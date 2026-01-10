Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
HNK Ivana pl. Zajca

Riječki teatar ruši rekorde: Lani 92 tisuće posjetitelja i gotovo milijun eura prihoda

Rijeka: Proslava 140 godina HNK Ivan pl. Zajc
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.01.2026.
u 11:09

Iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci izvijestili su o rekordnoj 2025. godini, kada je njihove programe, njih 461, bilo u zgradi Kazališta ili na gostovanjima, vidjelo 92.000 posjetitelja

Riječki HNK Ivana pl. Zajca izvijestio je da je 2025. godine njegove programe, njih 461, bilo u zgradi Kazališta ili na gostovanjima, vidjelo 92.000 posjetitelja, najviše nakon 2018., a ostvaren je rekordan vlastiti prihod od gotovo milijun eura, 35 posto veći u odnosu na prethodnu godinu.

Izvedeno je 18 premijera i ostvareno 70 gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu te je posve vraćen dugogodišnji dug, koji je opterećivao rad Kazališta.

Intendantica Dubravka Vrgoč je kazala da je iznimno zadovoljna rezultatima. „Bila mi je to prva godina mandata u Rijeci i uz sve poteškoće na koje sam nailazila, uspjela sam u kratkom vremenu ostvariti ideju da približim Grad Kazalištu te Kazalište Gradu slijedeći i moto moje prve sezone  - otvoreni i kad nismo.“

Ocijenila je kako je to uspjela zahvaljujući sjajnim ansamblima, zalaganju djelatnika tehnike i cijelog Kazališta, ali i građanima Rijeke koji su prepoznali namjeru da teatar postane nezaobilazni dio njihove svakodnevice.

Iz riječkog HNK ističu kako posebno raduje da su, uz vlastite samostalne produkcije i dvije K-HNK koprodukcije, predstave „Nigdje, niotkuda“ s HNK-om u Splitu te „Ivica i Marica“ s HNK-om Varaždin, ostvarene i važne međunarodne koprodukcije.

Europsko-afrički projekt, dio EU projekta „Deconfining“, „In the Belly of the Whale“ ("U utrobi kita") ostvaren je u koprodukciji nacionalnih kazališta Rijeke i Tunisa, opera „Manon Lescaut“ u velikoj europskoj koprodukciji s Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli i Teatri di Bari te Nacionalnom operom Bukurešt.

Predstave Talijanske drame „La moglie saggia“ („Mudra žena“) te „Castelli di rabbia“ („Kule od bijesa“) nastale su u koprodukciji s nacionalnim Teatrom Stabile del Veneto, tj.  Emilia Romagna Teatrom ERT / Teatrom Nazionale.

Najizvođenija predstava Hrvatske drame, „Nigdje, niotkuda“ prema romanu Bekima Sejranovića, u režiji Ivice Buljana, je, osim na festivalima u Hrvatskoj, sudjelovala i na 24. festivalu bosanskohercegovačke drame u Zenici gdje je ovjenčana Nagradom publike za najbolju predstavu.

Mladi riječki glumac Tarik Žižak za ulogu Bekima Sejranovića dobio je Nagradu hrvatskog glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika, a predstava je osvojila visoka mjesta na svim godišnjim ljestvicama najboljih predstava u Hrvatskoj 2025.

Iz HNK Ivana pl. Zajca naglašavaju da je, osim repertoarnog programa, publika prepoznala i festivalski program Riječkih ljetnih noći te je tijekom lipnja i srpnja izvedeno 47 programa koje je na 23 riječke lokacije vidjelo oko 5000 posjetitelja.

Pokrenut je projekt „Zajc u vašem kvartu“, a potom i „Zajc u vašem gradu“, a za većinu premijera osiguran je besplatan autobusni prijevoz publike iz Zagreba u Rijeku i natrag.

Lani je, brojnim je programima pod zajedničkim nazivom „Velikih 140" tijekom pet dana obilježena i 140. godišnjica otvorenja današnje zgrade Kazališta.

Ključne riječi
Dubravka Vrgoč kazalište HNK Rijeka HNK Ivana pl. Zajca

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!