Nominirane za 98. dodjelu Oscara objavit će Danielle Brooks i Lewis Pullman

Filmski svijet s nestrpljenjem iščekuje četvrtak, 22. siječnja, kada će se otkriti tko je ove godine zaslužio nominaciju za Oscara. Akademija je odabrala dvoje iznimno talentiranih glumaca, čije su karijere obilježene nedavnim uspjesima i priznanjima struke, da vode program objave nominacija.

Danielle Brooks, glumica koja je i sama prošle godine bila nominirana za Oscara, i Lewis Pullman, zvijezda blockbustera i hvaljenih serija, otkrit će nominirane u sve 24 kategorije, uključujući i novu kategoriju za najbolji casting. Njihov odabir potvrđuje status koji uživaju u Hollywoodu kao relevantna i cijenjena imena nove generacije.

Danielle Brooks publici je najpoznatija po ulozi Tashe "Taystee" Jefferson u Netflixovoj hit seriji "Orange Is the New Black", no njezin talent proteže se i na kazališne daske i filmsko platno. Za ulogu Sofije u broadwayskoj adaptaciji mjuzikla "Boja purpura" zaradila je nominaciju za nagradu Tony, a istu je ulogu maestralno ponovila i u filmskoj adaptaciji iz 2023. godine, što joj je donijelo nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu. Njezin glumački raspon potvrđuju i uloge u HBO-ovoj seriji "Peacemaker", za koju je nominirana za nagradu Critics Choice, te u blagdanskom filmu "Oh. What. Fun." gdje je glumila uz Michelle Pfeiffer.

Njezin kolega, Lewis Pullman, sin slavnog glumca Billa Pullmana, uspješno gradi vlastitu impresivnu karijeru. Nakon zapaženih uloga u blockbusterima poput "Top Gun: Maverick" i "Teška vremena u motelu El Royale", Pullman je osvojio kritiku ulogom u Apple TV+ seriji "Lekcije iz kemije", koja mu je donijela nominaciju za nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca. Nedavno je glumio uz Amandu Seyfried u filmu "The Testament of Ann Lee", a publika ga s nestrpljenjem očekuje i u nadolazećim Marvelovim spektaklima "Thunderbolts*" i "Avengers: Doomsday".

Sama objava nominacija prenosit će se uživo iz kazališta Samuel Goldwyn na Beverly Hillsu, a moći će se pratiti na brojnim platformama, uključujući emisiju "Good Morning America" na ABC-u, službene stranice Oscar.com i Oscars.org te na društvenim mrežama Akademije poput YouTubea, Facebooka i Instagrama. Prijenos će biti dostupan i na streaming servisima Disney+ i Hulu. Objava dolazi neposredno nakon završetka glasanja za nominacije, koje je za članove Akademije trajalo od 12. do 16. siječnja. Ove godine u konkurenciji se našlo ukupno 317 filmova, od čega je 201 ispunjavao uvjete za nominaciju u kategoriji najboljeg filma.

Nakon što nominacije budu objavljene, započet će finalno odbrojavanje do same ceremonije. 98. dodjela Oscara održat će se u nedjelju, 15. ožujka 2026. godine, u svom tradicionalnom domu, Dolby Theatreu u Los Angelesu. Kroz glamuroznu večer, koja će se prenositi u više od 200 zemalja diljem svijeta, publiku će drugu godinu zaredom voditi popularni komičar i voditelj Conan O'Brien. Njegov povratak najavljen je nedugo nakon uspješno odrađene prošlogodišnje dodjele, koja je zabilježila rast gledanosti i dosegnula najveću publiku u posljednjih pet godina. Ova će dodjela biti povijesna i zbog uvođenja Oscara za najbolji casting, čime Akademija napokon odaje priznanje casting direktorima, ključnim, a često zanemarenim karikama u stvaranju filmske čarolije.