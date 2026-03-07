Kubrick je zlostavljao glumce, primao prijetnje smrću i sam zabranio svoj najkontroverzniji film

Prije točno dvadeset i šest godina, sedmog ožujka 1999. godine, u snu je od srčanog udara preminuo Stanley Kubrick, zagonetni genij i jedan od rijetkih redatelja čije se ime s pravom upisuje u panteon najvećih filmaša svih vremena.

U karijeri dugoj gotovo pola stoljeća snimio je tek trinaest dugometražnih filmova, no gotovo svaki od njih postao je remek-djelo koje je redefiniralo žanr i pomaknulo granice filmske umjetnosti. Od znanstvene fantastike "2001: Odiseje u svemiru" do psihološkog horora "Isijavanja", Kubrick je bio majstor atmosfere, vizualne kompozicije i dubokih filozofskih preispitivanja. Ipak, iza besprijekornih kadrova i tehničkih inovacija krila se priča o opsesivnoj kontroli, iscrpljujućim metodama i kontroverzama koje su pratile njegov rad.

I njegov put do redateljske stolice bio je jednako nekonvencionalan. Rođen 1928. u Bronxu, Kubrick je bio nezainteresiran i loš učenik, no rano je otkrio dvije strasti koje će mu oblikovati život: šah i fotografiju. S trinaest godina od oca je dobio prvi fotoaparat, a već sa sedamnaest postao je najmlađi zaposlenik prestižnog časopisa Look. Godine provedene kao ulični fotograf u New Yorku izbrusile su njegovo oko za detalje, simetriju i pripovijedanje kroz sliku, što je postalo temelj njegova prepoznatljivog vizualnog stila. Potpuno samouk, s ušteđevinom i novcem posuđenim od obitelji, snimio je svoje prve kratke dokumentarce, a niskobudžetni trileri poput "Poljupca ubojice" otvorili su mu vrata Hollywooda.

Nakon uspjeha s filmovima poput "Uzaludne pljačke" i antiratne drame "Staze slave", Kubrick je dobio priliku režirati povijesni spektakl "Spartak". Iako je film postigao ogroman uspjeh, iskustvo rada unutar krutog holivudskog sustava, gdje nije imao potpunu kreativnu kontrolu, bilo mu je odbojno. Ta ga je frustracija potaknula na radikalan potez, preselio se u Englesku, gdje je živio i radio do kraja života. Ondje je, daleko od pritiska velikih studija, osigurao rijetku privilegiju apsolutne umjetničke slobode. Sam je birao teme, pisao scenarije, nadzirao produkciju, režirao, montirao i birao glazbu, pretvarajući svaki film u beskompromisno autorsko djelo.

No, taj legendarni perfekcionizam imao je i svoju cijenu, a plaćali su je glumci i filmska ekipa. Kubrick je bio poznat po snimanju nevjerojatnog broja ponavljanja, često tražeći i preko stotinu pokušaja za jednu jedinu scenu, vjerujući da će tako iscrpiti glumce i izvući iz njih sirovu, nepatvorenu emociju. Njegova snimanja pretvarala su se u maratonske psihološke testove izdržljivosti, a neki od njegovih suradnika ta su iskustva opisali kao traumatična. Cijeli njegov radni vijek bio je obilježen tom dualnošću, potragom za savršenstvom koja je često prelazila u tiraniju.

Nigdje Kubrickove metode nisu bile tako brutalne kao na snimanju horor klasika "Isijavanje". Glavna glumica, Shelley Duvall, proživjela je višemjesečnu torturu. Kako bi dobio autentičan prikaz njezina lika na rubu živčanog sloma, redatelj ju je namjerno izolirao od ostatka ekipe, neprestano kritizirao i dovodio do histerije i suza. Legendarna scena u kojoj njezin lik prijeti suprugu bejzbolskom palicom snimana je rekordnih 127 puta, a golem stres doveo je do toga da je glumici počela otpadati kosa. "Nakon svog tog rada, pohvalne kritike bile su posvećene isključivo Kubricku, kao da ja nisam ni postojala", izjavila je kasnije, osjećajući se izbrisanom iz nasljeđa filma za koji je dala sve.

Sličnu sudbinu doživio je i Malcolm McDowell u "Paklenoj naranči", koji je tijekom snimanja scene "liječenja" pretrpio privremeno sljepilo zbog naprave koja mu je satima držala oči otvorenima, a u jednoj drugoj sceni slomljena su mu i rebra. Snimanje njegova posljednjeg filma, "Oči širom zatvorene", s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman, ušlo je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduže neprekinuto snimanje u povijesti, koje je trajalo iscrpljujućih 400 dana.

Kubrickovi filmovi redovito su šokirali i provocirali, zbog čega su često bili na meti cenzora. "Staze slave" godinama su bile zabranjene u Francuskoj zbog negativnog prikaza francuske vojske, a erotski naboj "Lolite" morao je biti značajno ublažen kako bi film uopće mogao biti prikazan. Ipak, najpoznatiji je slučaj "Paklene naranče". Nakon što je film 'optužen' da je u Velikoj Britaniji inspirirao val nasilja i zločina koji su imitirali scene iz filma, a sam Kubrick i njegova obitelj počeli primati prijetnje smrću, redatelj je povukao film iz distribucije u toj zemlji. Zabrana, koju je nametnuo sam autor, trajala je sve do njegove smrti 2000. godine, čime je Kubrick postao jedini redatelj u povijesti koji je djelovao kao vlastiti cenzor. Umro je samo nekoliko dana nakon što je Warner Brosu predao završnu verziju svog posljednjeg filma.