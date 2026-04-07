Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ARTEMIS II
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Velika obljetnica

Sto godina Radio Zagreba: RadioTeatar na Šalati obnavlja Radio Voćarsku
Autor
Milena Zajović
07.04.2026.
u 14:05

Program započinje u subotu 11. travnja zvučnom šetnjom „Soundwalk na prstima“ u 19:30, nakon koje slijedi predstava za odrasle „Predsoblja“

Proljeće u Zagrebu donijelo je i početak četvrte sezone letećeg kazališno-radijskog ciklusa na Šalati, u organizaciji RadioTeatra Bajsić i prijatelji. Ovogodišnje izdanje održava se u znaku stote obljetnice radija u Hrvatskoj, čime program dobiva dodatnu simboličku težinu.

Naime, prije točno sto godina, 1926., iz improviziranog studija na Gornjem gradu prvi je put emitiran radijski program. Legendarni pozdrav „Halo, halo, ovdje Radio Zagreb“, koji se danas smatra početkom radijskog emitiranja u Hrvatskoj, tada je izgovorio prvi direktor radija dr. Ivo Štern, no snimka tog trenutka nije sačuvana. Tek desetljećima kasnije, u modernijim uvjetima, isti je pozdrav snimila Božena Begović, prva spikerica Radio Zagreba.

Upravo toj obljetnici posvećen je program „Halo, halo, ovdje Radio Voćarska – u čast stoljeću radija“, koji se tijekom travnja održava na prostoru Voćarske ceste i Šalate. Riječ je o višednevnom ciklusu koji objedinjuje kazališne predstave, zvučne šetnje, radionice i glazbene programe, s naglaskom na slušanje kao zajedničko iskustvo.

Program započinje u subotu 11. travnja zvučnom šetnjom „Soundwalk na prstima“ u 19:30, nakon koje slijedi predstava za odrasle „Predsoblja“. U nedjelju 12. travnja publika može sudjelovati u šetnji „Do Tošinih stuba“ u 20 sati, a potom i pogledati predstavu „Hoerspiel: mala igra za slušanje (i gledanje)“. Tijekom sljedećeg tjedna predviđeni su sadržaji za djecu, uključujući „Zika Zika Muzika“ za vrtićke skupine te gostovanje predstave „BASKA – poema s puno problema“, dok je za nešto stariji uzrast najavljena izvedba „Ratovi svjetova“.

Završni vikend, 25. i 26. travnja, donosi najintenzivniji program. U subotu će se, uz dječju predstavu „Drvo koje je pjevalo“, premijerno izvesti zvučna šetnja „Glogovac“, a večer zaključuje koncert Zack Dust benda i gostiju. Nedjeljni program odvija se tijekom cijelog dana, od predstava za najmlađe do večernjih izvedbi i koncerata, uključujući i nastup Radio Mediteran Big Banda. Dvorište Voćarske pritom se pretvara u otvoreni radijski prostor s glazbom, druženjima i popratnim sadržajima.

Ciklus je inspiriran radom Zvonimira Bajsića, jednog od najvažnijih autora hrvatske radiofonije, čije nasljeđe i danas oblikuje suvremene zvučne prakse. Ulaznice za programe dostupne su putem sustava Core Event, a organizatori pozivaju građane da se pridruže događanjima na Voćarskoj cesti 71.

Ključne riječi
radio Zagreb radio teatar radio kazalište Zvonimir Bajsić RADIO VOĆARSKA

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Finale turneje u Parmi

Riječki baletani raspametili susjede! Zaradili ovacije gdje god su plesali

Turneja riječkog Baleta po talijanskim gradovima potvrdila je vrijednost ne samo riječkog HNK, već i cijele hrvatske kulture koja se predstavljajući se na međunarodnoj sceni još snažnije pozicionira kroz suvremeni umjetnički izraz u kontekstu cjelokupne europske kulture. Predstava je u ranijem dijelu turneje, prije Parme, izvedena u Sasariju i Cagliariju na Sardiniji te u Modeni, a u svim je talijanskim renomiranim kazalištima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!