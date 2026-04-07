Večeras se gleda 'Zeleni vitez': art-house spektakl koji propituje što znači biti junak

Kad pomislite na priče o vitezovima Okruglog stola, vjerojatno zamišljate časne ratnike, blistave oklope i herojske bitke. Film "Zeleni vitez", koji se večeras prikazuje na HRT2, nudi nešto potpuno drugačije.

Redatelj David Lowery uzeo je anonimni spjev iz 14. stoljeća, "Sir Gawain i Zeleni vitez", i pretvorio ga u psihološki triler i vizualno remek-djelo koje više nalikuje meditaciji o smrtnosti i časti nego klasičnoj avanturi.

Priča započinje na Božić, na dvoru kralja Arthura, gdje se pojavljuje tajanstveni Zeleni vitez - divovsko, drvoliko biće - i nudi "igru". Tko god mu uspije zadati udarac, mora pristati primiti isti takav udarac točno godinu dana kasnije. Izazov prihvaća Gawain, kraljev nećak, koji mu odrubi glavu. No, vitez jednostavno ustaje, podiže svoju odsječenu glavu i odlazi, podsjećajući Gawaina na njegov dug.

U središtu priče nije nepobjedivi heroj, već Gawain, kojeg maestralno glumi Dev Patel. On nije vitez, već mladić bez smjera, pomalo rasipnik koji vrijeme provodi po krčmama i u naručju svoje družice Essel (Alicia Vikander), umjesto da se dokazuje na dvoru. Daleko od idealiziranog, čestitog viteza iz poeme, Loweryjev Gawain je duboko ljudski lik, nesiguran i ranjiv, opterećen očekivanjima i vlastitom željom za slavom koju još nije zaslužio. Ova promjena čini njegovu potragu mnogo kompleksnijom; on ne kreće na putovanje kao formirani junak, već kao mladić koji tek treba otkriti tko je i ima li u sebi ono što je potrebno da bi postao legenda. Patelova izvedba nosi cijeli film, prikazujući unutarnji konflikt lika koji je istovremeno uplašen, ali i vođen potrebom da se dokaže.

Ono po čemu se "Zeleni vitez" najviše ističe jest njegova nevjerojatna vizualna komponenta. Svaki kadar filma pažljivo je komponiran i izgleda poput renesansne slike oživljene na ekranu. Direktor fotografije Andrew Droz Palermo, koristeći specijaliziranu Arri Alexa 65 kameru velikog formata, stvorio je svijet koji je istovremeno grandiozan i intiman. Sniman na maglovitim i surovim lokacijama u Irskoj, film je prožet bogatom paletom boja gdje dominiraju zemljani tonovi, mistična zelena i zloslutna zlatna. Lowery je od Palerma tražio da film "djeluje trodimenzionalno bez da bude 3D", a rezultat je opipljiva tekstura svijeta koji djeluje drevno, sirovo i prožeto magijom. Film se ne oslanja na pretjerane specijalne efekte, već na praktične efekte, kostimografiju i scenografiju kako bi stvorio autentičan i nadrealan ugođaj.

Ako večeras očekujete film ispunjen mačevanjem i epskim bitkama, mogli biste se iznenaditi. "Zeleni vitez" je spor, kontemplativan film koji napetost gradi kroz atmosferu i psihološku dramu. Više od akcijskog filma, ovo je "art-house" fantastika koja se bavi univerzalnim temama: prirodom časti, strahom od smrti, sukobom između poganskih vjerovanja i kršćanstva, te odnosom čovjeka i neukrotive prirode koju simbolizira sam Zeleni vitez. Gawainovo putovanje nije samo fizičko, već duboko duhovno, ispunjeno bizarnim susretima s divovima, duhovima, lopovima i lisicom koja govori, a svaki od tih susreta testira njegov karakter i dovodi u pitanje njegove vrijednosti.a

Svijet koji Lowery prikazuje nije Camelot na vrhuncu slave. Kralj Arthur (Sean Harris) i kraljica Guinevere (Kate Dickie) prikazani su kao stari, krhki vladari čije je vrijeme na izmaku. Njihov svijet blijedi, a magija koja je nekoć bila dio njega sada je divlja, drevna i opasna. Sam Zeleni vitez nije tek vitez u zelenom oklopu kao u poemi, već utjelovljenje prirode, s licem od kore drveta i bradom od grančica, čime podsjeća na pogansko božanstvo Zelenog Čovjeka. Njegov dolazak na kršćanski dvor simbolizira sukob stare, paganske prirode i civilizacije koja ju je pokušala ukrotiti. Ta sirova, zemljana magija prožima cijeli film, od rituala koje izvodi Gawainova majka do nadnaravnih bića koja susreće na svom putu.

Lowery je u svojoj adaptaciji napravio nekoliko ključnih izmjena u odnosu na originalni spjev, dajući priči novu psihološku dimenziju. Najveća promjena je uloga Morgane le Fay, koja je u filmu Gawainova majka (Sarita Choudhury). Ona je moćna čarobnica koja, čini se, sama priziva Zelenog viteza kako bi natjerala svog sina da se suoči sa sudbinom i odraste. Njezini motivi ostaju dvosmisleni, ali jasno je da je ona pokretačka sila iza cijelog izazova. Film također uvodi nove likove koji nisu u poemi, poput naivnog strvinara (Barry Keoghan) i duha svete Winifred (Erin Kellyman), a svaki od njih služi kao moralna lekcija za Gawaina. Čak i lisica koja govori, koja ne postoji u originalu, pametan je način da se u film uključi dio poeme koji govori o lovu, a istovremen

U konačnici, Gawainova potraga nije usmjerena na pobjedu nad Zelenim vitezom, već na pobjedu nad samim sobom. Film kulminira u napetom i zagonetnom kraju koji postavlja pitanje što je prava hrabrost. Nudi li se interpretativan završetak koji gledatelja ostavlja da razmišlja o Gawainovom izboru između života u sramoti i časne smrti. Je li važnije preživjeti po svaku cijenu ili se suočiti s neizbježnim s integritetom? Lowery ne daje jednostavne odgovore, već sugerira da je prava pobjeda u prihvaćanju vlastite smrtnosti i pronalaženju unutarnjeg mira.

*uz korištenje AI-ja