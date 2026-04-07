Sjajna Magdalena Blažević

Večernjakova pobjednica Kratke priče u užem izboru EBRD književne nagrade

Zagreb: Predstavljanje knjige mjeseca magazina BestBok autorice Magdalene Blažević
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr/HINA
07.04.2026.
u 14:09

Autoričin roman "U kasno ljeto" uvršten je u uži izbor književne nagrade koju dodjeljuje Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD Literature Prize) za najbolje prevedeno djelo književne fikcije na engleski jezik s jezika jedne od zemalja u kojima Banka djeluje. Svečana dodjela nagrade održat će se 2. srpnja u sjedištu EBRD-a u Londonu

Spisateljica Magdalena Blažević sa svojim romanom "U kasno ljeto" ušla je u uži izbor za književnu nagradu koju dodjeljuje Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD Literature Prize).

Knjigu je na engleski jezik prevela Anđelka Raguž ("In Late Summer"), a objavio ju je Linden Editions.

Priznanje za rad i novčanu nagradu od 20.000 eura, koja se dodjeljuje djelima objavljenima na engleskom jeziku u protekloj godini, ravnopravno dijele autorica/autor i prevoditeljica/prevoditelj, stoji u priopćenju nakladničke kuće Fraktura, koja je roman Magdalene Blažević objavila 2022.

Roman "U kasno ljeto" pripovijeda priču o vihoru rata koji zahvaća pitoreskno bosansko selo, pri čemu raznese svijet djetinjstva dviju djevojčica Ivane i Dunje i njihovih obitelji.

Magdalena Blažević piše iz perspektive ubijene djevojčice te stvara univerzalnu priču, himnu protiv ratovanja i ubojstava, koja nadilazi Žepče i okolna sela, rijeku Bosnu i vrijeme u kojem je roman smješten.

Roman "U kasno ljeto" preveden je na desetak jezika, dobitnik je Književne nagrade tportala i nagrade Kočićevo pero 2023. godine te je uvršten u izbor od dvadeset djela koja konkuriraju za međunarodnu nagradu Dublin Literary Award.

Ove godine stručni žiri čine britanska novinarka i kritičarka Maya Jaggi (predsjednica žirija), albanska spisateljica i sveučilišna profesorica Lea Ypi, nigerijski pisac i sveučilišni profesor Chigozie Obioma i britanski publicist Marek Kohn.

Svečana dodjela nagrade održat će se 2. srpnja u sjedištu EBRD-a u Londonu.

EBRD-ova nagrada za književnost dodjeljuje se osmu godinu zaredom kako bi promovirala bogato književno stvaralaštvo regija u kojima Banka djeluje i važnost prevoditelja kao mostova između različitih kultura. Nagrada je do sada predstavila široj javnosti i popularizirala književnost iz Albanije, Hrvatske, Češke, Gruzije, Grčke, Mađarske, Latvije, Libanona, Litve, Maroka, Poljske, Slovačke, Turske, Ukrajine i Uzbekistana.

Magdalena Blažević dvostruka je dobitnica glavne nagrade Večernjakovog natječaja za kratku priču Ranko Marinković. Rođena je 1982. u Žepču, a diplomirala hrvatski i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Mostaru

