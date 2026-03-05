Naši Portali
koncert u tvornici kulture

Marc Almond, polovica synth-pop dua Soft Cell i glas u bezvremenskom hitu 'Tainted Love', stiže u Zagreb

NORESTRICTIONS
James Warren/NEWSCOM
VL
Autor
vecernji.hr
05.03.2026.
u 16:23

Nakon razilaženja Soft Cella 1984. godine, britanski je glazbenik formirao nekolicinu glazbenih projekata i bendova, među kojima su Marc and the Mambas, kao i brojne suradnje s velikim glazbenicima kao što su Nick Cave, Nico i Siouxsie Sioux

Marc Almond, jedna od najprepoznatljivijih figura britanske glazbe, svestrani glazbenik, najpoznatiji kao polovica synth-pop dua Soft Cell i glas u bezvremenskom hitu „Tainted Love“ stiže u Zagreb u petak, 6. ožujka 2026. godine.

Marc Almond, dobitnik nagrada Brit Awards (1982.), Mojo Award (2010.) I Ivor Novello (2013), britanski je pjevač, kantautor i glazbenik koji iza sebe ima mnoštvo glazbenih projekata i bogatu diskografiju (samostalno - 27 albuma, 13 kompilacija, 50 singlova, 2 UK Top 5 singlova; sa Soft Cell - 5 albuma, 15 kompilacija, 26 singlova, 6 UK Top 5 singlova), a najpoznatiji je kao polovica synth-pop dua Soft Cell uz Davida Balla. Bend je do uspjeha lansirao veliki hit s početka 80-ih „Tainted Love“ čije stihove publika s jednakim uzbuđenjem pjeva i danas.

Nakon razilaženja Soft Cella 1984. godine, britanski je glazbenik formirao nekolicinu glazbenih projekata i bendova, među kojima su Marc and the Mambas, kao i brojne suradnje s velikim glazbenicima kao što su Nick Cave, Nico i Siouxsie Sioux.

Tijekom 2000. godine Marc i David su ponovno radili skupa kao Soft Cell, nakon čega je Marc otišao živjeti u Moskvu kako bi radio na jedinstvenom kreativnom projektu „Heart on Snow“. Osim toga, napisao je mnoštvo pjesama za druge izvođače, kao i dvije autobiografije ‘Tainted Life’ i ‘In Search of A Pleasure Place’ koje su postale bestselleri.

Almondova diskografija uključuje nekoliko desetaka albuma, a debitirao je s „Vermin in Ermine“ 1984. godine. Četiri godine kasnije objavio je album „The Stars We Are“ s kojeg se izdvojila velika uspješnica „Something’s Gotten Hold of My Heart“ u suradnji s Geneom Pitneyjem. Njegov je glazbeni pečat oduvijek uključivao elemente kazališta, cabareta i dramatičnosti, a do danas je ostao autentična glazbena ličnost i ikona britanske glazbe. Almondovi su karijera i život ispunjeni emotivnim pričama, a nakon pada s motora proveo je i nekoliko tjedana u komi. Nakon velikih uspona i padova, glazbi se vratio jači no ikad.

Veličinu i važnost Marca Almonda za britansku glazbenu scenu i kulturu potvrđuje i činjenica da je 2018. imenovan časnikom Reda Britanskog Carstva (OBE) za doprinos umjetnosti i kulturi.  

Marc Almond, jedinstvena figura britanske glazbene scene, nastupit će u Tvornici kulture ovog ožujka. Uz najveće uspješnice iz svoje iznimno bogate diskografije, Marc će za zagrebačku publiku izvesti i neke od omiljenih hitova Soft Cella. Eklektična romantika će početkom ožujka 2026.godine zavladati Velikim pogonom Tvornice kulture, a hrvatska će publika moći uživati uz zvuk bezvremenskih hitova koji ne blijede godinama.

kultura Tvornica Kulture koncert glazba Soft Cell Marc Almond

