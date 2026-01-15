Naši Portali
bend M.O.R.T.

Žestoki sinjski rokeri povlače se sa scene: 'Odlučili smo krenuti u nove pustolovine daleko od svjetla pozornice'

m.o.r.t.
Goran Jakuš/Pixsell
VL
Autor
Tea Radović
15.01.2026.
u 16:21

Osim za obožavatelje M.O.R.T.-a, 15. siječnja ostat će tužan dan i za cjelokupnu hrvatsku rock scenu, koja je njihovim povlačenjem ostala bez jednog sjajnog, žestokog i živog benda

Ako netko zna uzdrmati klub svojim nastupom, onda je to sigurno M.O.R.T., blues band iz Sinja koji je nastao u jesen 2003. godine. Prije samo nekoliko mjeseci, točnije u studenom 2025., ovi žestoki rokeri zapalili su zagrebački Vintage Industrial Bar (što znam ne zato što sam bila ondje, već iz priča poznanika, ujedno i vjernih fanova ovog sinjskog benda), a ukoliko nikada niste doživjeli atmosferu M.O.R.T.-ova koncerta, bacite oko na lude fotografije na njihovom Facebook ili Instagram profilu. 

Te fotografije u skorije će vrijeme vjerojatno listati i njihovi fanovi jer sinjski rokeri na svojim društvenim mrežama danas su objavili poruku u kojoj su se, barem na neko vrijeme, oprostili od pozornice i, naravno, ljudi koji su ih vjerno pratili, podržavali i pjevali s njima na sav glas.

A osim za obožavatelje M.O.R.T.-a, 15. siječnja ostat će tužan dan i za cjelokupnu hrvatsku rock scenu, koja je njihovim povlačenjem ostala bez jednog sjajnog, žestokog i živog benda.

"Good news everyone!

Nakon 13 i kusur godina bjesomučnog rokenrolanja, preko 500 koncerata (prestali smo brojiti tu neđe) i 6 albuma, odlučili smo se malo odmaknuti od svega toga i krenuti u nove pustolovine daleko od svjetla pozornice. Hvala od srca svima koji su bili dio toga na bilo koji način. Čuvajte se! Možda se još vidimo, a možda i ne vidimo. Oprostite za rokenrol!

Vole vas John, Zvrk, Kikos i Mile", napisali su M.O.R.T.-ovci na svom Facebook profilu. 

Ključne riječi
kultura povlačenje koncert Vintage Industrial Bar rock scena glazba bend M.O.R.T.

