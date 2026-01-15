Preminula žena koja je tvrdila da je tajna kći Freddieja Mercuryja: 'B je sada sa svojim voljenim ocem'

Žena koja je prošle godine uzburkala svjetsku javnost tvrdnjom da je tajna kći Freddieja Mercuryja preminula je u 48. godini, potvrdila je njezina obitelj. Do sada poznata samo kao "B", a kasnije identificirana kao Bibi, umrla je nakon duge i teške borbe s kordomom, rijetkim oblikom raka kralježnice.

Vijest je za Daily Mail potvrdio njezin suprug Thomas, rekavši kako je preminula mirno, ostavivši iza sebe dva sina u dobi od devet i sedam godina. "B je sada sa svojim voljenim ocem. Njezin pepeo rasut je u vjetar iznad Alpa", dodao je u dirljivoj izjavi. Njezina smrt označila je kraj jedne od najvećih misterija u svijetu rock glazbe, priče koja je desetljećima bila skrivena od očiju javnosti.

Njezin identitet i povezanost s legendarnim pjevačem otkriveni su u biografiji "Love, Freddie" autorice Lesley-Ann Jones. Prema knjizi, Bibi je začeta 1976. godine, u vrijeme kada je pjevač bio na vrhuncu karijere, i to s tadašnjom suprugom njegova bliskog prijatelja. U dogovoru s njezinom majkom i očuhom, Freddie je pristao da djevojčica odrasta s njima, no navodno je bio iznimno prisutna i brižna figura u njezinu životu sve do svoje smrti 1991. godine. Autorica tvrdi da je pjevač svoju kćer od milja zvao "Bibi", "trésor" (francuski za blago) i "moja mala žabica", te da su joj posvećene Queenove pjesme "Bijou" i "Don't Try So Hard". Odnos Freddieja i njegove kćeri, unatoč tajnosti, bio je dubok i ispunjen ljubavlju, a prije smrti pjevač joj je povjerio 17 dnevnika koji su desetljećima čuvani u tajnosti, no prošle godine predani su autorici knjige.

Upravo su ti dnevnici bili temelj za knjigu i razlog zašto je Bibi odlučila istupiti, iako je cijeli život provela u anonimnosti kao liječnica u Francuskoj. Njezina motivacija, kako je objasnila u izjavi objavljenoj uz knjigu, nije bila slava ni novac, već ispravljanje laži i iskrivljenih priča o njezinu ocu koje su kružile desetljećima. "Nisam željela dijeliti svog tatu s cijelim svijetom. Nakon njegove smrti, morala sam naučiti živjeti s napadima na njega i osjećajem da sada pripada svima. Trideset godina sam gradila život i obitelj bez njega, prihvaćajući da neće biti tu da podijeli sretne trenutke s nama. Kako sam mogla progovoriti ranije?", napisala je tada. Tvrdnje su, očekivano, izazvale kontroverze, a Mercuryjeva bivša zaručnica i bliska prijateljica Mary Austin izjavila je kako bi bila "zaprepaštena" da je Freddie imao kćer. "Freddie je bio veličanstveno otvoren i ne mogu zamisliti da bi želio ili mogao zadržati tako radosnu vijest u tajnosti – ni od mene, niti od drugih njemu najbližih. Nikad nisam čula ni za kakvo dijete, niti za dnevnike. Kad bi to bilo istina, bilo bi to zapanjujuće", rekla je Austin za Sunday Times.

Autorica Lesley-Ann Jones, koja je s Bibi blisko surađivala četiri godine, opisala je njihov rad kao "utrku s vremenom", jer se Bibino zdravstveno stanje pogoršavalo. Rak joj je prvi put dijagnosticiran u djetinjstvu, a nakon višegodišnje remisije, bolest se vratila. "Shrvana sam gubitkom ove žene koja je postala moja bliska prijateljica. Prišla mi je s nesebičnim ciljem: da stane na kraj svima koji su 32 godine slobodno raspolagali Freddiejevom pričom, da ospori njihove laži i ispriča istinu. Na kraju života, to joj je bilo jedino važno", izjavila je Jones.

Dodala je kako je Bibi bila na misiji, stavljajući vlastite potrebe na zadnje mjesto kako bi ostvarila cilj, a objavu knjige doživjela je samo nekoliko mjeseci prije smrti. Obitelj sada razmatra objavu nekih njihovih zajedničkih fotografija, što bi moglo staviti točku na i jedne od najnevjerojatnijih priča u povijesti popularne kulture.