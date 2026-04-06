Mračna priča Joa Nesbøa, korejska romantična drama i horor braće Duffer: Ove serije prikovale su Hrvate za ekrane

U nastavku donosimo detaljan pregled deset najpopularnijih serija koje su prikovale Hrvate uz ekrane, od mračnih detektivskih priča i brutalnih akcijskih drama do istinitih zločina koji lede krv u žilama i kompleksnih obiteljskih saga. Bilo da tražite misterij, romantiku ili čisti adrenalin, ova lista nudi ponešto za svakoga.

Ljubitelji skandinavskog noira napokon su došli na svoje. Netflixova adaptacija kultnog serijala romana norveškog pisca Joa Nesbøa, "Detective Hole", gotovo je trenutno zasjela na vrh ljestvice najgledanijih serija u Hrvatskoj. Priča, temeljena na petom romanu "Đavolja zvijezda", prati briljantnog, ali autodestruktivnog detektiva Harryja Holea, kojeg maestralno tumači Tobias Santelmann. Dok se bori s vlastitim demonima i ovisnošću o alkoholu, Hole u mračnim ulicama Osla lovi serijskog ubojicu čije žrtve povezuje pentagram urezan na neuobičajenim mjestima. Situaciju dodatno komplicira njegov dugogodišnji neprijatelj, korumpirani kolega Tom Waaler (Joel Kinnaman), zbog čega Hole mora voditi bitku na dva fronta. Serija je hvaljena zbog vjerne atmosfere knjiga i fantastičnog prikaza Osla, koji u seriji postaje zaseban, gotovo gotski lik. Sam Nesbø aktivno je sudjelovao u produkciji, što se osjeti u svakom kadru, od izbora glazbe do vizualnog identiteta koji savršeno prenosi tjeskobu i napetost književnog predloška.

Na drugom mjestu smjestila se druga sezona tinejdžerske romantične drame "XO, Kitty". Spin-off popularne filmske franšize "To All the Boys I've Loved Before" nastavlja pratiti Katherine "Kitty" Song Covey (Anna Cathcart) na njezinoj avanturi u Seulu. Nakon što se preselila u Koreju kako bi bila bliže dečku i istražila nasljeđe svoje pokojne majke, Kitty se u novoj sezoni suočava s još kompliciranijim ljubavnim trokutima, obiteljskim tajnama i izazovima odrastanja. Njezini osjećaji rastrgani su između starog plamena Daeja, novog miljenika Min Hoa i neočekivane povezanosti s Yuri. Sezona je oduševila obožavatelje i kratkim, ali slatkim pojavljivanjem Noaha Centinea u ulozi Petera Kavinskog, čime je serija dodatno učvrstila vezu s originalnim filmovima koji su je proslavili.

Treće mjesto pripalo je seriji koja dokazuje da najstrašnije priče često dolaze iz naizgled idiličnih situacija. Psihološki horor "Something Very Bad Is Going to Happen", iza kojeg kao izvršni producenti stoje tvorci "Stranger Thingsa", braća Duffer, uvlači gledatelje u tjedan dana pakla uoči vjenčanja. Mladi par, Rachel (Camila Morrone) i Nicky (Adam DiMarco), stiže u izoliranu obiteljsku kuću kako bi proslavili nadolazeći brak, no Rachel ubrzo počinje proganjati neobjašnjiv osjećaj da će se dogoditi nešto strašno. Atmosfera postaje sve gušća i zlokobnija, a obiteljska okupljanja otkrivaju mračne tajne koje prijete uništenjem ne samo vjenčanja, nego i njihovih života. Kritičari su pohvalili seriju kao svjež i uznemirujuć pogled na strah od obveze, prožet nadnaravnim elementima koji lede krv u žilama.

Na četvrtom je mjestu druga sezona južnokorejske akcijske drame "Bloodhounds". U novim nastavcima, boksači Gun-woo i Woo-jin vraćaju se jači no ikad, ali sada se suočavaju s daleko većom prijetnjom od lokalnih lihvara. Radnja ih uvlači u opasni svijet ilegalne međunarodne boksačke lige koju vodi moćni globalni sindikat. Dvojac mora iskoristiti svoje vještine i "srce boksača" kako bi zaštitili svoje voljene i suprotstavili se novom, nemilosrdnom protivniku koji djeluje na masovnoj skali.

"Bloodhounds" Foto: Netflix

Odmah iza njih je španjolska true-crime serija "The Predator of Seville", koja je šokirala gledatelje svojom jezivom istinitom pričom. Serija istražuje stvarni slučaj Manuela Blanca Vele, turističkog vodiča koji je godinama vrebao i napadao strane studentice. U središtu priče je Gabrielle Vega, američka studentica koja je preživjela njegov napad i čija je hrabra odluka da javno progovori potaknula desetke drugih žrtava da podijele svoja iskustva, otkrivajući zastrašujući obrazac predatorskog ponašanja.

Na šestom mjestu nalazi se napeta brazilska drama "Radioactive Emergency". Temeljena na tragičnim stvarnim događajima iz 1987. godine, serija dramatizira katastrofalne posljedice nuklearne nesreće u Goiâniji. Priča počinje kada sakupljači otpada iz napuštene bolnice ukradu radioaktivnu kapsulu cezija-137, nesvjesni njezine smrtonosne moći. Serija prati tim znanstvenika i liječnika koji se utrkuju s vremenom kako bi obuzdali nevidljivu prijetnju i spriječili još veću katastrofu dok se bore s političkim pritiskom i panikom u javnosti.

"Radioactive Emergency" Foto: Netflix

Slijedi je još jedan španjolski hit, "Gangs of Galicia", triler koji vješto spaja osvetu i zabranjenu romansu. Priča prati Anu, uspješnu odvjetnicu koja se, nakon ubojstva oca, seli u mali obalni grad kako bi se infiltrirala u moćni narko-kartel koji smatra odgovornim. Njezin se plan zakomplicira kada se upusti u vezu sa sinom vođe klana, zbog čega se nađe rastrgana između želje za osvetom i neočekivanih osjećaja.

Osmo mjesto zauzela je finalna, treća sezona belgijske drame o bogatim tinejdžerima "High Tides". Smještena u hladnu, zimsku atmosferu ekskluzivnog ljetovališta Knokke, sezona donosi rasplet brojnih intriga i ljubavnih trokuta. Ispod površine luksuza i zabava, serija se bavi ozbiljnim temama poput mentalnog zdravlja i obiteljskih tajni, nudeći mračan i psihološki kompleksan pogled na živote privilegirane mladeži.

Listu zaokružuju dva globalna fenomena. Na devetom je mjestu povijesna drama "The Chosen", koja je osvojila publiku diljem svijeta jedinstvenim pristupom Isusovom životu. Serija nudi intiman i ljudski prikaz Krista kroz oči onih koji su ga poznavali, fokusirajući se na njegove odnose i utjecaj na ljude oko sebe.

"The Chosen" Foto: Netflix

Na desetom mjestu je treća sezona dokumentarne serije "Homicide" legendarnog producenta Dicka Wolfa, koja donosi stvarne slučajeve ubojstava ispričane izravno iz perspektive detektiva i tužitelja koji su na njima radili.