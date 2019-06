Foo Fightersi oduševili prvim nastupom u pulskoj Areni

Želite sat i pol svirke? Dva sata? Ili tri, pitao je mokar Dave Grohl krcatu pulsku Arenu nakon dvije pjesme. Ekstatični odaziv publike na baražnu uvodnu vatru rekao je sve, kao i set lista ekskluzivno uslikana na miks pultu s 21-nom pjesmom. Ali dugih minutaža i trajanja pa su na kraju dodali još pet pjesama, uključujući i paklenu izvedbu Let There Be Rock AC/DC i zaista dogurali do tri sata koncerta.

Prije četiri godine gledao sam Foo Fighterse na njihovom najvećem samostalnom koncertu do danas, kod legendarnog Slane Castlea pokraj Dublina, pred oko 70 tisuća ljudi. U utorak navečer odsvirali su prvi od dva koncerta u pulskoj Areni, pred sedam tisuća posjetilaca, nakon nastupa Franka Cartera and the Rattlesnakesa iz Velike Brjatnije, kojima je upravo objavljen treći album End Of Suffering.



Iako su Foo Fighters ekspresno rasprodali oba nastupa, već i taj podatak govori o privilegiji domaće i inozemne publike koja je uspjela kupiti ulaznice i jedan od najvećih rock bendova današnjice mogla gledati u za njih zapravo "malom", skoro kazališnom ambijentu. Ali rimskom.

Foto: Samir Cerić Kovačević

No, ne i u kazališnoj atmosferi, jer su eruptivne reakcije publike od samog početka s All My Life, Learn to Fly

i The Pretender govorile da su mogli rasprodati bar pet Arena. Podatak da nakon Pule sviraju još samo dva festivalska nastupa - u Danskoj i Norveškoj, pa onda još dva tek u kolovozu u Belfastu i Dublinu - zorno je pokazao ekskluzivnost nastupa u Areni, mada je kocept i izbor pjesama ostao sličan od 2017. i početka turneje zadnjeg albuma Concrete and Gold.



Čuli smo vijdjeli maksimalno usviran i provjeren bend s tri gitarista - uključujući Pata Smearsa iz Nirvane - i povremeno četiri pozadinska vokala uključujući i Grohlovu kćerku, koji se s himnama poput My Hero, These Days, Best of You i drugima pretvorio u veliki stadionski sastav classic rock zvuka s mješavniom melodičnog hard rocka, glama, post-grungea s oštrom svirkom poput motorne pile, tutnjajućeg boogieja i prštećih gitarističkih rifova, pa i utjecaja Santane u produženim solo dionicama.

Foto: Srečko Zajec

I to ne samo zvukom, nego i dramaturgijom nastupa u koju je Dave Grohl na gitari i vokalima kao siguran frontmen uključio mnoge konferanse s publikom, scenske postupke uobičajene u srednjoj struji američkog rocka, te Foo Fighterse od nekadašnje alternative doveo do mjesta velikog i komercijalnog sastava koji brze pjesme i balade mijenja kao na traci uz ovacije publike.

"Iduće godine slavimo 25 godina, svirat ćemo pjesme sa svih albuma, a to je puno pjesama", rekao je Grohl u jednom trenutku. Dokaz je bila izvrsna svirka benda koja je uključivala i inkriminirane, ali duhovite, bubnjarske i gitarističke solaže, kao i hommage Bowieju i Queen u tradicionalnoj izvedbi Under Pressure - s Grohlom na bubnjevima a sjajnim bubnjarem Taylorom Hawkinsom koji majstorski "pjeva Freddieja" , Queenovcima s Another One Bites the Dust i Ramonesima u Blitzkrieg Bop.

Foto: Dragutin Andrić

Ukratko, radilo se o prvklasnom rock spektaklu kojim Grohl i Foo Fightersi žele preuzeti poziciju najvećeg rock benda na planeti. Ako već i nisu. Koncert u srijedu s raskošnom velikom pozornicom vjerojatno će donijeti pokoju izmjenu odsviranih pjesama i dodatak, ali Grohl, kao i publika, mogu biti zadovoljni frenetičnim i energičnim nastupom u pulskoj Areni čiji je ambjent nesumnjivo dodao još gasa sigurnoj predstavi Foo Fightersa.

Radi se o ekskluzivnosti i najvećem samostalnom inozemnom gostovanju ove godine kod nas, jer ih je domaći organizator LAA zvao u Arenu Zagreb i na hipodrom, ali su pristali doći tek na prijedlog pulske Arene, bez obzira na manji broj posjetilaca. Već i to govori da je Grohl ostao "normalan" pored sveg uspjeha koji mu se dogodio s Foo Fightersima, premda je nakon smrti Kurta Cobaina iz Nirvane kao "samo bubnjar" bio najmanje izgledan kandidat za zvijezdu. No, Grohl s Foo Fightersima želi ponovno proživjeti i dopisati mitologiju klasične rock prošlosti, preuređenu po zahtjevima sadašnjosti. Koncert u pulskoj Areni pokazao je da to, dakako, i zna, skupa sa sjanim bendom, a publika ih podržala aklamacijama i ovacijama kao u rimsko doba.

Foto: Hrvoje Horvat