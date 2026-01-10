Riječki teatar ruši rekorde: Lani 92 tisuće posjetitelja i gotovo milijun eura prihoda

Riječki HNK Ivana pl. Zajca izvijestio je da je 2025. godine njegove programe, njih 461, bilo u zgradi Kazališta ili na gostovanjima, vidjelo 92.000 posjetitelja, najviše nakon 2018., a ostvaren je rekordan vlastiti prihod od gotovo milijun eura, 35 posto veći u odnosu na prethodnu godinu.

Izvedeno je 18 premijera i ostvareno 70 gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu te je posve vraćen dugogodišnji dug, koji je opterećivao rad Kazališta.

Intendantica Dubravka Vrgoč je kazala da je iznimno zadovoljna rezultatima. „Bila mi je to prva godina mandata u Rijeci i uz sve poteškoće na koje sam nailazila, uspjela sam u kratkom vremenu ostvariti ideju da približim Grad Kazalištu te Kazalište Gradu slijedeći i moto moje prve sezone - otvoreni i kad nismo.“



Ocijenila je kako je to uspjela zahvaljujući sjajnim ansamblima, zalaganju djelatnika tehnike i cijelog Kazališta, ali i građanima Rijeke koji su prepoznali namjeru da teatar postane nezaobilazni dio njihove svakodnevice.

Iz riječkog HNK ističu kako posebno raduje da su, uz vlastite samostalne produkcije i dvije K-HNK koprodukcije, predstave „Nigdje, niotkuda“ s HNK-om u Splitu te „Ivica i Marica“ s HNK-om Varaždin, ostvarene i važne međunarodne koprodukcije.

Europsko-afrički projekt, dio EU projekta „Deconfining“, „In the Belly of the Whale“ ("U utrobi kita") ostvaren je u koprodukciji nacionalnih kazališta Rijeke i Tunisa, opera „Manon Lescaut“ u velikoj europskoj koprodukciji s Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli i Teatri di Bari te Nacionalnom operom Bukurešt.

Predstave Talijanske drame „La moglie saggia“ („Mudra žena“) te „Castelli di rabbia“ („Kule od bijesa“) nastale su u koprodukciji s nacionalnim Teatrom Stabile del Veneto, tj. Emilia Romagna Teatrom ERT / Teatrom Nazionale.

Najizvođenija predstava Hrvatske drame, „Nigdje, niotkuda“ prema romanu Bekima Sejranovića, u režiji Ivice Buljana, je, osim na festivalima u Hrvatskoj, sudjelovala i na 24. festivalu bosanskohercegovačke drame u Zenici gdje je ovjenčana Nagradom publike za najbolju predstavu.



Mladi riječki glumac Tarik Žižak za ulogu Bekima Sejranovića dobio je Nagradu hrvatskog glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika, a predstava je osvojila visoka mjesta na svim godišnjim ljestvicama najboljih predstava u Hrvatskoj 2025.

Iz HNK Ivana pl. Zajca naglašavaju da je, osim repertoarnog programa, publika prepoznala i festivalski program Riječkih ljetnih noći te je tijekom lipnja i srpnja izvedeno 47 programa koje je na 23 riječke lokacije vidjelo oko 5000 posjetitelja.

Pokrenut je projekt „Zajc u vašem kvartu“, a potom i „Zajc u vašem gradu“, a za većinu premijera osiguran je besplatan autobusni prijevoz publike iz Zagreba u Rijeku i natrag.



Lani je, brojnim je programima pod zajedničkim nazivom „Velikih 140" tijekom pet dana obilježena i 140. godišnjica otvorenja današnje zgrade Kazališta.