Žilnikove Rane radove i Crni film – zbog ovog je filma zamalo dospio u zatvor, a filmsku traku ukrao je iz vojske kako ne bi bila uništena”, napominje se.

Isti dan prikazat će se i „Rani radovi” Želimira Žilnika iz 1969., koji u vrijeme studentskih nemira 1968. prati skupinu mladih koji nadahnuti tekstovima Karla Marxa odlaze u sela i tvornice kako bi ohrabrili ljude u borbi za emancipaciju i dostojanstven život. Taj alegorijski prikaz sraza između političkih ideala i socijalnog realiteta u Berlinu je bio nagrađen Zlatnim medvjedom, no nakon kratkog prikazivanja završava u bunkeru zbog „teške povrede društvenog i političkog morala“. Istu sudbinu doživio je i Žilnikov sljedeći film „Sloboda ili strip” zbog čega je emigrirao u Njemačku. Nakon projekcije održat će se razgovori s redateljima Karpom Godinom i Želimirom Žilnikom.

Na programu 21. travnja je kratki film „Pitka voda i sloboda III” Rajka Grlića iz 1999., nastavak prethodnih dvaju autorovih istoimenih filmova, prvog iz 1973. koji je zabranila Komisija za pregled filmova SR Hrvatske i drugog iz 1986. koji govori o sudbini svog prethodnika i ujedno prikazuje što se sve dogodilo s jednim vrelom i jednom kamenom pločom, predmetima koji su prouzročili njegovu zabranu. „Prateći sudbinu jedne česme i jedne spomen-ploče u razdoblju od 26 godina, Grlić stvara efektan filmski komentar o političkim sistemima, usahnulim vrijednostima i suhoći dominantnih ideologija”, dodaje se.

Tu je i „Virdžina” Srđana Karanovića iz 1991. smješten na kraj 19. stoljeća i inspiriran novinskim člankom o ženi iz Albanije koja je 25 godina živjela kao muško. Premijerno prikazan na Mostri, „Virdžina” se smatra posljednjim jugoslavenskim filmom, a kako je dovršen u osvit rata izostala je njegova hrvatska distribucija. Nakon projekcije slijedi razgovor s Rajkom Grlićem, koji je bio hrvatski koproducent tog filma.

Film „Plastični Isus” iz 1971., na rasporedu 27. travnja, diplomski je rad Lazara Stojanovića s beogradske filmske akademije o Zagrepčaninu Tomu, underground filmašu i performeru koji životari upuštajući se u kratkotrajne odnose s raznim ženama, dok studenti prosvjeduju protiv tzv. crvene buržoazije. Bio je zabranjen i prije prvog javnog prikazivanja, ocijenjen kao blasfemičan zbog načina na koji tretira Tita, a redatelj je postao prvi jugoslavenski filmaš osuđen zbog svog filmskog rada. Njegov mentor Aleksandar Petrović dobio je otkaz na Akademiji i odlazi u inozemstvo, a sankcije je osjetio i Tomislav Gotovac koji tumači glavnu ulogu, pa je studij uspio privesti kraju tek nekoliko godina kasnije.

U četvrtak, 30. travnja prikazat će se film „Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji” Bahrudina Bate Čengića iz 1971. o skupini partizana koja dolazi u dom buržujske obitelj te, dok se pokušava prilagoditi novoj ideologiji i vrijednostima, obitelj upada u apsurdne situacije satirično oslikavajući poslijeratne zanose i utopije. Nakon premijere na Pulskom filmskom festivalu zabranjeno je njegovo prikazivanje, Tito ga je navodno odbijao pogledati, a prema Leksikonu YU mitologije, kritičari filma bili su zgroženi parodiranjem partizana kao seksualno nezasitne 'crvene horde'.

Izložba "Zemlja zabrane", koja kroz dijalog povijesnih i suvremenih radova propituje političke pritiske, zabrane i mehanizme cenzure u umjetnosti – od 1930-ih do danas, održat će se od 8. travnja do 1. svibnja u Galeriji Forum i Galeriji na katu KIC-a.