Dubravka Vrgoč: Osuđujemo genocid, ali ne pristajemo na kulturu otkazivanja

Početkom dana hrvatskom je kulturnom i aktivističkom scenom glasno odjeknula vijest da je bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis otkazao gostovanje u programu Filozofski teatar riječkog HNK Ivana pl. Zajca, pridruživši se globalnom pozivu na bojkot izraelskih kulturnih institucija i onih koji s njima surađuju.

Kao izravni povod te odluke, citiran je dio programa riječkog HNK Ivana pl. Zajca, koji uključuje izvedbu predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina. Varoufakis je u pismu intendantici Dubravki Vrgoč jasno poručio kako, u trenutku dok se odvija genocid nad palestinskim narodom, ima političku odgovornost bojkotirati institucije koje dopuštaju da ih izraelske institucije koriste za „artwashing izraelskog genocida i kolonijalnog nasilja“, odnosno za uljepšavanje i prikrivanje zločina kroz umjetnost.

U otvorenom odgovoru na novonastalu situaciju, oglasila se i intendantica rječkog HNK Dubravka Vrgoč, čiju izjavu prenosimo u cijelosti:

U povodu reakcija na suradnju Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci s izraelskim koreografom Ohadom Naharinom, želim još jednom jasno naglasiti: kazalište je prostor umjetnosti, dijaloga i slobode izraza. Naša je dužnost, ali i privilegij, surađivati s umjetnicima čiji rad pomiče granice suvremenog teatra i plesa, neovisno o njihovoj nacionalnosti, jeziku ili zemlji iz koje dolaze.

Ohad Naharin jedan je od najvažnijih koreografa današnjice, autor čiji je umjetnički jezik oblikovao čitave generacije plesača i publika diljem svijeta. Njegov rad neprestano propituje granice tijela, identiteta i slobode – temeljnih vrijednosti svake umjetnosti. Predstava Venezuela, koja se izvodi u našem kazalištu, govori univerzalnim jezikom pokreta, suosjećanja i zajedničkog ljudskog iskustva, koje nadilazi sve političke i nacionalne podjele.

Istodobno, želim vrlo jasno reći: osuđujemo genocid u Gazi i izražavamo duboko suosjećanje s palestinskim narodom, kao i sa svim narodima svijeta koji danas trpe nasilje i nepravdu. No, odbacujemo tezu da umjetnička suradnja s izraelskim autorom znači suučesništvo u zločinu. Umjetnost nije instrument politike, već njezin korektiv – prostor u kojem se otvara mogućnost drugačijeg pogleda, pitanja, sućuti i otpora.

Podsjećam da je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca već pokazalo svoju otvorenost prema različitim glasovima: upravo smo u travnju ove godine, u sklopu Filozofskog teatra, ugostili palestinsku književnicu Adaniju Shibli, kojoj je Frankfurtski sajam knjige otkazao gostovanje. S pozornice riječkog kazališta ona je govorila o iskustvu palestinskog naroda i univerzalnom pravu na dostojanstvo.

Zato nas žalosti što se sada pokušava izvršiti pritisak na našu instituciju, što stvara atmosferu straha među umjetnicima i djelatnicima te potiče polarizaciju unutar kazališta i publike. Naš je cilj upravo suprotan: graditi kazalište kao središte susreta, dijaloga i zajedničkog promišljanja svijeta, a ne kao bojište ideoloških podjela.

U posljednjim mjesecima s velikim smo naporom i odgovornošću nastojali otvoriti teatar prema Gradu i njegovim građanima. Vjerujemo da kazalište mora biti prostor gdje se različiti pogledi mogu čuti, razumjeti i – makar privremeno – približiti.

Zato pozivi na bojkot ne pridonose rješavanju patnje, već stvaraju nove zidove i produbljuju nepovjerenje. Bojkot umjetnosti jest oblik „cancel culture“, kulture poništavanja, koja onemogućava dijalog i time izdaje samu bit kulture. Umjesto toga, pozivamo sve – umjetnike, gledatelje, građane – na razgovor, razmjenu i zajedničko promišljanje.

Duboko vjerujemo da kultura mora povezivati ljude, poticati razumijevanje i empatiju, osobito u trenucima kad svijet tone u nove podjele i nasilje. Umjetnost ne može zaustaviti rat, ali može spriječiti da izgubimo ljudskost.

Dubravka Vrgoč, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

