Sto godina Radio Zagreba: RadioTeatar na Šalati obnavlja Radio Voćarsku

Proljeće u Zagrebu donijelo je i početak četvrte sezone letećeg kazališno-radijskog ciklusa na Šalati, u organizaciji RadioTeatra Bajsić i prijatelji. Ovogodišnje izdanje održava se u znaku stote obljetnice radija u Hrvatskoj, čime program dobiva dodatnu simboličku težinu.

Naime, prije točno sto godina, 1926., iz improviziranog studija na Gornjem gradu prvi je put emitiran radijski program. Legendarni pozdrav „Halo, halo, ovdje Radio Zagreb“, koji se danas smatra početkom radijskog emitiranja u Hrvatskoj, tada je izgovorio prvi direktor radija dr. Ivo Štern, no snimka tog trenutka nije sačuvana. Tek desetljećima kasnije, u modernijim uvjetima, isti je pozdrav snimila Božena Begović, prva spikerica Radio Zagreba.

Upravo toj obljetnici posvećen je program „Halo, halo, ovdje Radio Voćarska – u čast stoljeću radija“, koji se tijekom travnja održava na prostoru Voćarske ceste i Šalate. Riječ je o višednevnom ciklusu koji objedinjuje kazališne predstave, zvučne šetnje, radionice i glazbene programe, s naglaskom na slušanje kao zajedničko iskustvo.

Program započinje u subotu 11. travnja zvučnom šetnjom „Soundwalk na prstima“ u 19:30, nakon koje slijedi predstava za odrasle „Predsoblja“. U nedjelju 12. travnja publika može sudjelovati u šetnji „Do Tošinih stuba“ u 20 sati, a potom i pogledati predstavu „Hoerspiel: mala igra za slušanje (i gledanje)“. Tijekom sljedećeg tjedna predviđeni su sadržaji za djecu, uključujući „Zika Zika Muzika“ za vrtićke skupine te gostovanje predstave „BASKA – poema s puno problema“, dok je za nešto stariji uzrast najavljena izvedba „Ratovi svjetova“.

Završni vikend, 25. i 26. travnja, donosi najintenzivniji program. U subotu će se, uz dječju predstavu „Drvo koje je pjevalo“, premijerno izvesti zvučna šetnja „Glogovac“, a večer zaključuje koncert Zack Dust benda i gostiju. Nedjeljni program odvija se tijekom cijelog dana, od predstava za najmlađe do večernjih izvedbi i koncerata, uključujući i nastup Radio Mediteran Big Banda. Dvorište Voćarske pritom se pretvara u otvoreni radijski prostor s glazbom, druženjima i popratnim sadržajima.

Ciklus je inspiriran radom Zvonimira Bajsića, jednog od najvažnijih autora hrvatske radiofonije, čije nasljeđe i danas oblikuje suvremene zvučne prakse. Ulaznice za programe dostupne su putem sustava Core Event, a organizatori pozivaju građane da se pridruže događanjima na Voćarskoj cesti 71.