Povratak 'Igre prijestolje': Dunk i Egg nisu samo simpatičan viteški dvojac koji je osvojio publiku, već heroji koji su spasili budućnost franšize

Nova je zvijezda svijeta "Igre prijestolja", ali originalnu seriju – gledao nije. I to ne zato što ga nije zanimala, već jednostavno zato što je premlad, a ipak je riječ o sadržaju koji je poznat po svojoj brutalnosti i eksplicitnosti. Dexter Sol Ansell, danas 11-godišnjak, dogovorio se stoga s roditeljima da pričeka barem još nekoliko godina prije nego što konačno dobije dozvolu za gledanje.



– Jako se veselim tomu! Uostalom, kako i ne bih kad ću konačno vidjeti svoju unuku – kroz šalu će Dexter pa, iako ova rečenica možda na prvu nema smisla nekome tko nije fan ovog svijeta, lako je objašnjiva. Dexter Sol Ansell odigrao je, naime, jednu od glavnih uloga u novoj HBO-ovoj uspješnici "Vitez Sedam Kraljevina", a riječ je zapravo o prethodnici slavne "Igre prijestolja", koja prati zbivanja oko 90 godina prije početka radnje izvorne serije. Serija donosi priču o vitezu Dunku, kojeg glumi Peter Claffey, te njegovu štitonoši Eggu, kojeg glumi Dexter Sol Ansell. Međutim, veliko otkriće do kojeg se dolazi u trećoj epizodi jest to da je Egg zapravo skraćeno od Aegon te da je dječak nasljednik kraljevske loze Targaryena, samo to vješto skriva. A to u konačnici znači da je trenutačni mladi štitonoša zapravo budući kralj, čija je unuka ni manje ni više nego Daenerys Targaryen, koja se ubraja u glavne i najvažnije likove originalne "Igre prijestolja". Uz tu ključnu poveznicu ne čudi što je serija u kratkom roku postala omiljena među fanovima, ocjene koje je skupila nevjerojatno su dobre, a Dunk i Egg, odnosno Peter i Dexter, ekspresno su osvojili srca publike. Mi smo ih upoznali u Berlinu, uoči europske premijere koja se tamo održavala, te smo ekskluzivno za Večernjakovu Nedjelju razgovarali s njima, ali i s kreatorom serije Irom Parkerom o značenju "Viteza Sedam Kraljevina", o njihovoj novostečenoj slavi, o suradnji s Georgeom R. R. Martinom, tvorcem ovoga svijeta, koji je također stigao na premijeru serije kojom je, kako je sam rekao – naprosto oduševljen.