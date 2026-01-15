Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UTRKA ZA ZLATNI KIPIĆ

Nominirane za 98. dodjelu Oscara objavit će Danielle Brooks i Lewis Pullman

Siegfried Nacion/starmaxinc.com/NEWSCOM i Photo Press Service/BESTIMAGE
VL
Autor
vecernji.hr
15.01.2026.
u 19:06

Utrka za 98. dodjelu nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti službeno ulazi u najnapetiju fazu. Čast da 22. siječnja pročitaju imena filmaša i ostvarenja koji ostaju u igri za zlatni kipić pripala je glumačkim zvijezdama u usponu, Danielle Brooks i Lewisu Pullmanu

Filmski svijet s nestrpljenjem iščekuje četvrtak, 22. siječnja, kada će se otkriti tko je ove godine zaslužio nominaciju za Oscara. Akademija je odabrala dvoje iznimno talentiranih glumaca, čije su karijere obilježene nedavnim uspjesima i priznanjima struke, da vode program objave nominacija.

Danielle Brooks, glumica koja je i sama prošle godine bila nominirana za Oscara, i Lewis Pullman, zvijezda blockbustera i hvaljenih serija, otkrit će nominirane u sve 24 kategorije, uključujući i novu kategoriju za najbolji casting. Njihov odabir potvrđuje status koji uživaju u Hollywoodu kao relevantna i cijenjena imena nove generacije.

Danielle Brooks publici je najpoznatija po ulozi Tashe "Taystee" Jefferson u Netflixovoj hit seriji "Orange Is the New Black", no njezin talent proteže se i na kazališne daske i filmsko platno. Za ulogu Sofije u broadwayskoj adaptaciji mjuzikla "Boja purpura" zaradila je nominaciju za nagradu Tony, a istu je ulogu maestralno ponovila i u filmskoj adaptaciji iz 2023. godine, što joj je donijelo nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu. Njezin glumački raspon potvrđuju i uloge u HBO-ovoj seriji "Peacemaker", za koju je nominirana za nagradu Critics Choice, te u blagdanskom filmu "Oh. What. Fun." gdje je glumila uz Michelle Pfeiffer.

Njezin kolega, Lewis Pullman, sin slavnog glumca Billa Pullmana, uspješno gradi vlastitu impresivnu karijeru. Nakon zapaženih uloga u blockbusterima poput "Top Gun: Maverick" i "Teška vremena u motelu El Royale", Pullman je osvojio kritiku ulogom u Apple TV+ seriji "Lekcije iz kemije", koja mu je donijela nominaciju za nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca. Nedavno je glumio uz Amandu Seyfried u filmu "The Testament of Ann Lee", a publika ga s nestrpljenjem očekuje i u nadolazećim Marvelovim spektaklima "Thunderbolts*" i "Avengers: Doomsday".

Sama objava nominacija prenosit će se uživo iz kazališta Samuel Goldwyn na Beverly Hillsu, a moći će se pratiti na brojnim platformama, uključujući emisiju "Good Morning America" na ABC-u, službene stranice Oscar.com i Oscars.org te na društvenim mrežama Akademije poput YouTubea, Facebooka i Instagrama. Prijenos će biti dostupan i na streaming servisima Disney+ i Hulu. Objava dolazi neposredno nakon završetka glasanja za nominacije, koje je za članove Akademije trajalo od 12. do 16. siječnja. Ove godine u konkurenciji se našlo ukupno 317 filmova, od čega je 201 ispunjavao uvjete za nominaciju u kategoriji najboljeg filma.

Nakon što nominacije budu objavljene, započet će finalno odbrojavanje do same ceremonije. 98. dodjela Oscara održat će se u nedjelju, 15. ožujka 2026. godine, u svom tradicionalnom domu, Dolby Theatreu u Los Angelesu. Kroz glamuroznu večer, koja će se prenositi u više od 200 zemalja diljem svijeta, publiku će drugu godinu zaredom voditi popularni komičar i voditelj Conan O'Brien. Njegov povratak najavljen je nedugo nakon uspješno odrađene prošlogodišnje dodjele, koja je zabilježila rast gledanosti i dosegnula najveću publiku u posljednjih pet godina. Ova će dodjela biti povijesna i zbog uvođenja Oscara za najbolji casting, čime Akademija napokon odaje priznanje casting direktorima, ključnim, a često zanemarenim karikama u stvaranju filmske čarolije.

Ključne riječi
kultura film dodjela nagrada Lewis Pullman Danielle Brooks Oscar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

16
SKANDAL NA BADNJAK

VIDEO Crkva se ispričala zbog 'sluzavog Isusa': Prizor s mise zgrozio vjernike, reagirao i hrvatski svećenik

Rimokatolička biskupija u Njemačkoj izrazila je duboko žaljenje zbog televizijske mise na Badnjak koja je prikazala novorođenog Krista u liku odrasle žene prekrivene ljepljivim rižinim papirom. Performans, koji su kritičari brzo prozvali "sluzavim Isusom", izazvao je bijes vjernika i lavinu negativnih komentara diljem zemlje, a pretvoren je i u urnebesne memeove

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!