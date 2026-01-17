Igor Bezinović osvojio europskog Oscara! "Fiume o morte!" najbolji je europski dokumentarni film

Europski Oscar stiže u Hrvatsku, film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića osvojio je nagradu za najbolji eurospki dokumentarac po sudu Europske filmske akademije.

- Želim pozdraviti Rijeku, Riječane i Riječanke i posvečujem nagradu gradu Rijeci i svima koji su sudjelovali u ovom filmu! kazao je Igor Bezinović i iskoristio priliku da kaže kako su prošli mjesec u Njemačkoj studenti protestirali protiv militarizacije Njemačke što je fascinantno i da se nada da će to potaknuti sve studente Europe da se prodruže tom protestu.

Bezinovićev film bio je nominiran i u laskavoj kategoriji za najbolji europski film, no ta nagrada otišla je igranom filmu "Sentimentalna vrijednost" (Norveška, Francuska, Danska, Njemačka i Švedska) redatelja Joachima Triera.

Podsjetimo, film riječkog redatelja hibridan je film u produkciji Restarta u kojem autor uz pomoć svojih sugrađana oživljava vrijeme fašističke okupacije grada.

U tom stilski raskošnom, kreativnom i zaigranom filmu građani grada Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihovog grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.

Poezija, kokain, dinamit, puške, nogomet, avioni, pokućstvo koje leti kroz prozor, koncerti, zatvori, sunčanje, tisuće vojnika, milijuni metaka, beskonačni govori i čak jedan čudnovati kljunaš… Sve su to dijelovi jedne od najbizarnijih okupacija u povijesti čovječanstva. Građani Rijeke ovim su filmom, nakon 100 godina, dobili priliku preuzeti povijest u svoje ruke i kroz film ispričati svoju verziju događaja.

Svoju svjetsku premijeru 'Fiume o morte!' imao je na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio dvije nagrade - glavnu nagradu Tiger natjecanja te nagradu kritičara FIPRESCI što ga čini prvim hrvatskim filmom koji je nagrađen u prestižnoj natjecateljskoj konkurenciji tog festivala. U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMi, uvršten na gotovo 50 festivala je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.

No valja znati da Bezinovićev film ne govori samo o prošlosti, on nam govori o banalnosti zla kakvu smo u našem podneblju osjetili previše puta, od Prvog i Drugog svjetskog rata, preko hladnog, pa Domovinskog, sve do današnjih hibridnih ratova na čijem se dezinformacijskom valu formiraju neki novi autoritarni ekscentrici koji bi nam uskoro mogli krojiti sudbine.

Ovogodišnja 38. svečana dodjele Europskih filmskih nagrada održana je u Berlinu u centru Haus der Kulturen der Welt (HKW), spektakularnom zdanju američkog arhitekta Hugha Stubbinsa na obali rijeke Spree koji je 1957. podignut kao Kongresshalle, a od završetka 1980-ih predstavlja međunarodni izložbeni prostor suvremene umjetnosti.