Zvijezda 'Malcolma u sredini' odbila brdo novca za povratak u seriju: 'Jednostavno je rekao 'Ne, hvala''

Nakon dva desetljeća, disfunkcionalna, ali omiljena obitelj iz serije "Malcolm u sredini" vraća se na male ekrane. Riječ je o novom četverodijelnom specijalu pod nazivom "Life's Still Unfair", koji izlazi već 10. travnja, točnije ovog petka.

Novi serijal pratit će, u prvom planu, Lois (Jane Kaczmarek) i Hala (Bryan Cranston), Malcomove roditelje koji planiraju proslavu svoje 40. godišnjice braka te koji, naravno, od svih svojih sinova zatijevaju dolazak na ovu veliku, jubilarnu proslavu.

Unatoč svim naporima produkcije da ga privoli na povratak, jedan glumac iz originalnog serijala ipak se neće vratiti, a riječ je o Eriku Per Sullivanu, glumcu koji je utjelovio najmlađeg i najluckastijeg brata Deweyja, a koji se nakon šest godina u toj ulozi i nekoliko drugih projekata u potpunosti povukao iz svijeta Hollywooda. Čini se da čak ni golema svota novca nije bila dovoljna da ga nagovori da se vrati ulozi koja ga je proslavila jer u nedavnom intervjuu za The Guardian Jane Kaczmarek otkrila je koliko su daleko producenti bili spremni ići. "Ponudili su mu brdo novca da se vrati, a on je samo rekao: 'Ne, hvala'", izjavila je.

Erik Per Sullivan Foto: SBM / PictureLux

S druge strane, Bryan Cranston, zvijezda serije "Breaking Bad" za kojeg se smatra da je bio glavna pokretačka snaga ponovnog okupljanja, potvrdio je za Entertainment Weekly da je i osobno razgovarao sa Sullivanom. "Rekao sam Eriku: 'Hej, vraćamo seriju!' On je na to odgovorio: 'Oh, to je fantastično!' Kad sam mu rekao da se veselimo njegovu povratku, samo je kazao: 'Ma ne, ne, ne želim to raditi. Ali fantastično je'", prisjetio se Cranston.

Uloga Deweyja tako je naposljetku pripala drugom glumcu, Calebu Ellsworth-Clarku, dok Sullivan uživa u životu daleko od Hollywooda. Naime, potpuno se posvetio akademskom svijetu i trenutno je na Sveučilištu Harvard, gdje pohađa magisterij iz viktorijanske književnosti, a njegov put izvan industrije zabave naišao je na veliko poštovanje kolega. "Divim mu se jer toliko ljudi misli da je rad u šoubiznisu najbolja stvar na svijetu. To, jednostavno, nije za svakoga", kazala je glumica Jane Kaczmarek.

S time se slaže i Frankie Muniz, koji je utjelovio glavnog lika Malcolma. U razgovoru za The New York Post, Muniz je istaknuo kako je Sullivan vrlo sretan životom koji je stvorio za sebe daleko od kamera i javnosti. "Donio je odluku da se ne želi vratiti u taj svijet, što mi u potpunosti poštujemo", rekao je Muniz, potvrdivši da im je Sullivan od prvog dana dao svoj blagoslov da ulogu dodijele drugom glumcu, kako navodi LADbible. Obožavatelji će tako u novim epizodama vidjeti što se dogodilo s obitelji dvadeset godina kasnije, a priča o Sullivanovoj odluci ostat će podsjetnik da slava i novac ponekad nisu najvažniji.