Film koji razotkriva svu raskoš i bijedu milijunske pornoindustrije

Film “Užitak” jedan je od najkontroverznijih i najprovokativnijih projekcija ovogodišnjeg Motovunskog filmskog festivala. Dugometražni prvijenac švedske redateljice Ninje Thyberg, koji je premijerno prikazan na prestižnom Sundance festivalu, u Motovunu je na rasporedu večeras, a publiku na Brdu filmova sasvim sigurno neće ostaviti ravnodušnom.

“Užitak” je sniman u formi dokumentarca, no ipak se radi o drami, i to kakvoj. Prateći mladu pornozvijezdu u usponu Bellu Cherry (tumači je glumica Sofia Kappel koja je u tom filmu debitirala, oduševivši kritiku i publiku), koja se iz Švedske seli u pornografsku meku Los Angeles, pruža nam jedan sasvim drukčiji pogled na industriju užitka.

Thyberg je na svom debitantskom filmu radila čak šest godina, istražujući pornoscenu Los Angelesa, upoznajući se sa stvarnim akterima filmova za odrasle, producentima, industrijskim magnatima i nevidljivim radnicima iza kamere. Mnogo se njih pojavljuje i u filmu, neki tumačeći i sami sebe, poput čuvenog agenta Marka Spieglera. Iako obiluje seksi scenama i potpunom golotinjom, “Užitak” nipošto nije erotski ni pornografski film. Njegova namjera je pokazati nam, bez uljepšavanja, ali i bez preuveličavanja, ono što se događa prije, poslije i tijekom snimanja pornografskog filma. Nisu to više, pokazuje nam Thyberg, mutni poslovi, mračne sobice i polulegalni dogovori, to je multimilijunska industrija u kojoj je zaposlen nevjerojatan broj ljudi, od šminkera i frizera, preko tehničara svjetla, snimatelja i fotografa, baš poput bilo koje hollywoodske produkcije.

“Užitak” također niti promovira niti demonizira pornografsku industriju, već je ogoljuje i brutalno iskreno baca svjetlost na obje strane medalje. Pa tako, iako se većina producenata, agenata i glumaca prema novopridošloj i neiskusnoj glumici Belli uglavnom odnosi ljubazno i poprilično obazrivo, bolno je jasno da je ona, kao i druge djevojke, za njih jedva nešto više od komada mesa. Neugodna iskustva njezinih kolegica, kao i mučno snimanje koje prolazi sama Bella, svjedoče nam da koliko god sterilno i profesionalno pornosnimanje može biti, nemjerljivo je drukčije od finalnog proizvoda koji nam se servira kao vrhunac užitka i požude. U tome, jednostavno, zaista nema ništa seksi. Muškarci se bore održati erekciju koristeći katkad i opasne suplemente, a žene koje tvrde da su u pornografiju ušle jer “vole seks”, praznih očiju odrađuju posao koji zahtijeva da po njima sline svakojaki ljigavci. Industrija je nemilosrdna, kruta i mizogina, a glumci potrošna roba.

– Pornografiju proučavam već dvadeset godina. Ušla sam u to kao aktivistica protiv pornografije i dugo sam taj svijet promatrala crno-bijelo. No, ovo iskustvo dalo mi je sasvim drugu perspektivu, pomoglo mi je da upoznam prave ljude koji stoje iza pornofilmova. Željela sam saznati kako oni gledaju na to i kako ih mogu bolje razumjeti – objasnila je redateljica. Inače, Ninja Thyberg u Motovun stiže na svoju večerašnju premijeru, pa će posjetitelji imati priliku i licem u lice o tome što je zaključila i iskusila snimajući ovaj film, razgovarati s redateljicom jednog od zaista najintrigantnijih filmova godine.