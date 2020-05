Bocelli prekrasnom izvedbom čestitao rođendan velikom Stevieju Wonderu

- Rijetko se dogodi da jedan lik, jedan glas, postane legenda. Veliki Stevie Wonder blistava je iznimka, sa svojom prepoznatljivom bojom glasa i radošću koja isijava iz njegove umjetnosti - započeo je svoju čestitku legendarnom Stevieju Wonderu njegov prijatelj i kolega Andrea Bocelli.

Wonder, slavni kantautor, jučer je, 13. svibnja, proslavio 70. rođendan, a njemu u čast, Bocelli se prisjetio svoje izvedbe svevremenskog hita "I Just Called To Say I Love You".

- Sretan rođendan, Stevie: dižem čašu prvih sedamdeset godina tvoje nevjerojatne avanture. Zahvaljujući tebi sam, kao tinejdžer, shvatio da i pop glazba ima svoja remek-djela i gigante. Tvoje pjesme čine velik dio soundtracka mog života i života milijuna ljudi diljem svijeta. Život bi bio daleko manje radostan bez tvojih prekrasnih pjesama, optimizma i energije tvoje glazbe - zaključio je emotivno Bocelli.