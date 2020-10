Autor, pjevač, gitarist, talent – Prince je bio pravi kralj popa

Albumi

Foto: wiki

Nije tajna zašto je Paul Weller, vođa nekadašnjih The Jam i poslije Style Council, omiljen izvođač posljednjih nekoliko britpop generacija glazbenika. Weller, kojemu su na albumima i koncertima često gostovali članovi postava Ocean Colour Scene, Stereophonics, Oasis i drugi, bio je neslužbeni “kum” britpopa. Nekadašnji “čuvar pečata” i nastavljač tradicije britanskih mod-perjanica The Who i The Kinks u doba novoga vala tijekom rada s The Jam, karika je koja je povezivala britanske rock-glazbenike šezdesetih i devedesetih.

Kako vidimo na novom Wellerovu albumu “On Sunset”, u dvijetisućitim godinama nestao je i britpop, a ostao upravo on. Weller je već s kasnijom postavom Style Council i samostalnom karijerom znao opasno prijeći granicu koju nekada ne bi očekivali od novovalnog autora sasvim očito sklonog sviračkoj energiji, Peteu Townshendu i The Who. No, nekadašnji zvuk Style Councila, u nešto drukčijem obliku vratio se i na jubilarnom, 15. samostalnom albumu “On Sunset”, a čak je i objavljen za Polydor, s kojim je posljednji put radio baš u vrijeme Style Council. Kao posveta prvom prolasku bulevarom Sunset u Los Angelesu 1977., oslonjen na soul i rhythm and blues stilizacije, arhaični zvuk koji koristi kombinacije hammond klavijatura i duhačke sekcije, akustičnih gitara i wah wah premaza, ili violine i flaute, Weller u 13 pjesama i dvije instrumentalne i orkestralne verzije pokazuje zašto je uz Elvisa Costella i Davida Byrnea do danas ostao najzanimljiviji autor iz sedamdesetih godina. Ima na “On Sunset” i posveta Beatlesima u pjesmama poput “Equanimity” i “Walkin’”, atmosferičnih dionica poput uvodne “Mirror Ball” ili “Earth Beat”, akustičnih vinjeta ili sporogorećeg cosmic-jazza “4th Dimension” koji kao da je sišao s albuma Chui ili Kozmodruma. Sve skupa kao osobna posveta autora koji je izdržao dulje i bolje od većine suvremenika, onih koje je slijedio i onih koji su slijedili njega.

Paul Weller - On Sunset (Polydor/Universal Croatia)