Glazbom nadlgasali i potres i sve nedaće koje su nas pogodile prethodne godine

“Svirao sam u Carnegie Hallu u New Yorku s Oliverom Dragojevićem pa morate znati da je Hrvatski glazbeni zavod naš Carnegie Hall. Manji je, ali akustički i ljepotom je to ekvivalent. Vrh”, tako je to na svom Facebook profilu točno i ekspresivno napisao omiljeni hrvatski gitarist i aranžer Ante Gelo koji je bio jedan u nizu umjetnika koji su nastupili u HGZ-u točno u vrijeme kada je prije godinu dana razorni potres pogodio Zagreb. Neobičan koncert nazvan “Glazba glasnija od potresa” emitirala je Hrvatska televizija u izravnom prijenosu na Prvom, a Hrvatski radio na Trećem programu, a započeo je točno u 6,24 minute, kao i onaj nesretni lanjski zagrebački potres. Čak je i jučerašnji dan bio podjednako hladan kao i fatalna lanjska nedjelja.

Hvalevrijedni koncert započeo je pijanist i skladatelj Matej Meštrović vlastitom, iznimno atmosferičnom skladbom “Potresno” koja je i nastala 22. ožujka prošle godine, izazvana potresom koji je nanio iznimno mnogo štete i posebno se obrušio na spomenike kulture. Nakon Meštrovića, publika je mogla čuti skladbu “Take it easy” gitarista Ivana Pešuta koju je Pešut izveo uz gitariste Miroslava Lesića i Brunu Kovačića. Nagrađivana jazz-pjevačica Lela Kaplowitz je uz klavirsku pratnju Joea Kaplowitza izvela skladbu “Imamo sve”, dok je Ante Gelo izveo poznati “Nocturno” u vlastitom aranžmanu. Gelo je uz kontrabasista Zvonimira Šestaka i Bornu Šercara na flašofonu publiku oraspoložio neodoljivim Montijevim “Čardašem”. Sopranistica zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta Valentina Fijačko Kobić je uz klavirsku pratnju Marija Čopora otpjevala “Ave Mariju” Michala Lorenca, a naša odlična violončelistica Monika Leskovar je po tko zna koji put potvrdila visoku kvalitetu muziciranja nastupivši uz raspoložene Zagrebačke soliste. Na programu je bila Matzova “Elegija” nadahnuta međimurskim melosom.

Koncert koji je slavio glazbu i umjetnost, ali i umjetnike kojima su i potresi i korona prorijedili javne nastupe završio je Četvrtim stavkom Simfonije u G-duru br. 88 Josepha Haydna koju su u obradi svog koncertnog majstora Sretena Krstića izveli Zagrebački solisti.

Zahvaljujući upravi Hrvatskog glazbenog zavoda koja je doista promptno organizirala hitnu obnovu svoje vrijedne zgrade, Glazbenjak je u funkciji još od prije prošlog ljeta. No, posla oko temeljite obnove još ima, što je u razgovoru s Janom Haluzom i Draženom Ilinčićem u izravnom prijenosu potvrdila i predsjednica HGZ-a Romana Matanovac Vučković, zahvalivši i ovom prilikom svima onima koji su novčano pomogli obnovu Zavoda nakon potresa za što je prikupljeno oko pola milijuna kuna. A pomoć nije stizala samo iz Hrvatske nego i iz Palestine, New Yorka... “Ovim koncertom želimo nadglasati sve nedaće koje su nas pogodile u posljednjih godinu dana”, riječi su agilne predsjednice HGZ-a.

Romana Matanovac Vučković je najavila i gotovo kompletnu restauraciju vrijedne zgrade, i to i uz pomoć europskih fondova, što je svojim dolaskom na koncert potvrdila i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. “Štete na kulturnim ustanovama su ogromne, od procijenjenih 11 milijardi eura štete, sedam milijardi se odnosi na kulturnu baštinu”, istaknula je ministrica dodavši da su stručnjaci Ministarstva napravili sve preduvjete da se počne s organiziranom obnovom te da su za to osigurana i sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije.