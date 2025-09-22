Kraj ljubavnog trokuta: Serija koja je podijelila svijet dobiva filmski epilog

Serija "Ljeto kad sam postala lijepa" (The Summer I Turned Pretty), adaptacija popularne trilogije romana autorice Jenny Han, zaludila je svijet i stvorila jednu od najstrastvenijih podjela u modernoj pop kulturi. Nakon što je finale treće sezone ostavilo obožavatelje bez daha, s konačnim izborom Belly Conklin (Lola Tung) koja se ipak odlučila za starijeg brata Conrada Fishera (Christopher Briney), Prime Video je samo nekoliko sati kasnije potvrdio – priča se nastavlja.

Vijest o dugometražnom filmu, koji će poslužiti kao konačni epilog sage, objavljena je na proslavi finala u Parizu, a ovaj potez ne čudi s obzirom na to da je serija postala kulturni fenomen, privukavši samo u prvom tjednu treće sezone 25 milijuna gledatelja diljem svijeta i postavši jedna od najgledanijih i najkomentiranijih serija na svijetu.

Svojom sanjivom kinematografijom i estetikom koja podsjeća na popularne blogove s Tumblra iz 2010-ih, serija je uspjela privući i milenijalce, podsjećajući ih na kultne tinejdžerske drame poput "Dawson's Creek" ili "The O.C.", ali i generaciju Z, koja je priču doživljavala kroz prizmu TikToka. Ključnu ulogu odigrala je glazba, odnosno jedan od najboljih soundtracka koji smo imali priliku čuti u nekoj suvremenoj TV seriji, s pomno odabranim pjesmama izvođača poput Taylor Swift, Olivije Rodrigo i Franka Oceana.

Ipak, centralni ljubavni trokut između braće Conrada i Jeremiaha (Gavin Casalegno) nije samo privukao gledatelje, već ih je i duboko podijelio. Rasprava "Team Conrad" protiv "Team Jeremiah" tjednima je dominirala društvenim mrežama, no intenzivni angažman obožavatelja ponekad je prelazio granice zdravog razuma. To je dovelo do online zlostavljanja i govora mržnje usmjerenog prema glumcima, zbog čega su i Amazon i Jenny Han morali javno apelirati na obožavatelje da se unormale.

Međutim, iako su oni koji su navijali za Conrada s finalom serije napokon došli na svoje, mnogi su komentirali kako im se kraj činio pomalo zbrzan i ne do kraja razriješen te je najava filma stigla je kao savršen odgovor na želje obožavatelja za konačnim zatvaranjem priče. Jenny Han, koja će napisati scenarij u suradnji sa Sarom Kucserkom te po prvi put preuzeti redateljsku palicu za dugometražni film, izjavila je kako "postoji još jedna velika prekretnica u Bellynom putovanju" kojoj samo film može odati dužno poštovanje. Iako su detalji radnje još uvijek tajna, potvrđeno je da će film poslužiti kao konačni zaključak sage, a glavne uloge ponovno će preuzeti Lola Tung i Christopher Briney.

A s obzirom na to da je serija izostavila ključni epilog iz treće knjige, "We'll Always Have Summer", većina nagađa da će se film usredotočiti upravo na taj događaj – vjenčanje Belly i Conrada. Međutim, film bi mogao pružiti odgovore i na sudbine ostalih likova, poput Stevena, Taylor, Jeremiaha i Denise.

Datum izlaska filma još nije poznat, no Han je potvrdila da ga ne treba očekivati sljedeće godine, jer produkcija tek treba započeti, iako je prva verzija scenarija već gotova.